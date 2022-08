Sergio Romero, contundente: “Boca es el club más grande de la Argentina y si me toca debutar ante Racing lo haré; soy hincha de la Academia, pero esto es un trabajo”

Sergio Romero acaparó los flashes este lunes al transformarse en el flamante refuerzo de Boca. El arquero de 35 años fue presentado en la Bombonera cerca de las 20.13, junto con el presidente Jorge Amor Ameal y Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol xeneize.

Sobre qué lo llevó a decidir por Boca, el arquero explicó: ”Como todos habrán escuchado estaba entrenando en Racing y me hicieron la pregunta hace una semana y dije que no iba a tapar a un chico. Pero luego se comunicaron conmigo para ver si estaba a disposición y estoy contento de la posibilidad que me dieron. Es un paso adelante en mi carrera. Hoy estoy muy bien, terminando la rehabilitación con la gente de la AFA”.

Boca sorprendió al cerrar rápido la llegada de Romero: “Yo se lo demostré a todo el mundo cuando fui a pelear el descenso con Venezia en Italia. Ahora llegó este desafío en Boca. Boca es el club más grande de la argentina. Y voy a demostrar que estoy a la altura del desafío. Le dije a Román (Riquelme) que tenía propuestas para jugar en Inglaterra pero hablando con mi familia decidimos que esta era una chance importante venir a atajar a Boca. Y fue una de las mejores decisiones que tomé”.

Sobre la vez que estuvo cerca de ponerse la camiseta de Boca, en 2018, el ex arquero de Racing sostuvo: ”Ahora sí se dio por un contexto diferente. La anterior vez, cuando me llamó Guillermo (Barros Schelotto), Boca tenía que comprar mi pase a Manchester United. Había que poner mucha plata y la situación era muy difícil, imposible. A Guillermo siempre lo nombro por que fue la única persona que me llamó para venir a Boca hasta ahora. En este momento, cuando me plantearon la posibilidad, dije que sí en dos o tres días; arreglamos el contrato y listo porque yo tenía el pase en mi poder y era más fácil resolver la situación”.

La relación de amistad con Marcos Rojo , con quien fue compañero en Manchester United de Inglaterra y en la selección argentina, influyó en la transferencia: “Siempre hablo con Marcos, desde que el día que él vino me está quemando la cabeza para que yo también venga a Boca. Sabía de los objetivos del club y que la posibilidad estaba. Veré lo que es el vestuario, trataré de sumar porque tenemos jugadores para hacer grandes cosas”.

Durante la conferencia de prensa realizada en la Bombonera, le preguntaron a Romero si Boca puede ser un trampolín para volver a la selección: “En este momento pienso más en tratar de devolverle a Boca la posibilidad que me está dando. No pienso en otra cosa. Todavía me falta tiempo, ver cuándo estaría en condiciones de jugar y terminar de ponerme en condiciones”.

Cuándo podría debutar

“Físicamente estoy muy bien. Gracias a Dios tras la última operación y rehabilitarme con la gente de la AFA, físicamente estoy muy bien y si el entrenador decide que tengo que hacer una mini pretemporada, lo voy a hacer sin ningún problema, pero yo me siento bien”, dijo el arquero que podría acompañar a la delegación que este miércoles jugará ante Agropecuario, por la Copa Argentina. ¿Cuándo podría debutar? El próximo fin de semana, ante Racing, en Avellaneda . Dependerá de cómo lo vea el cuerpo técnico desde lo físico y analizando el ritmo que ya lleva la competencia local, en la cual se llevan disputadas 12 fechas. Hasta ahora, el titular indiscutido era Agustín Rossi y Javier García tuvo posibilidades cuando los entrenadores apostaban al recambio. Pero Chiquito Romero llegó para atajar.

Sergio Romero en Boca, con Jorge Ameal y Jorge Bermúdez TŽlam

Justo a Boca le toca Racing en la próxima fecha, por la Liga Profesional de Fútbol: “Si el DT decide que juegue, lo voy a tomar como un profesional. Yo soy hincha de Racing y eso no lo voy a ocultar, pero las casualidades del destino dicen que puedo debutar en Avellaneda (este domingo) y si me toca jugar voy a dejar todo para defender estos colores”.

¿Cómo lo tomará el hincha de Racing? “Todos somos muy pasionales, pero esto es un trabajo. Tengo familia e hijos. Era un paso muy importante en mi carrera tener continuidad. Fue Boca el que llamó, fue Boca el que hizo la propuesta y acá estamos”.

Sergio Romero en Boca TŽlam

Sobre las primeras sensaciones que le despertó el pase, Sergio Romero comentó: “Del arco de Boca siempre se habló y se dijo que la Bombonera late y tiembla. Gracias a Dios tuve suerte en mi vida y me tocó defender arcos importantes y trataré de hacer lo mejor. Siempre tratando de ayudar a que Boca le vaya bien”.