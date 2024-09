San Lorenzo le pide la renuncia a Ortigoza tras los videos en los que se lo ve maltratar a su pareja

Escuchar

Luego de que en las últimas horas se viralizaran imágenes de Néstor Ortigoza en situaciones en que se lo ve violento con su pareja, el club San Lorenzo, a través de un comunicado, le pidió al exjugador que renuncie a su cargo dentro de la comisión directiva. Hasta el momento, y en medio de crecientes cruces con el presidente de la institución de Boedo, Marcelo Moretti, el acusado es el responsable del fútbol profesional, además de vocal.

COMUNICADO OFICIAL



A raíz de los hechos de público conocimiento que lo vinculan con situaciones de violencia por razones de género, el bloque oficialista mayoritario de la Comisión Directiva de San Lorenzo decide exigirle al vocal titular Néstor Ezequiel Ortigoza que presente su… pic.twitter.com/avrztoRWBM — San Lorenzo (@SanLorenzo) September 19, 2024

“A raíz de los hechos de público conocimiento que lo vinculan con situaciones de violencia por razones de género, el bloque oficialista mayoritario de la Comisión Directiva de San Lorenzo decide exigirle al vocal titular Néstor Ezequiel Ortigoza que presente su renuncia al cargo porque su accionar no representa los valores por los que vela nuestra institución”, reza parte del comunicado.

El exjugador y actual dirigente de San Lorenzo fue denunciado en agosto pasado por su expareja, Lucía Cassiau, madre de sus dos hijos, por violencia de género en medio de una separación. En las últimas horas, se viralizaron imágenes donde se observan diversos maltratos en el domicilio en el que solían vivir juntos, en un barrio cerrado de la localidad de Canning. A su vez, el exfutbolista también realizó una denuncia por violencia familiar.

De acuerdo a la institución azulgrana, para solicitar la renuncia al dirigente se tuvo en cuenta los derechos y obligaciones incorporados en nuestra Constitución Nacional respecto de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Además, se informó que el club cuenta con su propio protocolo que ampara a nuestra institución con la asistencia de la Subcomisión de Género y Diversidad.

San Lorenzo le pide la renuncia a Ortigoza tras los videos en los que se lo ve maltratar a su pareja X

Otros conflicto que atraviesa Ortigoza

Esta situación de violencia de género se suma a un conflicto in crescendo que tuvo en el último tiempo Ortigoza con Moretti, el presidente de San Lorenzo. Poco más de un mes atrás, el exfutbolista criticó el mercado de pases del Ciclón, que tuvo el affaire Matías Reali, el conflicto por las inhibiciones y en el que, según dijo, llegaron jugadores que no habían sido pedidos por el entrenador, Leandro Romagnoli.

“Están pasando cosas que no están buenas. El mercado de pases que se hizo ahora fue muy desprolijo”, protestó entones Ortigoza en declaraciones en TNT Sports. No fue la única crítica de Ortigoza: “Estamos en un momento de quiebre, en que tenemos que juntarnos. Tenemos que ser conscientes y verlo por el futuro de San Lorenzo. Cuando me fueron a buscar, lo hicieron para que estuviera encargado del fútbol. Asumí ese compromiso con la gente, que no es fácil. Me quieren mucho. El otro día en la cancha de Independiente no me dejaron entrar. O ponen pasacalles con cosas de Boca o traen un refuerzo a Reserva y me saltean. A mí me trajeron para manejar el fútbol en San Lorenzo. La cara la pongo yo, entonces la gente tiene que saber. No estoy echando culpas, sino tomando la responsabilidad que me toca a mí”, afirmó.

La respuesta de Moretti no tardó en llegar. “Ortigoza no es un mal muchacho, pero le falta formación para el cargo. Creo que lo supera la situación”, dijo. En medio de un cruce mediático entre ambos, el directivo negó que se hubieran peleado. “Hay una relación de respeto, es un ídolo del club, después hay etapas que van mutando. Al hincha le pido que tengan paciencia, deben entender que encontramos un club destruido económica, financiera e institucionalmente, pero que con gestión, trabajo y coraje lo vamos a llevar al lugar que se merece y que todos los socios queremos”, indicó, aunque el aire que se respira en San Lorenzo se corta con un cuchillo.

LA NACION