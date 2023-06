Sebastián Méndez asumió en Vélez y dio explicaciones sobre su controvertida de Unión

escuchar

Tras su inesperada salida de Unión, con todas las críticas que recibió desde la institución de Santa Fe por su “decisión intempestiva”, Sebastián Méndez fue presentado como DT de Vélez en una conferencia de prensa. “Siento una alegría inmensa estar acá. De volver a mi casa. Siento muchísimo orgullo. Muchos recuerdos y vivebncias. Las sensaciones son muy buenas y muy lindas, sabiendo la responsabilidad que conlleva este momento deportivo y esta resposabilidad”, fueron sus primeras palabras.

Así vivimos el primer entrenamiento 💪🏻⚽ pic.twitter.com/IgxTcrqTa9 — Vélez Sarsfield (@Velez) June 27, 2023

Luego, sí, llegó el momento de ofrecer una explicación de lo sucedido en los últimos días, que derivó en un malestar generalizado entre los dirigentes y fanáticos de Unión de Santa Fe, tanto hacia su persona como hacia el club de Liniers, por el hecho de ofrecerle el cargo en la mitad del torneo.

“Antes que nada, le quiero pedir disculpas al hincha genuino de Unión, al socio, porque fue precipitado. Porque yo tenía tomada una decisión para el final del campeonato, pero no ahora”, comenzó el Gallego. Y luego explicó: “La decisión de estar acá no pasa por algo racional, sino por algo del corazón. Con algo que sale de las tripas y que recién después tomás conciencia de que lo hacés. Y yo no me voy a justificar con esto, porque nunca me manejé así, ni me interesa. Quizás es la primera vez que me pasa algo así, de hacer algo de manera intempestiva, de esta forma, pero tiene que ver con Vélez. Simplemente. Toda explicación es esa, y va a terminar ahí. Porque es algo que yo siento. Y que no tiene que ver con algo racional sino con un sentimiento”.

"LE PIDO DISCULPAS A LA GENTE DE UNIÓN"



El Gallego Méndez explicó los motivos de su salida inesperada del Tatengue para asumir en Vélez. pic.twitter.com/q8pvte0Hma — TyC Sports (@TyCSports) June 28, 2023

En relación a la sorpresa que causó su accionar en relación a su manera de proceder durante toda su carrera, Méndez resumió: “Yo siempre me manejé de una sola manera, y esto es una excepción. Y la única explicación es Vélez. Después de haber vivido tiempos difíciles como cualquier ser humano, a nivel familiar, simplemente tenía la necesidad de volver a mi casa. Y ahí se termina toda la explicación”.

Luego, el sucesor de Ricardo Gareca pidió no tocar más el tema, dijo no haber visto un pasacalles en su contra que apareció colgado en la Villa Olímpica (“Méndez traidor, merecemos algo mejor”, firmada por Unión Popular, con un escudo del club santafesino), y se enfocó en su nuevo club.

El pasacalles que apareció en la Villa Olímpica de Vélez

“Nos encontramos con un buen plantel. Obviamente, en una situación muy compleja desde lo mental, porque pasó tiempo sin ganar y eso juega en contra. Hay mucho por hacer, no hay mucho tiempo y eso siempre atenta contra el trabajo. Pero no hay excusas: hay que empezar a ganar para salir de esta situación”.

Además, fue consultado sobre la desvinculación de Lucas Pratto. Sin embargo, fue breve en su explicación: “En relación con la salida de Lucas (Pratto), era algo que ya tenía arreglado con la dirigencia y no puedo opinar nada”.

Una salida inesperada

El domingo por la mañana, un duro posteo en Twitter de parte de Unión hizo pública una situación llamativa, sobre todo por el protagonista. La noticia era clara: Sebastián Méndez había renunciado a su puesto como técnico de Unión para ponerse a disposición de Vélez, club donde se formó y jugó entre 1994 y 2002. El viraje de Méndez fue sorpresivo porque el Tatengue, club condujo hasta apenas unas horas antes de ese tuit, venía de golear a Independiente por 3-0 en el Estadio 15 de abril. En total, el ex defensor estuvo al mando del conjunto 11 partidos y trazó una campaña de cuatro triunfos, cinco empates y dos derrotas, además de una eliminación por penales ante Almagro por la Copa Argentina.

El Club Atlético Unión comunica que Sebastian Mendez renunció de manera unilateral e indeclinable a su cargo de entrenador para tomar la dirección técnica del club Velez Sarfield.



La decisión intempestiva de Sebastián Mendez nos genera una gran decepción al igual que el… — Club Atlético Unión (@clubaunion) June 25, 2023

Fue muy sorpresiva la decisión de Méndez, sobre todo porque había logrado rescatar a Unión de los últimos lugares de la tabla del torneo de la Liga Profesional y el sábado por la noche comunicó su alejamiento de la institución. Según el comunicado de la entidad tatengue, la renuncia fue “de manera unilateral e indeclinable” y con el propósito de “tomar la dirección técnica del club Vélez Sarsfield”.

Además, Unión cuestionó: “La decisión intempestiva de Sebastián Méndez nos genera una gran decepción al igual que el accionar de Velez Sarfield contactando a un entrenador que esta en plena competencia y que tiene contrato vigente con otro club de la misma liga y torneo. Ante esta situación y habiendo agotado todas las posibilidades de convencer a Méndez se iniciaron gestiones para la contratación de otro cuerpo técnico que asumirá en los próximos días”.

