Selección argentina en Qatar 2022: la hora de un nuevo desafío, con la necesidad de crecer para llegar a la gran final

DOHA (Enviado especial).- Ese momento que se tomó Lionel Scaloni para aclarar su posición sobre la polémica posterior al duelo con Países Bajos, es una muestra concentrada del espíritu que desea que se replique en la semifinal ante Croacia. Las repercusiones de los ataques neerlandeses y las posteriores reacciones argentinas en los cuartos de final despertaron críticas y justificaciones. Desde la mirada del técnico argentino, lo único que importa es que el equipo hizo lo que tenía que hacer. Siente orgullo por la personalidad del plantel y no tiene nada de qué arrepentirse. A pensar en el siguiente desafío. Ni un paso atrás. Así espera que el grupo se adapte a situaciones extremas y saque adelante el duelo de este martes, a las 16 de nuestro país (las 22 locales), en el estadio Lusail, en busca de la final del Mundial de Qatar 2022.

Por alguna razón, el tema, durante algún momento, se puso por delante del crucial encuentro semifinal. Pero también apunta al futuro. Cuanto más alto se escala en esta cadena alimenticia de la Copa del Mundo, más fina es la búsqueda de detalles. Ante mayor exposición, el control será superior. “Hay un árbitro que imparte justicia”, dijo Scaloni, como dando a entender que si el referí no sancionó más duramente lo que hicieron los neerlandeses y los argentinos, todo está dentro de la norma.

Si bien no le falta razón a Scaloni y a los jugadores cuando dicen que esos actos son muy comunes en el fútbol (y cuando aclaran que fueron provocados por los neerlandeses, también), eso no quita que el comportamiento pueda ser sancionado con mayor dureza a partir de ahora. La FIFA no quiere imágenes que afeen el espectáculo. No sería extraño que a Daniele Orsato, el italiano que arbitrará el duelo ante los croatas, le hayan sugerido menos diálogo y más poder ejecutivo que el que demostró Mateu Lahoz, a despecho de las 14 tarjetas amarillas y una roja que mostró el español. La disciplina será un factor fundamental. La selección quedó bajo la mira y deberá cuidarse.

Es apenas la sexta vez en la historia, en 22 Mundiales, que Argentina alcanza las semifinales. Nunca perdió una. Los croatas esperan que sea la primera vez, para llegar ellos al partido del domingo. Nadie quiere jugar el del sábado, el del tercer puesto. Como dicen los españoles, son “los partidos que te dejan con cara de tonto”.

El fútbol tiene una cultura específica: el campeón cuenta y el resto no sirve. Curiosa mirada cuando algunas de las mayores gestas deportivas de la historia de nuestro país ocurrieron en partidos por el tercer puesto, como los triunfos del voleibol ante Brasil en Seúl 88 y Tokio 2020 (2021); el de los Pumas en Francia, en 2007, o el de la Generación Dorada ante Lituania, en Pekín 2008. Pero el del fútbol es un mundo aparte. Ni los propios jugadores aceptan esa mirada.

Ante un rival de otra magnitud, la concentración será fundamental. La Argentina demostró que puede jugar bien, pero también que tiene flaquezas. Que sufre los cierres de los partidos. Es un equipo de jugadores que por primera vez viven este tipo de experiencia. Pese a todo, la selección respondió muy bien hasta ahora. Croacia es todo lo contrario. Son hombres curtidos, expertos en sufrimiento. Pasaron dos etapas eliminatorias por penales en Rusia 2018 y llegaron a la final tras vencer a Inglaterra en tiempo suplementario.

Respecto de lo difícil que se le hace tener un final en paz, Scaloni eligió responsabilizar a las nuevas normas de la FIFA, que exige a sus árbitros partidos de 100 minutos como mínimo. “Todo esto es nuevo. Eso de dar ocho, nueve minutos, diez, de tiempo adicionado, crea un poquito de inseguridad para el equipo que va ganando. Del mismo modo que cambia el ánimo en el que va perdiendo. No digo que sea justo o injusto. Se irá haciendo más natural ahora”, afirma.

Futbolísticamente, a diferencia de Países Bajos, los croatas no avanzan tanto por las bandas, por lo que no sería extraño que el DT vuelva a la línea de cuatro hombres para reforzar el medio y tener allí más gente para combatir el poder creador de Luka Modric y Mateo Kovacic. La presencia de Paredes es una alternativa; Di María, si está recuperado, podría ser otro. En esos casos, el que saldría es Lisandro Martínez.

Este increíble Mundial que la tuvo tambaleante desde la primera fecha se acomodó para la Argentina. Gracias a Messi, primordialmente, pero también a la respuesta posterior de varios de los hombres que conforman el espinal del equipo, como Emiliano Martínez, Nahuel Molina y Nicolás Otamendi, y otras apariciones inesperadas pero igual de valiosas, como Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Álvarez. Da la sensación de que en esta etapa hace falta que en todos los puestos se eleve el nivel. Que Cristian Romero y Rodrigo De Paul dejen atrás las debilidades físicas para ser más que una presencia impetuosa en lo anímico. Que aporten la jerarquía que se les conocía. Que Di María o Paredes, el que ingrese para que se desarme la línea de cinco, tenga el nivel de aquella Copa América de 2021 en Brasil.

El filtro es cada vez más fino. Ahora están los cuatro mejores del Mundial, nada más y nada menos. Superar a Croacia requerirá de que las individualidades funciones y de que el todo conviva en armonía. Que el juego fluya, que la dedicación por recuperar la pelota encuentre a una camiseta celeste y blanca detrás de otra camiseta celeste y blanca cuando el balón pasó la primera línea de marca. Que sea un compromiso mayúsculo para vencer a un rival que siente el juego de esa misma manera. Y que las oportunidades que aparezcan, que no serán muchas, sean bien aprovechadas. Con el músculo caliente y la mente fría. Sólo así el sueño de la final en Qatar 2022 será posible.