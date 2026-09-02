San Lorenzo busca entrenador tras la salida de Gorosito: la posible vuelta de Insua y un “tapado” para suceder a Pipo

La salida de Néstor Gorosito es un hecho. Tras la derrota 1-0 ante Instituto de Córdoba en condición de visitante, este martes la Comisión Directiva de San Lorenzo le comunicó al entrenador la decisión de cesantearlo de su cargo y rápidamente se puso en la búsqueda del sucesor. La dirigencia azulgrana pretende cerrar al nuevo entrenador en las próximas horas o por lo menos avanzar sobre un candidato y por eso los caminos apuntan a Rubén Darío Insua.

Mientras tanto, sería Walter Perazzo quien muy probablemente se haga cargo del partido del próximo sábado 19 ante Talleres de Córdoba.

Walter Perazzo, Marcelo Culotta, Guillermo Franco y Juan Manuel Campos, en tiempos de campaña; el primero dirigirá al equipo hasta la designación del DT

Pensando en la línea sucesoria ante la llegada del nuevo DT, desde un primer momento dos apellidos sobrevolaron rápidamente las oficinas del estadio Pedro Bidegain: el propio Rubén Darío Insua, Leandro Pipi Romagnoli y Gustavo Quinteros, dos hijos de la casa y otro integrante de un equipo campeón inolvidable como aquel del Clausura 1995.

Según supo LA NACION, Romagnoli no convencía a prácticamente nadie y rápidamente quedó descartado y Gustavo Quinteros atendió, agradeció el interés pero tendría decidido seguir su carrera en el exterior a corto plazo. Distinto es el caso del ‘Gallego’ Insua: el exentrenador de San Lorenzo y de último paso por Barracas Central llega este mismo miércoles al país (estuvo en Estados Unidos visitando a su nieto) y eso parece un buen indicio para negociar.

El regreso de Romagnoli quedó descartado Fotobaires

Tras el fallido plan con Gorosito, Insua tiene un consenso importante y es el principal apuntado, pero habría alguien más dando vueltas por si lo del entrenador campeón de la Copa Sudamericana 2002 con el Ciclón no prospera. Ese nombre está bajo siete llaves, pero sería uno de los tantos que se hablaron durante las últimas horas y fueron quedando descartados, entre ofrecimientos y consultas directas desde el club: Sebastián Méndez, con pasado en San Lorenzo y debut como entrenador en el Ciclón (7 partidos en el Clausura 2010) y la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez a quienes un sector de los que deciden los habrían llamado para saber si estaban dispuestos a timonear este barco pero no generaron consenso. Otro nombre fuerte ofrecido pero rápidamente descartado fue el de Carlos Tevez.

Desde lo económico también se plantearon nombres, por ejemplo Luis Zubeldía, que en varias oportunidades estuvo cerca de convertirse en DT cuervo; sin embargo, San Lorenzo no puede afrontar su posible contrato.

Retomando la firme posibilidad de Insua, habrá que ver qué sucede con aquellos dirigentes (y el Departamento de Fútbol, en parte, también) que no lo quisieron hace poco más de 60 días, cuando finalmente optaron por Gorosito. Una porción importante de la Comisión Directiva no estaba de acuerdo con su vuelta y por eso fueron por el exentrenador de Tigre y Alianza Lima, entre otros equipos: ¿qué pudo haber cambiado para que dos meses más tarde sea aceptado con total naturalidad?

En su anterior paso por San Lorenzo, Insua tuvo detractores que hoy están en la comisión directiva Fotobaires

En febrero de 2024, el vicepresidente Juan Manuel Campos (que en ese momento no asomaba siquiera en la política azulgrana) tuiteaba en contra del equipo que en ese momento dirigía Rubén Insua: “Un equipo de primera vs. un equipo amateur. Hasta acá llego mi paciencia con Insua. Ciclo recontra terminado. No x el resultado, sino por el juego y el planteo. El dt: Largaaaa, cabeceaaa, aguantalaaa, correee, largaaa Deplorable Gracias gallego, pero todo tiene un final, es este”. El actual vice fue uno de los principales opositores a la llegada de Insua hace algunos meses, aunque ahora el escenario cambió.

Además, según supo LA NACION, existirían más directivos en esa misma línea y algunos por lo bajo muestran extrema cautela y esperarán el acontecer de los hechos para determinar los pasos a seguir. En medio de las diferentes posturas, en San Lorenzo confían en llegar a una decisión final durante este miércoles para que el DT entrante asuma cuanto antes. Un detalle que nadie pasa por alto es el fixture: San Lorenzo está anteúltimo; su próximo rival, Talleres, cierra la tabla de la zona, y los que se vienen son dos clásicos: de visitante ante Independiente y de local ante Boca, el domingo 13 y domingo 20 de septiembre, respectivamente.