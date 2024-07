Scaloni define los titulares de la selección argentina para la final ante Colombia

Escuchar

MIAMI (enviado especial).- La tensión va subiendo a medida que transcurren los minutos de este sábado en la Miami estival, donde el sol luce tímido en esta nueva estada de la selección argentina. Será un día de ajetreo, palabras altisonantes y misterios en la previa de la gran final de este domingo ante Colombia. Lionel Scaloni tiene la palabra; luego la tendrá Néstor Lorenzo, DT del conjunto cafetero. Y el mundillo futbolero estará atento a lo que digan sobre la incendiaria conferencia de prensa de Marcelo Bielsa.

Sin embargo, en el plano deportivo, las cuestiones pasarán por develar qué planean ambos estrategos con respecto a las alineaciones que presentarán en el duelo decisivo de la Copa América. Del lado argentino no debería haber sorpresas, ya que el equipo que Scaloni puso ante Canadá le dio resultados: fue la mejor producción global de sus dirigidos en lo que va del torneo. Pero el nacido en Pujato suele esconder siempre un as bajo la manga. De hecho, solo dos veces en su ciclo repitió formaciones de un partido a otro. La primera fue en la Copa América 2019 (cuartos con Venezuela y semifinal con Brasil) y la segunda, casi simbólica, en el amistoso contra Panamá, en marzo de 2023, cuando puso a los mismos once que salieron de entrada en la final de Qatar.

Lionel Messi ya está recuperado de la lesión en el aductor

Gonzalo Montiel, de buena labor contra Canadá, apareció esta semana como incógnita por un golpe que no lo dejó entrenarse normalmente el jueves. La evolución, empero, ha sido satisfactoria, y todo indica que no tendrá problemas en jugar. Por eso, todo indica que Scaloni apostará por los mismos once del inicio frente a los canadienses: Dibu Martínez; Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister; Di María, Messi y Julián Álvarez.

Argentina tendrá esta tarde la última práctica, con los habituales primeros 15 minutos abiertos para la prensa, según manda Conmebol. Allí, en el predio de la Universidad de Florida, Scaloni definirá los que irán de entrada por la gloria, en la atrapante final que se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium, con arbitraje del brasileño Raphael Claus.

Gonzalo Montiel sufrió un golpe contra Canadá, pero no le impediría jugar

Néstor Lorenzo tampoco muestra las cartas sobre la alineación que dispondrá en la final. Respecto del equipo que le ganó a Uruguay, tiene una variante obligada, ya que debe reemplazar al lateral derecho Daniel Muñoz, expulsado. El candidato es el experimentado Santiago Arias. Y también está el alerta de la lesión de Richard Ríos, una de las figuras colombianas en esta copa. Contra Uruguay lo sustituyó Matheus Uribe.

Claus, un árbitro de experiencia

El árbitro para la final será el brasileño Raphael Claus, un hombre de bastante experiencia; esta es su tercera Copa América. Nacido Santa Barbara d’Oeste hace 44 años, Claus tiene en su foja haber dirigido un Argentina-Colombia. Fue el 2 de febrero de 2022, por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar. El partido, disputado en Córdoba, finalizó con victoria albiceleste por 1 a 0 con gol de Lautaro Martínez, tras una asistencia de Marcos Acuña.

Antes y después también estuvo en partidos de la selección. En esas mismas eliminatorias, en 2020, dirigió Argentina-Paraguay en la cancha de Boca, empate 1 a 1 (Nico González, el gol albiceleste) y en marzo de 2022, el empate 1 a 1 con Ecuador en Guayaquil (Julián Álvarez, el tanto nacional).

Raphael Claus saca una amarilla en el partido entre Argentina y Colombia en el estadio Mario Kempes de Córdoba, en febrero de 2022

Lo curioso es que Claus solo arbitró un partido en lo que va de esta Copa América 2024, el triunfo de Venezuela ante México por 1 a 0 en la fase de grupos.

En cuanto a Colombia -además del mencionado duelo con Argentina de 2022-, fue dirigida por Claus en el partido por el tercer puesto de la Copa América 2021, que la selección cafetera le ganó a Perú por 3 a 2. Y también en otro encuentro de eliminatorias para Qatar, en 2021, empate 1 a 1 con Paraguay en Asunción.

Entre otros partidos destacados, dirigió la final de la Copa Sudamericana 2019 entre Colón e Independiente del Valle. Representó a la Confederación Brasileña de Fútbol en el Mundial de Qatar, donde arbitró en dos encuentros: Inglaterra 6 vs. Irán 2 y Canadá 1 vs. Marruecos 2.

El equipo arbitral para la final Argentina-Colombia

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Árbitro asistente N°1: Bruno Pires (BRA)

Árbitro asistente N°2: Rodrigo Correa (BRA)

Cuarto árbitro: Juan Benitez (PAR)

Quinto árbitro: Eduardo Cardozo (PAR)

VAR: Rodolpho Toski (BRA)

AVAR: Danilo Manis (BRA)

En tanto que el encuentro por el tercer puesto entre Uruguay y Canadá, que se disputará el sábado en Charlotte, será dirigido por el venezolano Alexis Herrera.