Seis días después de asumir, Cuca dejó de ser el DT de Corinthians, tras la presión social generada por su pasado

Cuca cedió ante la presión interna y externa y anunció que dejó de ser el entrenador de Corinthians, apenas seis días después de haber asumido. En cuanto el DT de 59 años se hizo cargo del equipo paulista, los hinchas y hasta el equipo femenino de fútbol se manifestaron para repudiar su elección. Su pasado volvía para transformarse en pesadilla: en 1987, cuando era futbolista de Gremio, Cuca fue condenado a 15 meses de prisión por un tribunal de Suiza (donde el equipo gaucho realizaba una gira), tras haberse comprobado que violó, junto con otros tres compañeros, a una joven de 13 años en el hotel donde se concentraban. El entrenador, sin embargo, mantiene su inocencia.

“Me voy en este momento, y no es como yo quería. Se espera una vida entera para estar aquí. Es un pedido de mi familia: ‘Papá, te necesitamos´. Mañana (por hoy) estaré en casa y voy a cuidar de ustedes”, dijo el ahora exentrenador del Timão tras el partido que Corinthians ganó por penales a Remo y que lo clasificó a los octavos de final de la Copa do Brasil.

El comunicado de Corinthians sobre el despido de Cuca

O Sport Club Corinthians Paulista confirma que o técnico Cuca deixou o comando da equipe depois de um pedido da família para resolver assuntos particulares. Desejamos a Cuca e sua comissão técnica sucesso na sequência da carreira. pic.twitter.com/6wQUL4tId2 — Corinthians (@Corinthians) April 27, 2023

Cuca continuó con su despedida y contó cómo fue su última semana, en la que se difundieron detalles de la causa judicial en Suiza, de la que hasta habló el abogado de la víctima. El DT no cumplió la pena en prisión porque Brasil no extradita a sus ciudadanos. En su momento, pagó una fianza de 8 mil reales. “Fueron tres, cuatro días muy pesados para mí. De pesadilla. Lo que pasó fue casi una masacre”, dijo emocionado tras un encuentro en el que fue abrazado por sus futbolistas y defendido hasta por el presidente del club.

Cuca continuó: “Los jugadores me emocionaron. Llevo cinco días aquí y todos los jugadores me ofrecieron una mano. Yo no les pedí nada, sólo lo sintieron, porque soy un exjugador. Saben por lo que estoy pasando. Quiero ser breve, porque no quiero ser víctima de nada: es lo peor que le puede pasar a un hombre, que su dignidad esté en jaque. Y que las redes sociales de sus hijas y su mujer se invadan con amenazas y ofensas fuera de lugar”.

El pedido de las mujeres de Corinthians

Ser Corinthians é respeitar e entender a história.#RespeitaAsMinas ♀️🦅 pic.twitter.com/4T83W88Kn3 — Meninas do Timão (@Meninasdotimao2) April 23, 2023

“Mi familia es lo más importante que tengo en el mundo. Quiero hacer lo que valga la pena para ellos. No esperaba la avalancha que ocurrió aqui. (El caso judicial) se trata de algo pasado hace mucho tiempo, resurgido como si hubiese pasado hoy. Fui juzgado y castigado por internet. Y eso tiene una consecuencia muy grande”, completó. El sitio de noticias deportivas Globoesporte recordó que el DT había negado tres veces que su víctima lo hubiera reconocido. Sin embargo, el abogado de la niña, Willi Egloff, desmintió sus dichos. Cuca adelantó que contrató abogados y que piensa defenderse en los tribunales suizos.

En su despedida, el ahora ex DT tuvo palabras elogiosas para el plantel de jugadores. “Agradezco a los jugadores por estos días en los que estuve. Me abrazaron. Me entendieron, comprendieron mis ideas. Si Dios quiere, volveré algún día para hacer el trabajo de principio a fin”, completó Cuca, cuyo verdadero nombre es Alexi Stival.

Miguel Angel Russo y Cuca antes del partido de Copa Libertadores 2021 que disputan Boca Juniors y Atlético Mineiro Bruna Prado - Pool AP

En los últimos días, el centro de entrenamiento de Corinthians, llamado Joaquim Grava, fue escenario de diversas protestas en contra de la contratación del entrenador. Lo mismo ocurrió en Parque Sao Jorge, sede social del Timão. El equipo, por ahora sin entrenador permanente, juega el sábado como visitante el clásico frente a Palmeiras, por el Brasileirao. Una posibilidad es que lo dirija Fernando Lázaro, un empleado del club que ocupó el puesto de DT principal hasta la llegada de Cuca.

El “caso Cuca”

El 30 de julio de 1987, Cuca y otros tres futbolistas de Gremio fueron detenidos en un hotel de Berna (Suiza), denunciados por violación por una joven de 13 años que sólo quería conocerlos y por eso acudió al lugar de concentración del equipo gaúcho, que estaba de gira por aquel país europeo. Los cuatro regresaron a su país y fueron juzgados en ausencia, beneficiados por la decisión de Brasil de no extraditar a sus ciudadanos.

En los últimos días, y tras las protestas de hinchas de Corinthians y hasta del equipo femenino de fútbol, el caso tomó relevancia en los medios de comunicación. El portal UOL entrevistó al abogado de la víctima, Willi Egloff. Y confirmó que el entrenador había sido reconocido como uno de sus agresores. “Fue condenado por haber tenido relaciones sexuales con una menor”, recordó Egloff. Y relató que la víctima intentó suicidarse: “Es correcto, pero no sé si eso (el intento de quitarse la vida) ocurrió inmediatamente después de la violación o más tarde”, informó el letrado.

La despedida de Cuca en conferencia de prensa tras vencer a Remo

El diario suizo Der Bund publicó dos años más tarde del caso una investigación sobre los hechos acontecidos a fines de julio de 1987 en un hotel de Berna. Y confirmó que no había rastros de violencia en la víctima. “Ella afirmó que se quedó paralizada durante el incidente y que, por lo tanto, no gritó ni se defendió”. El periódico helvético también informó que, de acuerdo con el informe forense, sí “se habían encontrado vestigios de semen de Cuca y de uno de sus compañeros” en el cuerpo de la niña.

