Masters 1000 de Montecarlo: Diego Schwartzman se lesionó y Francisco Cerúndolo no pudo con Berrettini

Las buenas sensaciones que había dejado un lunes exitoso no se extendieron a instancias decisivas en el tercer Masters 1000 de la temporada. Con sensaciones distintas, Diego Schwartzman y Francisco Cerúndolo se despidieron del abierto de Montecarlo, que de este modo se quedó sin representantes de nuestro país en los singles.

La primera derrota del día fue la de Schwartzman, que perdió con el italiano Jannik Sinner por 6-0, 3-1 y abandono por lesión. El Peque caía por amplitud frente al número 8 del mundo, cuando un fuerte dolor lo hizo retirarse después de 38 minutos de juego. Luego, en sus redes sociales, el Peque explicó: “Lamentablemente tuve que retirarme hoy. Venía desde ayer con problemas en mi brazo izquierdo que vienen desde la espalda/cervical y hoy no me dejaron competir como la ocasión lo necesitaba. Por suerte no sería nada grave y con unos días estaría bien para jugar nuevamente”. Habrá que esperar entonces para ver si estará en condiciones de disputar el tradicional Conde de Godó, que se jugará la semana próxima en Barcelona.

Diego Schwartzman debió retirarse por lesión por segunda vez en esta temporada; esta vez, el problema fue en el hombro izquierdo VALERY HACHE - AFP

La derrota ante Sinner, su compañero en dobles, trajo otro problema para Schwartzman: al no poder defender los 180 puntos que había sumado el año pasado por llegar a los cuartos de final, el lunes próximo retrocederá al menos 11 posiciones en el ranking, hasta el puesto 48° y cerca de dejar el Top 50. Este es un tramo complejo de la temporada para el Peque, ya que debe retener varios puntos para no quedar muy lejos en la clasificación del circuito.

De hecho, en Barcelona también tratará de revalidar los 180 puntos que logró en 2022, cuando trepó hasta las semifinales. Si no le va bien en el certamen catalán, no sólo caerá del Top 50, sino que podría ir hasta detrás del puesto 70°. En lo que va del año, Schwartzman acumula 4 triunfos y 10 derrotas. El de este miércoles fue su segundo retiro en lo que va del año, ya que también debió desistir del torneo de Auckland, en enero pasado, por una dolencia en el muslo izquierdo.

Más tarde, Francisco Cerúndolo cayó ajustadamente ante Matteo Berrettini por 5-7, 7-6 (7-1) y 6-4, en 2 horas y 43 minutos de acción. Fue un partido muy parejo entre el argentino, 33° del mundo, y el italiano, 22° de la clasificación y con pasado de Top 10. Había empezado mucho mejor Berrettini, que ganaba por 5-0 en el primer parcial, pero increíblemente el desarrollo dio un vuelco y Cerúndolo ganó siete games seguidos para quedarse con el primer set. Luego, el italiano emparejó de nuevo las acciones, rindió mejor en el tie-break, y empezó a decantar el partido de su lado.

En otros resultados, el ruso Daniil Medvedev empezó con buen pie la gira de canchas lentas, su superficie menos preferida, con un cómodo triunfo por 6-3 y 6-2 sobre el italiano Lorenzo Sonego, para acceder a los octavos de final. Tercer favorito en el Principado, Medvedev llegó precedido por cuatro títulos en canchas rápidas en 2023: Rotterdam, Doha, Dubai y Miami. “Se siente completamente distinto jugar en polvo de ladrillo, pero la confianza es la confianza. Se trata de ganar partidos y espero prolongar esta sensación para llegar más lejos”, dijo el ruso, 5° del ranking mundial.

Su próximo rival será el alemán Alexander Zverev, que derrotó por 6-4 y 6-4 al español Roberto Bautista Agut. Además, el noruego Casper Ruud estiró a nueve su racha de victorias en canchas lentas al derrotar por 7-5 y 7-6 (7-1) al neerlandés Botic van de Zandschulp. Ruud se coronó campeón en los últimos dos torneos que ha disputado en la superficie, en Gstaad en julio pasado, y en Estoril, la semana pasada.

