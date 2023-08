escuchar

Para el mundo Boca y su entrenador Jorge Almirón no existía importancia más grande que la del miércoles ante Racing, en la revancha por los cuartos de final de la Copa Libertadores tras la paridad sin goles en la Bombonera. La Copa de la Liga está empezando y no deben dejarla demasiado de lado para tener objetivos abiertos en caso de sufrir el golpe continental, pero en la tarde de domingo se dio un permiso lógico.

A diferencia del debut ante Platense, presentó en Junín un equipo totalmente alternativo con respecto al que inició en el duelo internacional. Sin embargo, había algo por observar: más allá de la esperanza y el optimismo por tenerlo en Avellaneda, el desgarro en Valentín Barco abrió una ventana parcial. El Boca B tenía esa encubierta motivación, pero cayó 0-1 ante Sarmiento en una floja versión. Se acordó tarde -y esporádicamente- de dañar el arco de José Devecchi: ni Darío Benedetto pudo salvarse al errar un penal clave.

Anticipo defensivo de Marcelo Saracchi en el partido de Boca ante Sarmiento Juan José García - FotoBAIRES

No sólo eso. Así como sorprendió en el encuentro de ida con una estrategia protagonizada por una línea de tres zagueros y seis volantes con la que controló a Racing, vaya a saber qué hay en la cabeza de Almirón para conseguir la clasificación en terreno académico, en lo posible con un gran partido que lo haga vencedor en los 90 minutos. Es decir, el jugador xeneize hoy debe estar preparado y no debe considerarse un suplente, excepto en casos irreprochables.

En ese sentido, por ejemplo, Lucas Blondel y Marcelo Saracchi se pudieron jugar la titularidad: Luis Advíncula fue más volante que lateral derecho para este técnico, mientras que Frank Fabra lo hizo muy bien jugando a la altura de la mitad de la cancha durante el primer desquite. El exTigre pasó desapercibido, mientras que el uruguayo se promocionó mejor.

Lo mejor del partido

Almirón puede volver a coquetear con el misterio y sacar de la manga alguna de esas cartas (o las dos). Ahora bien, dentro de las variantes tácticas que puedan surgir independientemente de Barco, desde el medio campo hasta el N°9 bien pudieron jugarse ese lugar que está en suspenso.

La película tuvo dos rodajes. Algunas cosas variaron entre la imagen del primer tiempo y la del complemento, pero si la idea de Almirón era proyectar una sorpresa a partir del rendimiento de alguno de los titulares en Junín, en su mente habrán quedado más interrogantes que movimientos tácticos posibles de cara al próximo miércoles. Si bien algunos (pocos) nombres fueron de menos a más, ninguno logró sobresalir.

A Sarmiento no le sobró nada. No hizo mucho más que Boca para justificar el 1-0 que supo conseguir a los 22 minutos por la gran jugada individual de Alan Marinelli que terminó definiendo Gastón Díaz a media distancia tras la lejana salida de Javier García. No obstante, sí mantuvo un gran orden, golpeó cuando tuvo la posibilidad, puso en aprietos a Boca cuando éste tuvo ganas de autocomplicarse y tuvo en Devecchi a su gran sostén: le atajó un penal a Benedetto cuando restaban tres minutos para el final.

Exequiel Zeballos fue lo más rescatable por sus incansables gambetas, pero también se excedió de esa herramienta y no terminó de desequilibrar. Saracchi no hizo pie en el primer tiempo, pero fue el mayor contraste: Boca atacó más y mejor en la segunda mitad por sus escaladas, impactando también una volea peligrosa.

Jorge Almirón le da indicaciones a Diego Pulpo González Juan José García - FotoBAIRES

Lucas Janson, por jugar en el extremo izquierdo, se jugaba una chance importante. Puede terminar metiéndose por ser un refuerzo, pero este domingo no aportó justificaciones para que se active su ingreso en el Cilindro. ¿El resto? Desaprobados y hasta aplazados. A Almirón le sobra plantel, pero también preocupaciones.

El boletín de calificaciones

Javier García (5): Sarmiento, prácticamente, no llegó a su arco. La única, acaso, fue la del gol del triunfo “Verde”: salió lejos para cortar a Alan Marinelli y evitar así el mano a mano, pero el arco quedó descubierto y Gabriel Díaz lo aprovechó. En medio del mar de dudas que fue su zaga en el primer tiempo, él tuvo su momento de desconcierto al salir a un costado y no mostrar determinación para tomar el balón dentro de su área. De los últimos once compromisos en los que defendió el arco, le convirtieron en nueve.

Lucas Blondel (4): una versión diferente a la que ofreció ante Platense, en la que fue vertical y jugó con criterio. En Junín no tuvo peso ofensivo. En la jugada del gol fue uno de los dos a los que sorprendió Marinelli con su acción individual en la mitad de la cancha.

Bruno Valdez (2): inseguro, dubitativo, liviano y cometiendo un par de infracciones innecesarias o por falta de atención. Incómodo al salir jugando, sus pases quedaron muchas veces a corta distancia, beneficiando a los atacantes del elenco juninense. Marinelli le ganó fácil en velocidad en la corrida que terminó en el único gol del encuentro.

Facundo Roncaglia pierde ante Licha López Twitter @CASarmientoOf

Facundo Roncaglia (2): un encuentro más en el que su versión es más que pálida. A los pocos minutos, Lisandro López le giró fácil dentro del área, reluciendo toda su experiencia y jerarquía, acaso lo que no demostró Roncaglia desde su vuelta al club. Sus movimientos a destiempo quedaron expuestos, incluso, en una jugada en offside de López: se cayó y el delantero controló a su espalda. Al igual que su compañero de zaga, complicó la salida del equipo en más de una vez.

Marcelo Saracchi (6): junto a Exequiel Zeballos fue de lo más rescatable. En la primera parte volvió a estar demasiado acelerado, como ante Platense, pero en los segundos 45 minutos se acomodó y tomó confianza: avanzó con y sin pelota a pura velocidad, rompió espacios y hasta se metió en el área para una asistencia que terminaron cortando. Una de las pocas situaciones peligrosas de Boca fue generada por una volea en el borde del área tras un tiro libre preparado.

Diego González (4): duró solamente un tiempo en la cancha. Almirón decidió sacarlo entre la amonestación que tenía y lo poco que influyó en esos momentos del primer período en los que Boca no cambió el ritmo y casi no se arrimó al arco de Devecchi. Pases imprecisos y algunos desencuentros con Zeballos.

Jorman Campuzano no pudo destacarse; era uno de los que se jugaba sumar minutos el miércoles en la revancha ante Racing Juan José García - FotoBAIRES

Jorman Campuzano (4): otro que fue reemplazado en el entretiempo. No termina de ser ese volante central que Almirón se imaginaba al pedir que regrese. Nunca fue el eje de salida, acaso la posición y función que el DT le otorga. Cuando el cuestionado Esteban Rolón ingresó en su lugar, al menos, hizo notar esa diferencia de pase rápido y claro, además de otro ritmo e ímpetu para ir hacia delante.

Juan Ramírez (4): no está en sus genes armar el juego de un equipo y sí correr con la pelota intentando dejar gente en el camino, algo en lo que –una vez más- no pesó. No aprovechó la posibilidad que le dieron luego de algunos encuentros en los que ni siquiera estuvo citado. Inconexo y sin éxito en una de sus principales búsquedas de cada partido: las infracciones.

Zeballos, uno de los mejores de Boca en Junín, pese a que no pudo convertir Fotobaires/Juan Jose Garcia

Exequiel Zeballos (5): claramente, fue el más desequilibrante del equipo. De hecho, la gran jugada de peligro que tuvo Boca estuvo gracias a un arranque hacia el centro y un zurdazo que pedía la red, pero Devecchi lo ahogó. En el complemento se potenció, pero también abusó de algunas gambetas: cuando encontró ciertos espacios para sacar el centro, volvió a insistir en otro enganche y ya perdió. O bien se trastabilló solo. No obstante, le pegaron dos patadas cerca del área (una no cobrada por Trucco), reflejando la importancia para su equipo y para sus rivales.

Darío Benedetto (3): más allá de que el campo estaba malo, rebotó muchas pelotas directamente a los rivales. En el juego no encontró situaciones y no logró encontrarse con sus compañeros en ambos tiempos. Participó, pero demasiado mal. Y cuando tuvo la chance de oro de, al menos, poner el empate agónico, no pudo: a los 42 del segundo tiempo, ejecutó el insólito penal que cometió Hernández con su brazo y Devecchi lo atenazó.

#CopaDeLaLiga 🇦🇷



¡EL HÉROE DE SARMIENTO! Benedetto quiso asegurar y Devecchi se quedó con un penal clave.



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en --> https://t.co/QQY0eG5BP2 pic.twitter.com/DwbyhkrKMS — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) August 27, 2023

Lucas Janson (4): siempre está enérgico, con hambre de gambeta rápida y acción dentro del área, pero el partido estuvo trabado en el primer tiempo y no logró hacer diferencias. Almirón le dio algo más de veinte minutos más del segundo lapso, pero en ese sector fue mucho más importante Saracchi y terminó siendo reemplazado por Norberto Briasco. Es uno de los que tiene un porcentaje de chances de ser titular ante Racing, pero en Junín no pesó.

Esteban Rolón (5): sin destacarse, estuvo por encima del rendimiento que había mostrado Campuzano. Aportó otra claridad en esa zona y un ritmo mayor, también beneficiado por el protagonismo que adoptó su equipo desde su ingreso en el descanso.

Vicente Taborda (5): también fue parte de ese cambio de postura de Boca, que fue más decidido en el segundo tiempo. No obstante, su participación como volante interno no fue destacada, pero su permanente búsqueda de la pelota fue clave para que el equipo tuviera algo más de chispa.

Norberto Briasco (4): flojo ingreso, sin desequilibrio y hasta con algún pase muy impreciso en la zona prometedora. Encima, minutos antes del final sintió una molestia en el tobillo, una zona que lo tuvo constantemente a maltraer hace un tiempo, por lo que fue inevitable su angustia en su regreso al banco de suplentes.

Miguel Merentiel (4): como ante Racing, Almirón decidió su ingreso apostando al doble ‘9′ junto a Benedetto, pero su acción más interesante fue cederle la pelota a Zeballos con un taco dentro del área, pero “Changuito” prefirió gambetear en lugar de patear cuando ya estaba dentro del área y la jugada se diluyó.