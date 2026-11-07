Se define la Tabla Anual 2026: a qué hora juegan Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors

Boca Juniors, Rosario Central y Argentinos Juniors se miden este sábado en simultáneo ante Defensa y Justicia, Estudiantes de Río Cuarto y Huracán, en tres encuentros de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 que prometen ser apasionantes por todo lo que hay en juego. Es que, el que culmine como primero de la Tabla Anual, la que cuenta los puntos del Apertura y Clausura, será también el Campeón de Liga, el mejor de la temporada. Además, quedará diseñado el cuadro de octavos de final de este certamen. Los detalles de todos los partidos y las tablas en vivo se pueden seguir en canchallena.com.

Los encuentros inician a las 15.30 (horario argentino) y se pueden ver televisión en ESPN Premium, ESPN 2, ESPN, TNT Sports y TNT. Cada uno de acuerdo a la distribución en la pantalla que le haya tocado. Y todos los casos, para poder sintonizar, también de manera online, es necesario estar suscripto y ser cliente de Flow, DGO y Telecentro Play. Además se necesita tener contratado el “Pack Fútbol”.

La Liga Profesional hizo una conferencia donde oficializó el parche del campeón y el trofeo que se entregará este sábado Liga Profesional de Fútbol

El xeneize, el Canalla y el Bicho son los los tres equipos que tienen chances de quedarse con el título que se implementó el año pasado. La Tabla Anual es atractiva en sí misma por dar clasificaciones a las copas internacionales. A priori, tres directos a la Libertadores y cinco a la Sudamericana. Sin embargo, en 2025 y en medio de enormes polémicas, la AFA, a través de la Liga Profesional, otorgó un campeonato oficial a Rosario Central por haber sido primero de la Anual.

El escándalo estalló luego de que esto no estuviera asentado reglamentariamente en la previa de la competencia y después que algunos referentes canallas, entre ellos Angel Di María, recibieran el trofeo en una oficina de Puerto Madero. Esta vez, la Liga Profesional presentó de antemano el trofeo en juego en una conferencia de prensa.

Boca está en la cima de la Tabla Anual y depende exclusivamente de sí mismo para celebrar Manuel Cortina

Cronograma de este sábado 7 de noviembre

Fecha 16 del Torneo Apertura 2026

15 : Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia - Interzonal

: Gimnasia de Mendoza vs. Independiente Rivadavia - Interzonal 15 : Talleres vs. Estudiantes de La Plata - Zona B

: Talleres vs. Estudiantes de La Plata - Zona B 17.30 : Argentinos Juniors vs. Huracán - Zona B

: Argentinos Juniors vs. Huracán - Zona B 17.30 : Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - Zona B

: Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto - Zona B 17.30 : Boca vs. Defensa y Justicia - Zona A

: Boca vs. Defensa y Justicia - Zona A 22: Instituto vs. Newell’s - Zona A

Además, entre los partidos de este fin de semana quedará definida la primera ronda del Torneo Clausura 2026 que entró en su recta final, los octavos de final.

Instituto, el equipo con más puntos obtenidos en lo que va del Clausura, se metió en octavos Juan Manuel Baez/FOTOBAIRES

La ubicación en la que termine cada equipo es importante porque en base a ello se definirá la localía en los cruces de octavos en adelante, a excepción de la final, que será el sábado 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo de La Plata. En ese contexto, por ejemplo, los líderes de cada una de las zonas serán anfitriones en octavos, cuartos y semifinales, siempre que avancen en el cuadro.

Así están los octavos de final del Torneo Clausura 2026

(1A) Instituto vs. Sarmiento (8B).

vs. Sarmiento (8B). (4B) River vs. Lanús (5A).

vs. (5A). (2B) Argentinos Juniors vs. Newell’s (7A).

vs. Newell’s (7A). (3A) Vélez vs. Belgrano (6B).

vs. (6B). (1B) Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (8A).

vs. Gimnasia de Mendoza (8A). (4A) Defensa y Justicia vs. Barracas Central (5B).

vs. (5B). (2A) Boca vs. Independiente Rivadavia (7B).

vs. Independiente Rivadavia (7B). (3B) Gimnasia de La Plata vs. Inependiente (6A).

*Los cruces son provisorios. En negrita, los equipos ya clasificados y sus posiciones, tras la fecha 15.

*En canchallena.com está disponible el simulador de los cruces de octavos de final.