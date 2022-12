Selección argentina en Qatar 2022: En alerta por Ángel Di María, una pieza que puede ser el caso Giovanni Lo Celso

escuchar

DOHA (Enviado especial).- No se advirtió preocupación en los rostros de sus compañeros cuando dejaron el estadio 974, después de la victoria ante Polonia. En otras oportunidades podía traducirse en cada uno de los protagonistas, en especial los más cercanos, que algo no andaba bien. Pero la sonrisa de Lionel Messi, de Leandro Paredes, de Rodrigo De Paul, no dejaron entrever algo parecido a una situación compleja. Sin embargo, Lionel Scaloni fue muy claro en su mensaje cuando enfrentó los micrófonos. Así como el entrenador se “enojó” cuando llegó a Abu Dhabi y se encontró con jugadores “tocados” y no lo ocultó, ahora tampoco jugó al misterio y encendió una alarma de cara al partido con Australia respecto a la condición física de Ángel Di María. Aunque mucho más inquietante es para el staff técnico saber que si pierde al rosarino se queda sin una pieza vital y que no tiene un reemplazante natural. Quieren evitar otro caso Giovanni Lo Celso, ya que su ausencia le complicó el diseño del equipo en la mitad de la cancha.

“Ángel creo que está bien en principio, sintió algo en el cuádriceps, se le puso duro y preferimos sacarlo porque como todos saben él es importante y no vale la pena seguir con un jugador que tiene posibilidades de hacerse daño”, dijo el entrenador de la selección argentina y todos comenzaron a preguntarse cuán grave es la lesión del jugador de Juventus.

El cuerpo técnico sabe que la próxima parada, por los octavos de final, ante Australia, será en poco menos de 72 horas, con apenas dos días para poder entrenarse, por lo tanto, determinaron sacar a Di María que después del partido salió del estadio 974 con hielo en la zona. Ahora bien, la actividad del equipo obligará a Scaloni a no exigir al rosarino en la primera práctica tras el éxito ante Polonia y hasta es posible que tampoco lo haga en lo que se conoce como el “día menos uno”, es decir la jornada previa a un partido. Por lo general el técnico define qué futbolistas será los elegidos para salir desde el arranque en ese entrenamiento, pero en el caso de Di María, está evaluando no utilizarlo hasta el partido con Australia, a las 22 de Qatar, a las 16 de la Argentina.

Si bien Di María no era uno de los hombres preferidos de Lionel Scaloni cuando comenzó el proceso, sabía que debía tenerlo en el grupo que no cuenta con otro futbolistas de sus características. El punto de inflexión en la consideración de DT llegó a partir de la postura del futbolista para con el grupo. Aceptó sin problemas ser un hombre de recambio permanente durante la Copa América, esa pieza que le podía permitir al equipo romper estructuras en los segundos tiempos y eso resultó una señal por demás alentadora para todo el cuerpo técnico. En esa competencia, si bien jugó en 6 partidos, apenas fue titular en 2 encuentros (ante Paraguay y en la final con Brasil). Esa definición en el Maracaná fue el punto de inflexión, porque desde entonces, Di María fue titular en 14 partidos que disputó la selección argentina hasta el juego con Polonia y marcó 6 goles, tres por eliminatorias (Venezuela, Chile y Uruguay), uno en la Finalissima (ante Italia) y dos en el amistoso ante Emiratos Árabes Unidos.

En las reuniones que tuvieron Scaloni con su grupo de trabajo tras el pase a los octavos de final, ya trazaron estrategias ante una eventual ausencia de Di María, más allá de que en las últimas horas circuló que llegaría al partido con Australia. Y más allá de las evaluaciones, saben que no cuentan con un jugador que pueda “hacer la banda” como la cubre el futbolista de Juventus.

Es que en esta conformación de lista para la Copa del Mundo, Scaloni no tiene a otro “wing” en el equipo, ya que la lesión de Nicolás González, que era el único que podía jugar así, ofreciendo “ancho de banda”, le quitó opciones para cumplir esa tarea. Si bien Alejandro Gómez podría cumplir esa tarea, su naturaleza lo lleva a centralizar su juego. Ángel Correa, puede hacerlo, pero también tiene más formación “de diez”. Incluso, hasta estuvieron analizando los movimientos de Thiago Almada, por eso hasta le dieron algunos minutos ante Polonia para ver cómo se desenvolvía.

El cuerpo técnico piensa en cada movimiento, por eso dejó el día posterior para recargar energías. Les dio la mañana libre a los futbolistas, por la tarde ordenó movimientos regenerativos y volvió a apelar a la terapia familiar, una fórmula que le dio muy buenos resultados desde el golpe Arabia Saudita. Saben que los jugadores necesitan de ese inyección de ánimo, en especial los más grandes, como Di María, porque encuentran en sus afectos las palabras justas, más cuando las lesiones musculares fueron siempre un tormento en las competencias importantes para Fideo. Di María sufrió una sola lesión en mundiales, pero fue la más angustiante: se desgarró en el muslo derecho en los cuartos de final de Brasil 2014 ante Bélgica, lo que le hizo perderse la semifinal ante Países Bajos y la gran final ante Alemania.

“Cuarto Mundial…, sí, la verdad es que no puedo creer que estoy en mi cuarto Mundial. Es increíble y me siento muy orgulloso de mi trabajo durante todo este tiempo. No es fácil mantenerse tantos años en la selección argentina con la cantidad y calidad de jugadores que hay en nuestro país. Recibí muchas críticas, pero llevo más de 120 partidos en la selección, creo que eso no lo logra cualquiera. Yo lo disfruto como la primera vez. Poder convencer a cada técnico de que yo debía estar en la selección no ha sido sencillo. Entré al predio de la AFA con 15 años, mi primer técnico fue Hugo Tocali, y llevar tanto tiempo nos provoca muchísima felicidad, a mí y mi familia, que es la que me ha sostenido. ¿Revancha? No, no lo tomo como una revancha. Sí, como un nuevo desafío, y el último en un Mundial con mi país”, contó Di María en una charla con LA NACION.

Por eso la experiencia del rosarino es importante para el cuerpo técnico. Saben que hasta acá les ofreció alternativas que otros futbolistas no pueden. Entonces, la alarma, quieren desactivarla cuanto antes, porque Di María, se convirtió en una de las llaves de la ilusión de la selección argentina.