Selección argentina: la ilusión de los jugadores antes del amistoso contra Panamá

El momento está a punto de llegar. La selección argentina volverá a la cancha este jueves, en un amistoso contra Panamá que en principio no tiene el valor que se le suele dar a un partido internacional, dado que ni siquiera los principales jugadores o el director técnico del equipo visitante podrán decir presente. No obstante, el significado del cotejo estará en la simbiosis que tiene el actual grupo de jugadores con el público argentino desde que se consagró campeón del mundo en el Mundial de Qatar, y el rival servirá como la motivación para tener cerca a quienes le dieron la tercera estrella a la camiseta Albiceleste.

Así es cómo lo viven la gran mayoría de los integrantes del plantel. Uno de los más vocales sobre el tema fue Ángel Di María, que aún sigue sorprendido con las muestras de cariño de la hinchada: “Como dijo el técnico el otro día, la alegría y la felicidad que se viven hoy en la Argentina por ser campeón del mundo es algo muy lindo. Lo estamos disfrutando cada día. Ahora que estamos acá, es algo único para nosotros ver la gente cómo está. Ojalá que mañana sea un hermoso día”, aseguró el Fideo. “Me sorprendió la locura de la gente, lo que pasó con Leo el otro día en el restaurante. Está enloquecida con lo que ha hecho este grupo, creo que hay que disfrutarlo”, continuó, haciendo referencia a la cálida recepción en Palermo a Messi mientras cenaba en un restaurante.

Las palabras de Ángel Di María

En el mismo sentido se expresó Julián Álvarez, que también tiene mucha expectativa: “Mañana va a ser una fiesta. Creo que lo merecemos todos, va a ser un partido y una noche única. Mucha gente se va a quedar afuera porque el estadio tiene la capacidad que tiene, quisiéramos que estén todos los argentinos, pero también tuvimos la posibilidad de disfrutar en diciembre con la cantidad de gente que había en todas las calles”, comentó el delantero de Manchester City. “Lo vivimos en diciembre después del Mundial y ahora sigue toda esa locura con la gente. Es muy lindo el reconocimiento y el cariño que nos brindan siempre. Nosotros siempre vamos a tratar de devolver toda esa alegría dentro de la cancha”, afirmó.

Las declaraciones de Julián Álvarez

Alexis Mac Allister eligió enfocarse más tanto en el partido en sí como en el futuro de la selección ahora que son campeones del mundo: “Todos los recibimientos han sido una alegría muy grande, tanto en lo grupal como lo individual. Estamos viviendo un sueño, pero a la vez queremos tener los pies sobre la tierra, porque sabemos que mañana tenemos un partido y vamos a querer ganarlo”, evaluó el volante de Brighton. “Todos sabemos que ahora, siendo campeones del mundo, todo va a costar el doble. Todos nos van a querer ganar aún más y nos van a hacer los partidos mucho más difíciles. Mañana es el comienzo de otro nuevo proceso, de otros años muy importantes para nosotros, y queremos arrancarlo de la mejor manera”, aseveró.

También se le consultó sobre los jugadores que se incorporaron a la convocatoria por primera vez, incluido su compañero Facundo Buonanotte: “Es muy importante para ellos. Esto no se da todos los días, hay muy pocos que son privilegiados y a ellos les toca hoy. Conozco mucho a Facu y a otros chicos que están entrenando muy bien, se los ve con mucha felicidad y alegría. Me pone muy contento por ellos y ojalá lo puedan disfrutar”. El pampeano también dio su opinión sobre el futuro de Messi en la Albiceleste: “Sabemos que Leo para nosotros es muy importante, pero es una decisión muy personal. Desde acá lo estamos acompañando y esperamos que esté con nosotros por mucho tiempo”.

🗣️ "Siendo campeones del mundo todos nos van a querer ganar el doble"



🗣️ "Esperamos que Messi esté con nosotros por mucho tiempo"



Alexis Mac Allister desde el Predio de AFA en Ezeiza #TNTFútbol 🇦🇷 pic.twitter.com/89w5b8ZGsS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 22, 2023

Al igual que Mac Allister, Lautaro Martínez eligió hacer hincapié en el encuentro en sí, prometiendo que lo tomará como una prueba más: “La expectativa es de hacer un gran partido, vinimos todos con esa cabeza. El cuerpo técnico nos transmitió ese mensaje y nosotros vamos a seguir por el camino que estamos transitando, con la idea del entrenador, y seguir sumando victorias”, manifestó el delantero, para quien la ocasión tendrá un componente emocional muy fuerte: “Estará mi familia completa, que no pudo ir toda a Qatar. Mañana va a estar mi mamá en la cancha, que no pudo ir a Qatar por miedo a los aviones… Seguro me voy a emocionar. Ojalá puedan disfrutar de la fiesta”.

Al “Toro” también se le preguntó cuáles son las metas de la selección ahora que son campeones de América y del mundo, a lo que dio una respuesta muy asertiva: “El trabajo ahora es ir por más. Cuando ganamos la Copa América en una entrevista dije que queríamos ir por más, y conseguimos el Mundial. Ahora trataremos de colgar otra estrella en el escudo”, afirmó desafiante. “Seguramente será con el doble de dificultad. Tenemos que prepararnos, superarnos día a día, con muchos jugadores de calidad que te hacen alzar el nivel todos los entrenamientos”.

🗣️ "Ya pasaron tres meses de la final, fue algo hermoso, único y soñado. Lo disfrutamos todos los días"



🗣️ "Quedamos en la historia de este país"



🗣️ "Trataremos de colgar otra estrella en el escudo"



Lautaro Martínez en #TNTFútbol desde el Predio de AFA 🇦🇷 pic.twitter.com/GmaPFhgoqK — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 22, 2023

Por último, Rodrigo De Paul expresó que el encuentro también tendrá un fuerte valor emotivo, al igual que para Martínez: “Es muy difícil, pero ojalá podamos tomar dimensión y disfrutar todo lo que va a ser mañana. No sé si estamos capacitados para absorber todo eso. Yo, la verdad es que estoy muy ansioso, no es un partido con tanta relevancia, pero le doy mucho más valor que a otros, o eso me genera. Pero voy a intentar disfrutar y darle valor a todo lo que fue la Copa del Mundo”, confesó el volante de Atlético de Madrid, que luego añadió: “El cariño de todo el país, de no poder salir a la calle, que te agradezcan, que la gente llore, es increíble. No lo podemos creer, mañana me va a causar mucha emoción el Monumental”.

Además, el ex Racing y Udinese también dio su visión acerca de cómo será este período posterior a la hazaña en Lusail, donde seguirán apareciendo nuevos desafíos: “La Copa del Mundo no nos la va a sacar nadie, pero ahora empieza otra etapa. Hay que preparar la Copa América que viene y las Eliminatorias. Todos sabemos cómo es el fútbol, nos van a exigir por el tipo de selección que somos y porque tenemos que defender los títulos que hemos logrado. El partido de mañana es una nueva preparación para nosotros, y tenemos que dar el ejemplo para todos los chicos que vienen, que no nos conformamos y queremos más”.

Las palabras de Rodrigo De Paul

