Una deuda millonaria hartó a Ignacio Piatti: el embargo a la sede de San Lorenzo y la respuesta del presidente

Tiempos de baldosas minadas en cada centímetro que le pertenece a San Lorenzo debido a su delicada situación económica que deriva en recurrentes deudas y consecuentes inhibiciones, en las últimas horas se activó una bomba mucho más explosiva que tomó a todos por sorpresa, más allá de las constantes pésimas noticias. Ignacio Piatti decidió avanzar fuertemente sobre el club ante la deuda no saldada desde que la Justicia se expidió a favor del ya retirado futbolista y pidió el embargo de la sede ubicada en Avenida La Plata 1782, pegado al terreno donde se desea construir el nuevo estadio.

La historia comienza en 2020, previo a la pandemia, cuando el gobierno de Marcelo Tinelli y Horacio Arreceygor, del cual era parte el actual presidente Marcelo Moretti , le abrieron las puertas al entonces extremo izquierdo para que regresara tras más de cinco años jugando en Montreal Impact, de Canadá. Es que el grato recuerdo estaba en sus manos levantando la primera (y, por ahora, única) Copa Libertadores de la historia azulgrana, a mediados de 2014, y el Torneo Inicial del semestre previo. Sin embargo, los números altos de su contrato, su bajo rendimiento, la poca actividad que sumó y aquel conflicto en el vestuario con los hermanos paraguayos Ángel y Óscar Romero forjaron la rescisión de su contrato de manera unilateral.

Por tanto, no hubo lugar al cariño en los accionares del cordobés y demandó a la institución por no cobrar los US$ 850.000 que figuraban en una de las cláusulas que contenía su vínculo en caso de que la dirigencia fuera la que determinara su salida del conjunto de Boedo. Al ser una época predominada por el coronavirus, incluso solicitó la doble indemnización de aquella cifra por ser despedido , amparándose en una de las leyes impuestas por Alberto Fernández, por entonces mandatario de la Nación. Asimismo, exigió la totalidad del contrato, al cual le restaba un año y medio. El número final, en conclusión, ascendía demasiado, debido a los intereses que generó el tiempo sin abonar la deuda.

Tiempos de conflicto: los paraguayos Romero no eran muy queridos en aquel vestuario que explotó con la bronca de "Nacho" Piatti, determinante para su salida. Archivo

Comenzó la batalla judicial que, en la primera instancia, resultó favorable al “Ciclón”, obteniendo el beneficio de no tener que desembolsar más que el número dicho anteriormente. El ex atacante de Independiente y Racing insistió con otro reclamo ante la Cámara de Apelaciones: en 2023 revocó el fallo y le terminó dando la derecha. ¿Cuánto debe abonarle? 2,7 millones de la moneda estadounidense, más intereses, impuestos y otros números que llevan a la cifra a alrededor de US$3.000.000

Por consiguiente, la dirigencia liderada por Moretti presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia como instancia final que, según le aclararon a LA NACION desde la institución de Boedo, no tiene efecto suspensivo . Mientras se sigue aguardando por una sentencia que sigue teniendo a Piatti como ganador, la deuda sigue vigente, corriendo día tras día. Es por eso que “Nacho” Piatti, harto por no haber recibido un centavo desde aquel fallo, en las últimas horas tomó la decisión de embargar el inmueble que su ex club posee en Avenida La Plata.

Apenas enterados de las noticias que comenzaron a circular en los medios (y sus repercusiones) los dirigentes se introdujeron sobre la materia jurídica para hacerle frente en caso de que finalmente llegara. Y saben muy bien que puede llegar en cualquier momento: sin la sentencia final del máximo tribunal y con el endeudamiento en vigor, entienden que hay una herramienta legal para que el ex jugador siga avanzando y, en este caso, pida un embargo. ¿De la sede? ¿De otro inmueble? ¿De alguna otra garantía? En el club, al no estar informados legalmente, no saben más que lo trascendido en redes y medios.

En este contexto, el presidente Marcelo Moretti decidió romper el silencio y trató de explicar la situación: “Piatti tenía una cláusula de salida, es verdad. San Lorenzo tenía que pagarle 850.000 dólares para que esa cláusula sea válida y no la pagó”. En declaraciones a ESPN, agregó: “Tinelli y Lammens hacían dobles contratos en ese momento y los jugadores reclaman por los valores en blanco y en negro. Los jugadores están en su derecho a reclamar. San Lorenzo tiene 183 juicios, por sumas importantes”.

Moretti aceptó: “La realidad es que San Lorenzo no afrontó las obligaciones contractuales como debía. El club tiene más de 7 millones de dólares de inhibiciones. Apenas asumimos se debían más de cuatro meses de sueldos y aguinaldos. Nosotros estamos elevando al tribunal de ética y disciplina, para, si corresponde, quitarle el carnet a quienes mal administraron”.

Ante Aldosivi, el único gol que convirtió Piatti en un segundo ciclo que se cortó abruptamente al cumplir un año. Prensa San Lorenzo

Desde Boedo agregan que meses atrás existieron charlas con la gente que se encarga de rodear al ex futbolista en esta cuestión. “El club ha intentado negociar y la verdad es que fueron reticentes. Pedían que les aseguráramos el pago de cuotas demasiado altas para San Lorenzo, no podía pagar mes a mes lo que querían. Incluso, le propusimos otra forma de pago con una garantía más segura, pero lamentablemente no aceptó”, le aportaron a este medio.

Se le movieron los cimientos a San Lorenzo con mayor fuerza a otras veces, aunque la bomba –por ahora- explotó afuera del club. Mientras se asegura que Ignacio Piatti avanza sin piedad, en la institución azulgrana esperan, convencidos de que el ex extremo es capaz de ir por todo, pero con la esperanza de que se trate sólo de una advertencia que les permita algo más de tiempo.

