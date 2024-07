Scaloni tiene todo definido para el decisivo partido de esta noche frente a Ecuador: Messi va a ser titular

Escuchar

HOUSTON (Enviado especial).- ¡Juega Messi! Ahora sí, no hay dudas: Lionel Messi será titular, recuperado de sus molestias físicas de los últimos días. No está en óptimas condiciones, pero tiene la capacidad física suficiente para ser parte del equipo ideal que dispondrá Lionel Scaloni esta noche, desde las 22, en el decisivo partido por los cuartos de final de la Copa América, frente a Ecuador. Si hay empate, el ganador se resolverá directamente en los penales.

La Argentina tiene una cita vital este jueves en su propósito de defender el título de la Copa América: vencer a Ecuador en la largada de los cuartos de final. Es el lógico favorito. También, para lograr el bicampeonato. Se habló poco de fútbol y mucho de evolución física en la antesala del primer choque por un lugar en las semifinales del torneo de selecciones más antiguo del mundo. La relevancia del 10, de 37 años recién cumplidos, así lo amerita: jamás se perdió un partido de playoffs por razones físicas en las seis copas continentales que disputó en el pasado.

Messi sufrió una contractura en el aductor derecho en la victoria por 1-0 contra Chile, en la segunda jornada de la etapa de grupos. A pesar de la incomodidad física, el ocho veces ganador del Balón de Oro disputó los 90 minutos. Pero no se sintió bien.

La pisa Messi, en la última práctica en Houston Aníbal Greco

Pero a partir de entonces no volvió a tener acción y vio desde el banco al campeón del mundo alcanzar la clasificación para los cuartos con puntaje perfecto. ¿Está listo para el choque por el boleto a las semifinales? Sí, señor. Claro que queda una incógnita dando vueltas: ¿Forzarlo puede agravar la lesión y marginarlo del resto del torneo, en caso de clasificación argentina? Es imposible revelar esa respuesta.

“Vamos a esperar”, dijo este miércoles el DT Lionel Scaloni. “Ayer (por el martes) tuvimos buenas sensaciones y hoy esperemos tomarnos este día para definir el equipo”, apuntó. Se vio al capitán participando de los entrenamientos en el campo del Houston Dynamo de la MLS en forma plena. El rigor de un partido decisivo será otro, desde ya. Y los ecuatorianos lo saben.

Lionel Messi estuvo en el banco de suplentes ante Perú Aníbal Greco

Con su máxima figura (y sin Leo, también) Ecuador es un rival inferior en los papeles: si el equipo nacional quiere sumar su segundo título consecutivo de la Copa América y el 16 en su historial (un número que los convertiría en el equipo más laureado del certamen), no debe ofrecer dudas esta noche.

“Altera que no juegue Leo, esa es la realidad para todo el mundo, no solo a mí. Intentaremos que esté y, si no está, buscar lo mejor para el equipo”, había afirmado Scaloni. Confirmado Leo por fuentes cercanas al cuerpo técnico, el equipo será: Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Tagliafico; De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nico González; Messi y Lautaro Martínez, que le habría ganado el puesto a Julián Alvarez, con la prepotencia de los goles.

Lionel Messi es atendido fuera del campo de juego durante el partido frente a Chile Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

¿Juega Messi? La gran pregunta se repitió en las últimas horas y se suma a las de siempre: ¿Está Messi? ¿Podremos ver a Messi? Los fanáticos pululan por los alrededores del hotel de Argentina y necesitan saber algo de su ídolo. Esperarán en vano, con camisetas y fibrones en la mano. Los futbolistas de la selección no se dejan ver y todo transcurre puertas adentro en una de las zonas más privilegiadas de Houston, cercana al distrito de hospitales y centros médicos, edificios altísimos y calles en las que no se ven peatones, sin comercios ni casas, y a Old Braeswood, un barrio residencial de clase acomodada.

En la tarde del miércoles, una vez que el sol furibundo bajó su intensidad, la selección realizó su último ensayo en el estadio de Houston Dynamo. Lionel Messi salió último al campo, mientras sus compañeros terminaban la ronda de pases. Se plegó a una serie de ejercicios físicos de velocidad y reacción y luego se sumó a un loco en el que incluso fue al medio. Se notó alivio y alegría en todos. El capitán se siente mejor; el capitán quiere jugar. Y va a jugar.

Fue de menor a mayor en intensidad y por segundo día consecutivo trabajó en consonancia con sus compañeros. Un torneo así no da tregua y de un momento a otro es posible quedar afuera. Por eso, la resolución estuvo supeditada al minuto a minuto de las sensaciones del 10. Messi, como ha pasado en toda su carrera, quiere jugar. Pero la posibilidad de arriesgarse si no está en plenitud está en constante evaluación. Es, desde ya, una determinación compleja, que tendrá secuelas.

El NRG Stadium en Houston, Texas, donde Argentina y Ecuador disputarán el partido por cuartos de final de la Copa América 2024. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Otro tema central es el clima: la Copa América se juega bajo un calor sofocante. Durante esta noche, se esperan unos 36 grados, a la hora exacta del partido. Por la tarde, alcanzó los 40. Una locura, dentro de la acción que no se detiene. Sin embargo, hay una buena noticia.

Se trata de un estadio moderno. El NRG Stadium tiene aire acondicionado. Más allá del calor sofocante al aire libre, las instalaciones del magnífico escenario están climatizadas y en el interior suelen haber entre 20 y 23°, que hasta puede necesitarse un abrigo liviano en algunos sectores de la cancha. Y algo más: el techo retráctil estará cerrado, lo que transforma la ecuación drásticamente. El calor, esta vez, lo aportarán los hinchas en las tribunas.