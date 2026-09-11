Se fueron los últimos dos jugadores apartados de River: una inversión de 45 millones que... salió mal

Punto final para un proceso de 87 días que marcó un quiebre en la política deportiva de River. Este viernes se terminaron de completar las salidas de los futbolistas apartados: Fabricio Bustos y Matías Viña rescindieron sus contratos y ya no forman parte de la institución. Los dos laterales cerraron la historia del famoso container del predio Cantilo, que tantos debates, cuestionamientos e inconvenientes produjo. Porque la demora de casi tres meses para resolver las situaciones de los 13 jugadores separados del plantel profesional fue excesiva. Y también obligó a una fuerte autocrítica y revisión interna por el método utilizado. ¿Cuánto ganó y cuánto perdió River con esta situación? La balanza económica se inclina a un importante número negativo por las inversiones que no se recuperaron, pero el presidente Stefano Di Carlo apuesta a que su objetivo se termine imponiendo en el campo de juego: la reinversión del gasto de los contratos laborales para transformar la plantilla.

Aquel comunicado de alto impacto del 16 de junio pasado fue la confirmación de una polémica decisión que Di Carlo ya había anunciado públicamente en una entrevista con ESPN: 13 jugadores fueron separados, no viajaron a la pretemporada y desde el 22 de junio comenzaron a entrenarse en el nuevo predio de Cantilo que continúa en obra, al punto tal que en este tiempo se cambiaron y se ducharon en un container ya que los vestuarios aún no están terminados. Este viernes 11 de septiembre se resolvieron los últimos dos casos, ambos con destino en Brasil: Bustos rescindió su contrato que terminaba en 2027 y continuará su carrera en Coritiba; y también se acordó con Flamengo el corte del préstamo de Viña, quien tenía vínculo hasta diciembre y ya fue presentado como cedido en Cruzeiro.

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En total, por ese grupo de 13 futbolistas, River había desembolsado alrededor de 45 millones de dólares para ficharlos. Y ninguno fue vendido en esta ventana: cinco rescindieron, seis salieron cedidos y dos préstamos se finalizaron. Ese es el alto costo económico que la dirigencia aceptó para poder reconstruir el plantel. Según le confiaron a LA NACION desde las oficinas del Monumental, se liberaron contratos que al club le demandaban unos 25 millones de dólares anuales en salarios de los 50 millones del costo del fútbol profesional.

Ese dinero liberado se utilizó para incorporar a los nueve refuerzos que llegaron en este mercado, buscando un plantel con más equilibrio en costo y rendimiento. Figuras con contratos a nivel europeo, titulares con contratos altos para el fútbol argentino y suplentes y juveniles con contratos más bajos de los que había en el plantel anterior. Así se buscó cortar con el problema de los jugadores que tenían salarios altísimos para su cantidad de minutos, siendo suplentes o hasta sin ser convocados. Y para eso se invirtieron otros 67 millones de dólares con “tres mercados en uno”, tal como dijo el presidente Di Carlo. Eso implica que en 2027 solo hará incorporaciones puntuales, vinculadas a las ventas que se realicen.

Fabricio Bustos volverá a Brasil: jugará en Coritiba Prensa River

“Para incorporar, tenés que sacar. El costo de plantilla se afronta con los recursos que liberás. La experiencia histórica indica que es muy complejo de otra forma. Puede ser posible con un número más acotado. En este caso era una cantidad de profesionales muy importante sin presencia en el primer equipo”, explicó Di Carlo hace un mes. “Fue una decisión deportiva. Pero reflexionando y viendo lo que ocurrió, fue un error por la manera y el lugar. La velocidad y la decisión de la sede fueron equivocaciones y se buscó corregir en tiempo real. Hubo errores de forma y tenemos que corregirlos, pero responde a uno de los momentos más críticos de resultados en la era moderna de River”.

Paulo Díaz y Maxi Meza fueron los primeros en rescindir. El defensor chileno llegó en 2019 a cambio de 4 millones de dólares, tenía contrato hasta diciembre de 2027 y partió con su pase a Atlanta United de la MLS; mientras que el volante llegó desde México en 2024 por 2 millones de dólares, tenía vínculo hasta diciembre y emigró a Independiente. Luego, el ignoto joven Alex Woiski -llegó libre en 2025 desde Mallorca- rescindió y firmó en Deportivo Táchira de Venezuela; y los juveniles Ian Subiabre (a Tigre) y Santiago Lencina (a Burgos de España) partieron a préstamo por una temporada con opción de compra por el 50% de su ficha. En tanto, uno de los casos más impactantes fue el de Maximiliano Salas, por quien River puso cerca de 10 millones de dólares para pagar su cláusula cuando jugaba en Racing. Tras un año y con contrato hasta 2029, se fue a préstamo por 12 meses a Independiente Rivadavia, sin cargo y con opción de compra de 4 millones de dólares por el 50% de su pase.

Kevin Castaño, nuevo jugador de Atlético Mineiro Mineiro

Días más tarde se cerró la salida de Kevin Castaño, el colombiano por el que River le pagó en marzo de 2025 unos 15 millones de dólares a Krasnodar de Rusia y nunca regresó al país tras el Mundial. Pese a tener contrato hasta 2028, no pisó el predio de Cantilo y entrenó en soledad en Colombia. Su transferencia a Atlético Mineiro también se selló a préstamo, pero con una obligación de compra del 50% en 5 millones de dólares si se dan objetivos cumplibles. Otro mundialista como Kendry Páez regresó a Chelsea tras interrumpir su préstamo que se firmó en febrero por 18 meses y ahora integra el equipo juvenil del club inglés, ya que no consiguió una nueva cesión.

Germán Pezella, el campeón del mundo que llegó por 4,5 millones de dólares en 2024 y que tenía contrato hasta 2027, rescindió de común acuerdo y firmó con Peñarol de Uruguay. Matías Galarza Fonda, refuerzo hace un año por unos 5 millones de dólares desde Talleres, volvió a ser cedido tras el Mundial: los primeros seis meses del año los jugó en Atlanta United y ahora se fue a Inter Miami, por un año y con obligación de compra por objetivos de 3 millones de dólares por el 50% del pase. Además, otro que recaló en Estados Unidos fue Giuliano Galoppo, a préstamo a Atlanta United hasta junio y con opción de compra por 6 millones de dólares -River posee el 50% y tiene contrato hasta 2028-. Y finalmente en el último día del mercado brasileño rescindieron Bustos -costó 5 millones de dólares en 2024 y tenía contrato hasta 2027- y Viña -préstamo de Flamengo con cargo de 500 mil dólares-.

Matías Galarza Fonda presentado en Inter Miami Inter Miami

En total, si se cumplen las obligaciones de Castaño, Galarza y Galoppo, el club podrá recaudar unos 11 millones de dólares. Por eso también transfirió a Facundo Colidio (4,5 millones por el 50% a Vasco da Gama, con obligación de compra del otro 50% en 5,5 millones por objetivos) y a Joaquín Freitas (10 millones más otros 5 en bonos por el 80% a Flamengo), más Andrés Herrera (1,2 millones a Columbus Crew).

“Asumiremos la pérdida, pero cortaremos una situación que no es sostenible”, había sentenciado Di Carlo a comienzos de junio. La ecuación definitiva marca que River optó por dejar atrás los 45 millones de dólares invertidos para no afrontar un costo de 25 millones que debía abonar en el próximo año por los 13 jugadores que se fueron. Y que los 67 millones de dólares que desembolsó para reforzarse le deben permitir transformar su realidad deportiva y que los mercados de pases dejen de ser una noticia negativa.