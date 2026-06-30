San Lorenzo dio de baja la contratación Muniain y ahora va por Pipo Gorosito como nuevo DT

Desde el sábado último, la era de Iker Muniain como DT de San Lorenzo era un hecho. A tal punto, que se hablaba de su cuerpo técnico y se buscaba un ayudante de campo para quien vistió la camiseta del Ciclón entre septiembre de 2024 y mayo de 2025. El español, decían puertas adentro en Beodo, era el elegido para asumir tras la repentina salida de Gustavo Álvarez. Lo acompañarían los mismos colaboradores que estuvieron con él en el CD Derio, de la 5ta división de España, y se iba a sumar un ayudante de campo argentino.

Sin embargo, en las últimas horas, todo dio un giro de 180 grados. Más allá de los 100 mil euros de cláusula del Salamanca, el club que había contratado a Muniain hace 14 días, hubo aspectos reglamentarios y burocráticos fundamentales para dar por caída la llegada del vasco: la falta de licencia administrativa para dirigir en el fútbol argentino y en el área CONMEBOL frustró una contratación que estaba prácticamente sellada.

Muniain quedó con un buen recuerdo de San Lorenzo durante su paso por el Ciclón LA NACION/Gonzalo M. Colini

Muniain no cuenta con la licencia Conmebol Pro, requisito obligatorio para dirigir fuera de España y condición indispensable para poder sentarse en el banco azulgrana.

Con la pretemporada en marcha desde el lunes 22 de junio en la Ciudad Deportiva y ante la urgencia de empezar a trabajar con el plantel, en San Lorenzo tomaron la decisión de dar por caída la llegada y avanzar por Néstor Raúl Gorosito, un hombre que desde hace años manifiesta su deseo de volver al club que lo erigió como ídolo en su etapa de futbolista.

Pipo Gorosito está por volver a la que considera su casa: San Lorenzo Fotobaires

Según supo LA NACIÓN, ya existió un primer contacto y la idea es avanzar hoy mismo para presentarlo este miércoles o a más tardar el jueves.

Gorosito, de 62 años, tuvo tres etapas como jugador de San Lorenzo, donde jugó más de 200 partidos. Ya retirado, fue su entrenador en 2003. Pero nunca más regresó, pese a haber manifestado en reiteradas oportunidades su deseo de volver a dirigirlo. En su larga trayectoria como técnico, Gorosito consiguió un título doméstico con Tigre (Copa de la Superliga 2019) y otro con Olimpia de Paraguay, en 2020.