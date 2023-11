escuchar

La selección argentina Sub 17 debuta este sábado en el Mundial de Indonesia 2023 ante Senegal, uno de los cuatro integrantes de la zona D (los otros son Japón y Polonia). Para el gran objetivo de la temporada, el entrenador Diego Placente convocó a 21 jugadores de los cuáles la mayoría de ellos estuvieron en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principio de año en Ecuador, en el que el conjunto albiceleste quedó tercero y se ganó un boleto a la cita ecuménica.

Entre los convocados del seleccionado nacional, que persigue el objetivo ineludible de levantar el trofeo de la categoría por primera vez en la historia, destaca el 10 y capitán Claudio ‘Diablito’ Echeverri, uno de los dos integrantes del plantel que ya debutó en Primera División vistiendo la camiseta de River Plate (el otro es Santiago López, considerado como uno de los mejores proyectos de las divisiones juveniles de Independiente).

Placente optó por convocar a cinco futbolistas de River, tres de Vélez y Lanús, dos de Talleres de Córdoba y Rosario Central, y uno de Newell’s, Independiente, Unión de Santa Fe, Argentinos Juniors, Estudiantes de La Plata y Boca Juniors. El gran ausente es Gianluca Prestianni quien, por el mal momento que atraviesa Vélez Sarsfield en su lucha por no descender a la Primera Nacional, no participó en los últimos meses de los entrenamientos del combinado nacional y finalmente no fue citado.

Lista de la selección argentina Sub 17

Froilán Díaz (Unión).

Jeremías Florentín (Talleres de Córdoba).

Franco Villalba (Vélez Sarsfield).

Dylan Gorosito (Boca Juniors).

Ulises Giménez (River Plate).

Tobías Palacios (Argentinos Juniors).

Juan Giménez (Rosario Central).

Valente Pierani (Estudiantes de La Plata).

Juan Manuel Villalba (Vélez Sarsfield).

Octavio Ontivero (Lanús).

Thiago Laplace (Lanús).

Mariano Gerez (Lanús).

Gustavo Albarracín (Talleres de Córdoba).

Valentino Acuña (Newell’s).

Kevin Gutiérrez (Rosario Central).

Franco Mastantuono (River Plate).

Claudio Echeverri (River Plate).

Maher Carrizo (Vélez Sarsfield).

Agustín Ruberto (River Plate).

Santiago López (Independiente).

Ian Subiabre (River Plate).

El fixture del grupo D del Mundial Sub 17

*Los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1

Japón vs. Polonia - Sábado 11 de noviembre a las 6 en el estadio Si Jalak Harupat.

Argentina vs. Senegal - Sábado 11 de noviembre a las 9 en el estadio Si Jalak Harupat.

Fecha 2

Senegal vs. Polonia - Martes 14 de noviembre a las 6 en el estadio Si Jalak Harupat.

Japón vs. Argentina - Martes 14 de noviembre a las 9 en el estadio Si Jalak Harupat.

Fecha 3

Senegal vs. Japón - Viernes 17 de noviembre a las 6 en el estadio Si Jalak Harupat.

Polonia vs. Argentina - Viernes 17 de noviembre a las 6 en el estadio Internacional de Jakarta.