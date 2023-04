San Lorenzo - Boca: el gol en contra de Pol Fernández, la polémica por una tarjeta de Agustín Sández que cambió de roja a amarilla y la expulsión de Jorge Figal

escuchar

En la presentación de Jorge Almirón como DT de Boca, el equipo xeneize sufrió ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro con la derrota por 1 a 0 por la Liga Profesional. A los 9 minutos, Iván Leguizamón arrancó por la derecha, aprovechó que Bruno Valdez se quedó lesionado en la carrera, el delantero paraguayo del Ciclón quiso enviar un centro rasante y Pol Fernández la metió en su propia valla, desairando al arquero Sergio “Chiquito” Romero.

San Lorenzo comenzó ganando pronto y mantuvo la ventaja en un encuentro clave en la lucha por el campeonato. Para el equipo de la Ribera también se trataba de un cotejo de gran relevancia, pero porque se encuentra muy necesitado de salir de la crisis que se acentuó tras la salida de Hugo Ibarra, que se dio justo antes del arranque de la Copa Libertadores.

Sobre el final del primer tiempo, el árbitro del partido, Facundo Tello, revirtió una expulsión a Agustín Sández, que en el segundo minuto de descuento le lanzó una patada voladora desde atrás a Agustín Giay, pero no llegó a golpearlo, por milímetros. Tras mostrarle la roja fue llamado por el VAR para observar las imágenes en el monitor junto al campo de juego y allí modificó el color de la tarjeta.

Desde el VAR le advirtieron Hernán Mastrángelo y Maximiliano Del Yesso que no había habido contacto y el juez se convenció de modificar su acción inicial, aunque la intención de golpear estuvo. Toda una polémica por la peligrosidad de la jugada. No obstante la resolución favorable a Boca, se llegó a ver que Jorge Figal le comentaba a dos de sus compañeros: “Es un verde, bol... Es un verde”.

La reacción de Sández no fue una novedad: tenía un antecedente jugando con la misma camiseta alternativa. En 2020, en un encuentro de la Reserva, hizo algo similar, pero allí sí le dio de lleno a Facundo Farías y nada lo salvó de la tarjeta roja. En primera división, no obstante, todavía no fue expulsado en casi 40 partidos.

En el segundo tiempo volvió a generarse un tumulto luego de una secuencia de infracciones. Y a los 15, el que sí vio la roja y no hubo margen para la duda fue justamente Figal, que sorprendido porque Facundo Roncaglia no disputó la pelota en lo alto intentó despejar y se encontró con un rival que lo sorprendió desde atrás. Como ya estaba amonestado, la nueva amarilla le significó la expulsión al defensor.

El duelo entre San Lorenzo y Boca es de los más atractivos de la fecha 11. El Ciclón marcha en la segunda posición del campeonato y logró amargar el debut de Almirón. El objetivo del flamante DT de Boca será enderezar el rumbo de un equipo que deambula en la mitad de la tabla y que comenzó la Libertadores con un empate sin goles ante Monagas. Y en su estreno no le salió nada: perdió, con un gol en contra; se lesionó Valdez y fue expulsado Figal.

