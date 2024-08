Se filtró un video de Cristian Medina en Boca: “Si no me voy ahora, no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida”

Escuchar

Boca no tiene paz: a la eliminación de los octavos de final de la Copa Sudamericana en manos de Cruzeiro (2-1 y derrota por penales), ahora se filtró un video que deja expuesto a Cristian Medina. Justo en la previa del partido de este lunes ante Estudiantes, por la Liga Profesional. Sucede que en las últimas semanas, la entidad que preside Juan Román Riquelme recibió dos ofertas por el volante: una de Fiorentina (14 millones de dólares) y otra desde el Fenerbahce de Turquía (11 millones), ambas rechazadas. En este contexto, en el Canal de Boca en las redes sociales, Medina aparece hablando de su situación con Miguel Merentiel en el entrenamiento de este último domingo. “Si no me voy ahora, no me voy más. Tengo que firmar un contrato de por vida”, le reconoce al uruguayo, en una charla informal durante la práctica.

"SI NO ME VOY AHORA, NO ME VOY MÁS. TENGO QUE FIRMAR UN CONTRATO DE POR VIDA". Atención a lo que le dijo Medina a Merentiel en el entrenamiento Xeneize del último domingo... ¿qué te parece?



Los videos que difunde el Canal de Boca tienen sonido ambiente y se viralizan través de sus redes sociales; básicamente, son un registro de lo que ocurre en los entrenamientos a puertas cerradas, en donde los medios no acceden. La secuencia forma parte de un video de 10 minutos. Así, solo queda un margen de duda, si se trata de un accidente o una búsqueda por dejar expuesto al jugador, que tiene contrato hasta junio de 2027, con una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares. Los antecedentes indican que las autoridades de Boca se han encargado de señalar a aquellos jugadores que no demostraron voluntad para seguir en el club. El último caso fue el del defensor Nicolás Valentini, “colgado” en el club y que tiene chances de emigrar a Fiorentina.

Medina, que suele ser de los más destacados en cada partido de Boca, entiende que es el momento de dar un salto en su carrera, después de su actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sus últimas charlas con el Consejo estuvieron orientadas a la posibilidad de ir al fútbol europeo y dejar la entidad que lo formó. Por lo pronto, será titular este lunes frente al Pincha, en La Plata. Durante el mediodía, ingresó en la concentración de Boca -en el hotel Intercontinenal- Gabriel Peñalba, el exjugador de Argentinos Juniors, que es representante de Medina.

Dentro de este panorama, Boca está obligado a sumar puntos para maquillar la eliminación con Cruzeiro y recuperar parte del terreno perdido. Con un DT respaldado y jugadores que buscan comprometerse. Estudiantes en La Plata, Rosario Central en casa, Racing en Avellaneda y River en la Bombonera serán los próximos compromisos de un recorrido espinoso, y con más frustraciones que alegrías. Y la sensación de un año que ya quedó vacío.

