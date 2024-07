Ramón Díaz tiene todo arreglado para asumir como DT en Corinthians, un equipo grande de Brasil amenazado por el descenso

Escuchar

A menos de tres de meses de ser despedido de Vasco Da Gama, Ramón Díaz tendrá otra experiencia en el fútbol brasileño. Corinthians, un grande de San Pablo y del país que está en puesto de descenso en el Brasileirao, contratará al Pelado hasta diciembre de 2025.

El riojano no era el plan A del club, que hasta este fin de semana hizo gestiones por la vuelta de Fábio Carille, que en su paso anterior obtuvo tres torneos estaduales y el Brasileirao 2017. Actualmente está al frente de Santos, puntero en la segunda división. Más allá de que a Carille le interesaba la propuesta, la delicada situación económica de Corinthians impedía pagar los 450.000 dólares por la cláusula de rescisión del contrato.

Ramón volverá a estar acompañado por su hijo Emiliano Leandro Amorim

Ramón podría debutar este miércoles, ante Vasco Da Gama en el São Januario, pero según informa el sitio Planeta do Futebol ya les comunicó a los dirigentes que no desea hacerlo por el afecto que lo unió con los hinchas cariocas. Sin embargo hay otra cuestión, ya que su salida del club fue un tanto conflictiva. De hecho, aun se mantiene un diferendo, ya que mientras Vasco aduce que el argentino renunció, éste se consideró despedido. Para protegerse, el departamento legal del Vasco tomó declaraciones de jugadores y empleados que presenciaron lo que el club entiende como la dimisión de Ramón, poco después de la derrota por 4-0 ante Criciúma. Lo que aún no está concretado es la rescisión federativa, por lo que aún figura el nombre de Ramón como entrenador del Vasco en el sistema de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Para su registro es necesaria la firma del entrenador. Sólo después podrá fichar por Corinthians.

Ramón dirigió a Vasco entre julio de 2023 y abril de 2024, período en el que lo sacó de la situación comprometida con el descenso en que lo había tomado. Lo mantuvo en primera división tras la obtención de 36 puntos. Corinthians, que el martes pasado despidió a Toni Oliveira, se ubica 17° en el Brasileirao, es el último de los cuatro equipos que estarían descendiendo, producto de haber obtenido 12 puntos en 15 fechas. El domingo cayó 3-0 de visitante frente a Cruzeiro.

Fausto Vera festeja un gol de Corinthians por la Copa Sudamericana ante su exclub, Argentinos Andre Penner - AP

Acompañado por su hijo Emiliano, que en los últimos años adquirió más preponderancia en la planificación táctica y la preparación de los partidos, Ramón se encontrará en el plantel con los argentinos Fausto Vera y Rodrigo Garro, a quien en su época en Vasco había pedido como refuerzo cuando estaba en Talleres. Vera había perdido lugar en la formación y está entre los refuerzos apuntados por Juan Román Riquelme para Boca, pero se especula que con la asunción de Ramón pasará a ser más considerado y quedaría descartada una transferencia.

Corinthians es el equipo con más hinchas en San Pablo y segundo en Brasil, detrás de Flamengo. En 2005 ya tuvo un director técnico argentino, con el efímero paso de Daniel Passarella, que tenía en el plantel a Carlos Tevez y Javier Mascherano, quienes luego dieron su primer salto a Europa, contratados por West Ham.

Corinthians terminó primero en el grupo de la Copa Sudamericana que compartió con Argentinos y en los octavos de final espera al ganador del play-off entre Barcelona de Guayaquil y Bragantino.

En las últimas horas, tras el despido de Daniel Garnero, el Pelado era un candidato de la Asociación Paraguaya de Fútbol para el seleccionado guaraní, al que ya condujo entre 2014 y 2016. Habituado a pelear por los títulos cuando dirigía a River y San Lorenzo, Ramón, a los 64 años, se hace cargo de grandes brasileños en apuros para seguir en primera división.

LA NACION