Se dio a conocer el audio del gol anulado de Racing frente a Independiente: por qué fue un fallo “factual”

El clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente por la fecha 12 de la Liga Profesional, finalizó 0 a 0. En un partido repleto de tensión, hubo de todo menos fútbol. Y uno de los factores que tiñó el duelo fue la polémica. En los últimos minutos de la primera etapa, Racing abría el marcador gracias al tanto de Santiago Sosa. Sin embargo, la acción fue anulada luego de la revisión del VAR. Un día después de la igualdad, se dio a conocer el diálogo de los encargados de manejar la tecnología con el árbitro del partido.

Se disputaban 44 minutos del primer tiempo y la Academia tenía un córner a favor desde la izquierda. Tras una jugada preparada, Baltasar Rodríguez tocó corto con Johan Carbonero. El colombiano le devolvió la pelota al juvenil, que envió un centro al corazón del área. Allí, apareció Roger Martínez, que cabeceó al arco, pero en el corto trayecto Santiago Sosa la desvió con la cara para poner el 1 a 0.

Todo era algarabía en el Cilindro: el público gritó el gol que significaba la apertura del marcador, ante un rival que ya jugaba con un futbolista menos por la expulsión de Damián Pérez a los 29 minutos. Sin embargo, tras el festejo, el árbitro del partido Nicolás Ramírez detuvo la acción en el partido. Un llamado del VAR le advertía una polémica y era la posición del volante autor del tanto.

El gol de Racing

Luego de algunas horas transcurridas del partido, este lunes se dio a conocer la charla entre el juez principal con Lucas Novelli y Diego Romero que estaban a cargo del VAR. Primero, se chequeó una posible mano tras el cabezazo de Martínez, pero luego es cuando hacen foco en el pie de Sosa. Mientras observan la acción y trazan líneas, le piden a “Maxi” (Maximiliano Nicolás Ramírez) que no reanude el partido porque pudieron encontrar el fuera de juego y de fondo se escucha la voz del árbitro principal charlando con los jugadores en el campo de juego: “Estamos revisando un posible fuera de juego después del primer cabezazo hay un segundo cabezazo, si está bien va a ser gol, tranquilo” avisaba Ramírez.

“Vamos al pie ese”, dice Lucas Novelli, mientras se trazaban las dos líneas. La de color azul, en la posición del último defensor de Independiente, que era Joaquín Laso, y la de color rojo, para el futbolista de Racing, que fue le cambió la trayectoria a la pelota y anotó el gol. Luego de algunos minutos, aunque en una rápida decisión, le avisan al juez: “Maxi, cambio de decisión, fuera de juego del que le rebota en el pecho”, además, agregó que la decisión fue “factual”, lo que significa que no necesitó de la revisión del árbitro principal en la pantalla ubicada sobre el campo de juego.

La decisión del VAR

La decisión del VAR no pasó inadvertida para el técnico del equipo local. Muy enojado porque no se convalidaba el gol, Gustavo Costas gritó “¡no!”, de manera muy eufórica. Además, realizó gestos ampulosos con sus manos y hasta pateó una botella que estaba en el césped. Enseguida, el DT quiso “volver al partido”, pero en su rostro no podía ocultar el descontento por la decisión arbitral.

Tras el partido, el entrenador de Racing se refirió al partido, pero sobre todo a la forma de jugar de Independiente: “Les dejaron hacer tiempo. Desde el minuto, parece, que no querían jugarlo. Nosotros salimos a buscarlo, fuimos superiores, manejamos siempre y somos los que quisimos el triunfo. Acá hicieron lo mismo que otros equipos: tirarse... Después está en los árbitros que les dejen hacer eso”, disparó Costas en conferencia de prensa. Por último, agregó: agregó: “Estuvo seis minutos parado y dan cinco. En el segundo tiempo, también. Pasó de todo y dieron seis. Uno se va con bronca porque queríamos ganar, veníamos de un envión muy grande. Nos duele este empate”.

