Durante los 180 minutos de juego, en los dos encuentros por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023 que disputaron Boca y Racing, el arquero xeneize, Sergio Chiquito Romero tocó la pelota solo dos veces: la primera, al final del primer partido en la Boca, cuando detuvo con mínimo esfuerzo un remate de Agustín Almendra, y la segunda vez, en el encuentro de vuelta en Avellaneda, volvió a tapar un disparo cruzado de derecha a izquierda, que buscaba a un rival, producto de un centro luego de un desborde. Escasa exigencia en dos intervenciones con un peligro casi insignificante. Sin embargo, a la hora de la verdad, Romero fue el jugador clave de la serie porque atajó dos remates en los tiros desde el punto del penal que le dieron a Boca el pase a la Semi Final.

Lo mismo ocurrió en el choque que cerró la serie de octavos de final en la Bombonera, frente a Nacional de Montevideo, y que concluyó en un empate 2-2. Romero casi no tuvo participación durante los 90 minutos de juego cuando le convirtieron dos tantos, pero fue definitorio en la serie de penales porque tapó dos remates.

River no tuvo la misma suerte ante Inter porque perdió 9-8, luego de una igualdad en dos goles en Porto Alegre, y en una serie de penales en la que Franco Armani no pudo detener un solo disparo a pesar de varias intervenciones destacadas durante el transcurso del partido.

Hoy no alcanza con contar con un gran arquero sólido durante los 90 minutos de juego. Cuando un equipo forma parte de instancias definitorias y la ambición son los títulos internacionales, la habilidad para atajar ejecuciones desde los doce pasos se convirtió en un factor definitorio. Solo habría que remitirse a la Copa América 2021 y a las definiciones frente a Países Bajos y Francia durante el Mundial de Qatar 2022 para entender que los disparos atajados por Emiliano Dibu Martínez fueron tanto o más determinantes que sus atajadas durante los 90 minutos. Visto desde otra perspectiva: sus grandes tapadas no hubiesen sido suficientes para alcanzar el triunfo y ese esfuerzo se hubiese empañado, o diluido, si no hubiese sido tan decisivo atajando penales.

TOPSHOT - El arquero argentino #23 Emiliano Martínez ataja un tiro del defensor holandés #04 Virgil van Dijk en la tanda de penales durante el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022 entre Holanda y Argentina en el Lusail Stadium, al norte de Doha el 9 de diciembre de 2022. FRANCK FIFE - AFP

Todavía están frescas las definiciones de dos torneos europeos en los que los penales desempataron encuentros que finalizaron igualados luego del alargue: la Final de la Supercopa de Europa entre Manchester City y Sevilla, y la de la Liga de Europa entre Sevilla y Roma.

El City de Pep Guardiola venció al conjunto español en la final entre los ganadores de las dos copas de Europa, en un partido que se jugó en Estambul y que luego de terminar 1-1, se definió por penales. Unos meses antes, en mayo, Sevilla derrotó a Roma de Paulo Dybala en una serie de disparos en la que los del conjunto italiano, estrellaron un tiro en el palo y otro fue detenido por el arquero marroquí Bono. La serie la cerró Gonzalo Cachete Montiel con un tiro cruzado luego de que el arquero Rui Costa le detuviera un penal que se volvió a ejecutar por adelantamiento del portero.

Bono, el arquero de Sevilla contiene un penal en el partido frente a Roma por la Final de Liga de Europa, en el estadio Puskas Arena de Budapest, el 31 de mayo de 2023 Darko Bandic - AP

Las definición por penales cobró mayor importancia a partir de junio de 2021, cuando la UEFA optó por dejar sin efecto el esquema vigente desde 1965, que en caso de igualdad en puntos, desempataba en favor del equipo que había convertido mayor cantidad de goles como visitante. Durante más de 50 años “el gol de visitante” dirimió muchos empates y la definición por penales, si bien era un mecanismo vigente, solo se aplicaba en caso de igualdad de goles convertidos, tanto de local como de visitante, lo que generó que este tipo de final se produzca menos veces.

En Latinoamérica el “gol de visitante” tuvo mucho menos recorrido que en Europa y se instrumentó a partir de 2005, y hasta 2022, después de que en la Copa Libertadores del año anterior se registrara un récord de ocho definiciones por penales, desde octavos de final, hasta la final, y que terminó dirimiéndose por la vía de los doce pasos, cuando el conjunto colombiano, Once Caldas, derrotó al Boca multicampeón de Carlos Bianchi.

Durante este lapso de tiempo, solo dos finales de Copa Libertadores se definieron por penales: en 2008, cuando Liga de Quito venció a Fluminense, y en 2013 Atlético Mineiro superó al Olimpia de Paraguay.

La Conmebol siguió los pasos de la entidad europea y en 2022 eliminó la regla para todas sus competencias, emulando también el esquema de definición de los torneos continentales: un único encuentro, en una fecha y estadio preestablecido, con alargue en caso de empate y definición por penales si persiste la igualdad.

La abolición del desempate por gol de visitante le dio un rol preponderante a las definiciones por penales en las competencias continentales, que sumadas al recuerdo cercano del Mundial de 2022 muestran una sucesión de partidos en los que la habilidad para ejecutar un penal, pero sobre todo la pericia de los arqueros para detenerlos, se convirtieron cualidades indispensables para un equipo que pretende destacarse.

La Copa del Mundo de Qatar fue en el torneo con más series de penales de la historia de los Mundiales con cinco, una más que en Italia 1990, Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018. El desierto catarí fue el marco para la consagración de Emiliano Martínez y sus atajadas definitorias en las definiciones por penales ante Países Bajos en cuartos de final y en la Final frente a Francia.

El Dibu emuló a Sergio Romero, que en Brasil 2014 contuvo dos penales, también ante Países Bajos pero en instancia de semifinal, el día de la arenga de Javier Mascherano que antes del disparo definitivo se acercó al arquero y le dijo: “Hoy te convertís en héroe”.

En las definiciones por penales en Mundiales, Argentina tiene una racha positiva de 6 ganados y 1 perdido, donde se incluyen las dos de Qatar 2022, la de Brasil 2018, otra en Francia 1998 y las dos series de Italia 1990. La única vez que la selección celeste y blanca fue derrotada en una definición por penales fue en Alemania 2006, por los cuartos de final. Argentina cayó ante el local en la serie que el arquero germano, Jens Lehmann tapó los remates de Esteban Cambiasso y Roberto Ayala, ayudado por un papel con los detalles acerca de la manera de patear de los argentinos, que el guardavallas tenía guardado debajo de una media. En esa definición, el arquero argentino fue Leonardo Franco, quien reemplazó a Roberto Pato Abbondanzieri, faltando 20 minutos para el final del partido, por una lesión luego de una caída.

En Francia 1998 fue Carlos Roa el arquero que desvió los remates de los ingleses Paul Ince y David Batty y que le dio a la selección argentina el pase a cuartos de final.

El debut de la selección argentina en definiciones por penales fue en Italia 1990 cuando le ganó, primero a Yugoslavia en cuartos de Final, y luego a Italia en Semifinal, con los disparos que Sergio Goycochea les tapó a Dragoljub Brnovic y Faruk Hadzibegic primero, y luego a Roberto Donadoni y Aldo Serena.

