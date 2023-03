Enzo Fernández reveló qué le dijo Lionel Messi en el festejo de su gol contra México en el Mundial

escuchar

Enzo Fernández fue una de las grandes revelaciones que tuvo la Argentina en el Mundial. Sin ser una pieza fundamental en las Eliminatorias Sudamericanas, el ex mediocampista de River Plate ingresó a último momento a la lista definitiva. En el segundo partido de la fase de grupos, Argentina disputó un encuentro bisagra ante México, donde su gol y el de Lionel Messi contribuyeron a una victoria 2-0 que encaminó el rumbo en la Copa del Mundo en Qatar.

Luego de la consagración en el partido final contra Francia, los 26 jugadores que integraron el plantel quedaron en la historia deportiva del país y meses después, sus testimonios comienzan a tomar verdadera importancia para reconstruir nuevamente lo que fue una gesta que logró la tercera estrella en el escudo.

La frase que le dijo Messi a Enzo Fernández tras su gol contra México

En un ciclo de entrevistas de AFA Play llamado Camino a la tercera, la periodista Morena Beltrán entrevistó a Enzo Fernández -anteriormente lo había hecho con Nicolás Tagliafico- y habló de la intimidad de cada partido, los detalles que no salieron a la luz y también, alguna anécdota con Messi, el ídolo de una nueva camada de jugadores.

En consecuencia, Morena se tomó el atrevimiento de hablar sobre el partido contra México y en confianza, logró algunos testimonios claves de Fernández. Uno de ellos fue sobre el gol que selló la victoria y el halago que recibió del rosarino. “Cuando hago el gol contra México, Leo, antes del córner, me dice que me acerque a jugar y tengamos la pelota contra el costado”, empezó el actual jugador del Chelsea.

Y, en la misma línea, siguió: “Cuando me la da Leo no veo a nadie enfrente mío, entonces le apunto a un defensor que tenía lejos, le hago un amague y después pateo con el arco de frente”. Tras resumir ese momento que le dio alivio a todo el público argentino, Enzo reveló qué le dijo Messi al festejar: “Cuando estoy gritando el gol lo veo a Leo en el aire, lo abracé y festejamos. Leo me felicitó y me dijo ‘viste que te dije que vengas a jugar, Enzito te lo mereces’”, subrayó.

Enzo Fernández festeja su gol junto a Lionel Messi y Julián Álvarez Aníbal Greco - La Nación

Al continuar con la charla que duró una hora, Beltrán lo llevó al exjugador de Defensa y Justicia y River al partido final contra Francia, el cual desbordó de emotividad por los seis goles en los 120 minutos reglamentarios. “Yo estaba disfrutando mucho como estábamos jugando. Aparte dije ‘estamos jugando la final de un Mundial, jugar de esta manera no tiene precio’. La verdad nunca disfruté tanto un partido como el primer tiempo con Francia, fue una locura”.

Con una amplia superioridad por parte de los argentinos, Enzo también agregó que sus contrincantes estaban “perdidos” y admitió, también, que no volvió a ver la repetición del partido. “Ellos estaban totalmente perdidos. Teníamos líneas de pases por todos lados, encontrábamos a un jugador libre todo el tiempo. No volví a ver el partido entero, vi solamente un resumen, y fue emocionante”, amplió el mediocampista que hoy en día brilla en el Chelsea de la Premier League y se adueñó de la mitad de cancha de la selección argentina.

