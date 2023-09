escuchar

Se superó la primera prueba, pero ahora llegará una más complicada, por razones que excenden la táctica y la estrategia. La selección argentina puso en marcha el proceso para defender el título obtenido en el Mundial de Qatar con un triunfo por 1-0 ante Ecuador, pero lejos de seguir en el clima celebratorio que dominó la primera mitad del año, los focos están puestos en lo que será una difícil visita a La Paz para enfrentar a Bolivia en los 3640 metros de altura sobre los que se erige el estadio Hernando Siles. Se trata de un duelo que históricamente le produjo dolores de cabeza a la selección, pero cuyo último antecedente terminó con un resultado sumamente positivo, y el plan de Lionel Scaloni consistirá en intentar replicar aquellas condiciones.

En esa ocasión, en octubre de 2020, el equipo consiguió mantener la energía bajo las exigentes condiciones, y a pesar de un arranque adverso dio vuelta el resultado para ganar por 2-1, su primer triunfo en tierras bolivianas en 15 años. La decisión fundamental que tomó Scaloni allí fue la de ir a contramano con lo que hicieron sus antecesores: en lugar de pasar la menor cantidad de tiempo posible en el país vecino, arribó 48 horas antes a La Paz para aclimatarse mejor antes del encuentro. El éxito de esa operación llevará al cuerpo técnico a proceder de la misma manera, y la delegación partirá hacia ese destino este domingo a las 17, con escala previa en Santa Cruz de la Sierra. Luego se hospedará en un hotel ubicado a 8 kilómetros del estadio, en las afueras de una de las capitales del país.

Aquel triunfo ante Bolivia en 2020

Ayuda también que la gran mayoría de los nombres que protagonizaron ese triunfo se repetirán el martes: de los titulares, solo Lucas Martínez Quarta y Lucas Ocampos no forman parte de la nómina actual, y entre los suplentes los únicos que no figurarán serán Nicolás Domínguez, Lucas Alario, Eduardo Salvio, Alejandro “Papu” Gómez, Marcos Acuña y Joaquín Correa, autor del gol de la victoria. Un total de 14 futbolistas volverán a aparecer, aunque entre los “inexperimentados” hay algunas piezas importantes del actual equipo, como Cuti Romero y Enzo Fernández.

En cuanto a la preparación en Buenos Aires, el equipo realizó trabajos de rehabilitación y fútbol en Ezeiza la mañana posterior al triunfo en el Monumental, y aunque para las primeras horas del sábado no había actividad pautada para los jugadores, todo el plantel, incluyendo a Lionel Messi, Ángel Di María, Leandro Paredes y Romero, se quedó en el predio viendo el amistoso que jugó el Sub 23 de Javier Mascherano, justamente ante Bolivia, con triunfo por 2-1. Habrán un entrenamiento más antes de viajar, por la mañana del domingo, y luego Scaloni dará una conferencia de prensa.

Julián Álvarez, Ángel Correa y Leandro Paredes, en el entrenamiento de la selección argentina el viernes afa

Messi, la gran duda

Desde mucho antes que comenzara la doble fecha se especuló frente a la posibilidad de que el capitán argentino solo dispute el duelo ante Ecuador y regrese a Estados Unidos en lugar de quedarse para jugar la segunda fecha. El cuerpo técnico le dio vía libre al jugador para que decida, y aún no hay certezas sobre la determinación que tomará.

Messi fue sustituido en el Monumental para el ingreso de Exequiel González a dos minutos del final, la primera vez en nueve años que esto ocurría con la camiseta de la selección. En la posterior conferencia, el entrenador contó que fue el número 10 quien le pidió el cambio, y negó que se tratara de una lesión, sino que fue producto del desgaste que acumula por el ritmo de partidos (en promedio, cada cuatro días) desde que arribó a Inter Miami.

Messi fue sustituido en el partido ante Ecuador, la primera vez en nueve años que ocurrió Santiago Filipuzzi

Aún así, para cerciorarse de que no hubieran inconvenientes físicos, el rosarino pasó por una clínica porteña para realizarse unos estudios este sábado. Las inmediaciones del lugar se colmaron de fanáticos que llegaron a generar demoras en la avenida Córdoba, y por la tarde del sábado se confirmó la buena noticia: tal como había previsto Scaloni, no tenía ninguna lesión, y si así lo desea, está en condiciones de jugar el partido en Bolivia, uno de los pocos países en donde jugó y aún no pudo asistir ni convertir un gol.

Pase lo que pase con Messi, se intuye que el DT no repetirá el equipo. Di María tuvo un buen rendimiento cuando entró en lugar de Nicolás González en el debut, y se espera que regrese al equipo titular sustituyendo al jugador de Fiorentina el martes. También evaluarían la posibilidad de que ingrese Lisandro Martínez, que llegó físicamente al límite por un golpe que sufrió en su último partido, una derrota de Manchester United ante Arsenal, pero que tampoco registró una lesión. El candidato para dejar su lugar en ese caso sería Nicolás Otamendi, que alternó buenas y malas el jueves. Por último, persiste la duda en el ataque entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez, que se definió a último momento ante Ecuador y se espera que ocurra lo mismo para este segundo encuentro.