Beccacece se ilusiona: "Estamos detrás de un sueño, que buscaremos con convicción"

Después de más de nueve meses de encuentros virtuales, Sebastián Beccacece eligió que la conferencia de prensa previa al choque de vuelta de los cuartos de final de Copa Libertadores ante Boca fuera de manera presencial. Ese es el valor del partido de este miércoles para la Academia.

En el playón del Cilindro, el entrenador se mostró sereno y alegre: "Está lindo acá. Parece que estamos en Luna de Avellaneda", bromeó por las bombitas de luces de colores que formaban parte de la escenografía. Para definir lo que se juega su equipo en La Bombonera volvió a recurrir a la misma palabra: sueño. "Quizás suene reiterativo y aburra, pero nosotros estamos detrás de un sueño. Y lo vamos a ir a buscar desde la convicción y la creencia", aseguró el entrenador.

Beccacece también fue consultado por las pocas luces mediáticas que se posaron sobre la Academia después del triunfo en el Maracaná ante Flamengo y de la ventaja conseguida en el partido de ida ante el Xeneize. "Sabemos lo que generan Boca y River. Para nosotros es natural. No tenemos alcance mediático ni queremos tenerlo. El sueño de las minorías no lo despreciaría si estuviera del otro lado. Este grupo de futbolistas se quiere hacer oír, imponer. Y creo que este equipo se lo merece. Compitió contra el mejor equipo de la competencia. Y ahora vamos a ir ante otro candidato", indicó el DT, visiblemente entusiasmado por la posibilidad de charlar sin una pantalla de por medio.

Consultado por el momento que vive Boca y por las posibles modificaciones que planea Miguel Ángel Russo fue tajante: "Esta es una conferencia de Racing. Del equipo de Boca que se ocupe su entrenador. Después de meses de hostilidad este es un momento para disfrutar. Hablen lo que hablen no nos van a separar porque lo nuestro es vínculo, respeto, pasión, amor. Esto es Racing. Y nos tenemos que hacer cargo de por qué llegamos hasta acá".

Más allá de la año particular por los cambios que produjo en el calendario la pandemia, Beccacece aprovechó que se cumple un año de su presentación como entrenador en la mitad celeste y blanca de Avellaneda para hacer un balance de su gestión: "La verdad que ha sido un año muy lindo. Hoy estoy feliz. Cuando entré sentí que podían pasar cosas lindas acá. Y no me equivoqué con el sentimiento que tuve al ingresar. Creo que los resultados están a la vista. Conseguimos el objetivo de la clasificación del año próximo. Estamos demostrando ser competitivos en el plano internacional. Y Racing tiene la tranquilidad de contar con juveniles por los próximos años. El que lo quiera ver, lo verá. El que esté muy negado le va a ser difícil".

Desde lo futbolístico, aunque no confirmó el equipo, la idea es repetir los nombres y el plan de juego. Arias; Fabricio Domínguez, Sigali, Nery Domínguez, Soto, Mena; Miranda, Rojas; Melgarejo, Lisandro López y Fértoli. El técnico ratificó su confianza en Alexis Soto: "Es un jugador con mucho valor para pedir la pelota. Y no es fácil hacerlo en instancias como esta". También se refirió a la terna arbitral, centro de atención a lo largo de toda esta Copa Libertadores. Y aunque dijo que es algo que no le preocupa, instaló sospechas: "A Wilmar Roldán lo conozco. Me gusta. Los directivos de Racing nos había dicho que no iba a dirigir más, que no iba a estar, pero apareció en cuartos".

Las palabras de Beccacece instaron más dudas. ¿Quién le dijo que Roldan no volvería a dirigirlos? ¿Y por qué motivo? En una época en la que muchos sospechas y se quejan, sólo agregó incertidumbre.

La conferenica continuó con el siguiente diálogo.

-¿Qué porcentaje de lo que dijiste lo pensás y cuánto hay de políticamente correcto?

-No sé, ¿qué te pareció? Ponelo vos.

-Por lo que decís de Roldan.

-No, me gusta de verdad Roldan.

Además, el entrenador se refirió a la elección de Patricio Loustau para conducir el VAR. "Lo que me parece raro es cómo trataron el tema de la designación para el VAR", dijo. En Se refería a que en los últimos días circularon versiones que ponían en duda la imparcialidad de Loustau porque que en su juventud fue jugador en las inferiores de Racing.

La Academia está ante la posibilidad de meterse entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores después de 23 años. Será una cita con la historia en La Bombonera. "Lo vivimos como un desafío hermoso. Tenemos que trabajar para para alimentar ese sueño. Se consiga ahora o no se consiga, es algo que no va a parar más porque se viene persiguiendo desde hace unos años. Ahora coincidió con este es un grupo de soñadores. Lo vamos a dejar todo", cerró Beccacece la conferencia, para retirarse al almuerzo donde lo esperaba el plantel para compartir el mismo menú de cada mediodía previo a una concentración importante: tarta de entrada y milanesa napolitana con papas al horno de plato principal.

