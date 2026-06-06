Scaloni ya les puso plazo a los lesionados y reabre un viejo debate: ¿cuánto conviene esperar a un jugador?

KANSAS CITY, Estados Unidos (Enviado especial).- El estadio Kyle Field de College Station, Texas, donde Argentina enfrentará este sábado a Honduras, es el más grande de los Estados Unidos y el sexto más grande del mundo. Con capacidad para más de 102.000 espectadores, fue inaugurado en 1927 y remodelado casi por completo en 2015, a partir de una inversión de 485 millones de dólares que le dio su aspecto y aforo actuales. Sin embargo, cuando el conjunto de Lionel Scaloni pise el césped, estará lejos de lucir colmado. El fútbol no tiene en esta región el arraigo que sí logró en ciudades como Miami o la propia Kansas City, donde la delegación instaló su base para la etapa de grupos del Mundial. Y, además, el amistoso se jugará sin Lionel Messi desde el inicio y con varios nombres de peso bajo cuidados especiales.

Entre ellos aparecen Emiliano Martínez, Cristian Romero, Leandro Paredes y Julián Álvarez, futbolistas cuya relevancia excede lo estrictamente deportivo y que forman parte del corazón de un equipo campeón del mundo. Por eso, durante los últimos días, el cuerpo técnico eligió administrar esfuerzos y llevar cada recuperación de manera gradual. Aunque no indefinidamente. El técnico ya avisó que existe un límite y que, si algún futbolista no llega en condiciones, no dudará en tomar decisiones incómodas. “Si alguno no da la disponibilidad mínima, se quedará afuera”, afirmó el entrenador. Una advertencia que, inevitablemente, remite a un debate que atraviesa al fútbol argentino al menos desde el Mundial 2002: cuánto conviene esperar a un jugador tocado cuando el verdadero objetivo está a la vuelta de la esquina.

Aquella puesta a punto con Marcelo Bielsa todavía genera debate. El Loco, un entrenador tan obsesivo en lo táctico como exigente desde lo físico, fue señalado años después por varios integrantes de aquel plantel, que entendieron que no fueron preservados de la mejor manera tras una temporada cargada de partidos y con varios futbolistas arrastrando molestias. Días atrás, Pablo Cavallero, arquero titular en Corea-Japón, volvió sobre el tema: “Llegamos muy sobreexigidos, con mucho desgaste. Nos pasamos un poco de vuelta buscando la mejor versión individual y colectiva. La inteligencia emocional la tiene que tener el cuerpo técnico. Un pique más te puede hacer desgarrar. El Ratón (Ayala), por hacer dos ejercicios más, se lesionó un viernes y el domingo había que jugar”. Del lado del entrenador, en cambio, la lectura siempre fue diferente: el problema fue justamente el contrario; que no se exigió lo suficiente a algunos jugadores para comprobar quiénes estaban realmente preparados para competir.

Emiliano Martínez realiza trabajos con pelota, aunque sin utilizar la mano derecha, donde se recupera de una fractura en el dedo anular Prensa AFA

Scaloni no formó parte de aquella camada. Durante el ciclo de Bielsa apenas disputó dos encuentros: uno con Claudio Vivas en el banco, en un triunfo 2-0 sobre Japón, y otro bajo la conducción del Loco, un 3-1 frente a Libia en el que incluso aportó una asistencia. Sin embargo, nunca ocultó la admiración que siente por el rosarino desde sus primeros pasos en Newell’s. Además, hoy comparte cuerpo técnico con tres integrantes de aquel plantel: Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, todos hombres de confianza del actual seleccionador y también cercanos al hoy entrenador de Uruguay.

Más allá de esas influencias, Scaloni parece haber encontrado su propio camino. El antecedente más claro apareció en la previa de Qatar 2022, cuando decidió dejar afuera a Joaquín Correa y Nicolás González pese a que ambos insistían en que podían disputar la Copa del Mundo. Con esa experiencia como respaldo, no necesita demasiadas explicaciones para fijar una postura. Aun así, este viernes, durante la conferencia previa al entrenamiento, fue especialmente claro: “Por ahora vienen bien, los venimos monitoreando, no arriesgando, y cuando llegue la etapa decisiva, la última semana, que es cuando hay que acelerar para ver si llegan, tomaremos las decisiones que tenemos que tomar”. Traducido: el cuerpo técnico evaluará qué respuestas ofrecen los futbolistas en los amistosos y, si alguno no logra sumar minutos o no demuestra garantizar un porcentaje razonable de su potencial físico, recurrirá a las modificaciones que permite el reglamento, que habilita cambios hasta 24 horas antes del debut, siempre respaldados por estudios médicos que acrediten que el jugador no está apto.

Nicolás Paz es uno de los casos que más atención genera: será evaluado después de los amistosos y definirán si continúa o no en la lista Prensa AFA

Durante los 15 minutos de práctica abierta, quienes trabajaron aparte desde el comienzo fueron Nahuel Molina, ya en el tramo final de la recuperación de un desgarro en el isquiotibial izquierdo; Gonzalo Montiel, que este sábado cumplirá 21 días desde la lesión muscular en el cuádriceps izquierdo; y Nicolás Paz, afectado por un dolor persistente en la rodilla izquierda. A ellos se suma Emiliano Martínez, que continúa entrenándose sin utilizar la mano derecha mientras se recupera de la fractura en el dedo anular; Leandro Paredes, que no participó de la entrada en calor junto al grupo debido a un microdesgarro en el isquiotibial derecho; y Julián Álvarez, que volvió a regular esfuerzos por el esguince en el tobillo izquierdo.

Entre las noticias alentadoras está Lionel Messi. La sobrecarga en el isquiotibial izquierdo fue disminuyendo y, según confirmó Scaloni, podría sumar minutos en al menos uno de los dos amistosos. La idea del cuerpo técnico es sostener esta política de cuidados hasta después del encuentro frente a Islandia y recién entonces avanzar con las determinaciones de fondo.

Nahuel Molina y Leandro Paredes trabajaron de manera diferenciada, mientras que Lionel Messi deja atrás la sobrecarga muscular y ya se prepara para sumar minutos JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el lateral derecho, los principales candidatos a ganarse un lugar en la lista son Agustín Giay y Nicolás Capaldo, que ya trabajan junto a la delegación y sumarán rodaje ante Honduras e Islandia. Más adelante, siguen en consideración Emiliano Buendía y Franco Mastantuono, y también permanecen atentos Máximo Perrone y Matías Soulé.

Por ahora, todos siguen en carrera. Pero la cuenta regresiva ya empezó y el margen para esperar se achica día a día.