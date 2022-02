Sergio Kun Agüero contó cuáles son sus miedos por su problema cardíaco en su canal de Twitch

Cada aparición de Sergio Kun Agüero ofrece frases que resuenan. Ya demostró que es un streamer muy dedicado y que en cada una de sus irrupciones permite conocer parte de su intimidad y charla con sus seguidores respecto de cómo se siente. Hace algunos días había revelado que le colocaron un chip que le mide su frecuencia cardíaca, y en las últimas horas ofreció más detalles de cuál es su estado de salud, a dos meses de haber anunciado su retiro del fútbol, por problemas coronarios.

En su canal de Twitch, mientras contestaba una pregunta, intentó cruzarse de brazos y admitió que le molestaba el chip que le colocaron hace unos días. “Tengo un chip. Esto es un tajito, que me abrieron acá y me pusieron un chip. De noche tiro luces de colores, soy Iron Man, es buenísimo. Tengo un chip, soy re cheto . Si se me acelera (el ritmo cardíaco), le salta al médico. Me parece que el chip me lo puso Sofi (Calzetti, su novia) para ver dónde ando”, había revelado en una emisión anterior.

Sergio Kun Agüero cuenta cómo está su salud

En este último encuentro con sus seguidores, explicó que se hizo algunos estudios médicos y contó: “El otro día corrí en la cinta y jugué un partidito de fútbol tenis y me ahogo”, reveló el Kun Agüero. Y agregó: “ Qué loco todo esto... Yo estoy pensando, ¿podré por lo menos correr un pique? Ya tengo miedo. Corro un pique y parece que se me están por salir los ojos . También es porque llevo bastante sin correr... Siento el corazón que va al palo, ya no quiero ni correr. Mejor me quedo sentado, tranquilo, streameando...”.

En la misma emisión compartió con sus seguidores su mirada acerca del pago de impuestos y también en qué países podría evaluar vivir: “No me decidí todavía, pero a la Argentina voy a ir bastante. Tengo mi crew (tripulación) acá así que voy a estar seguido. Me gustaría recorrer todas las provincia de la Argentina y stremear desde cada uno de esos lugares. Y después recorrer países”.