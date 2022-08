Un freno en pleno ascenso: Francisco Cerúndolo no pudo con Khachanov y el triunfo de la leyenda después de un año

Francisco Cerúndolo va a cumplir este sábado 24 años. Está, de pronto, en la cúspide de su carrera, luego de diversos vaivenes, tropiezos, ilusiones astilladas. Avanza a paso firme, con cualidades que no abundan en la renovación del circuito: talento y potencia. Instalado en el puesto número 27° mundial (toda una declaración), el porteño, el mayor de los hermanos Cerúndolo, tuvo un julio de ensueño (enorme partido ante Nadal en la primera etapa de Wimbledon, título en Bastad y semifinales en Hamburgo).

En las últimas horas, se entrenó en Canadá con el español Carlos Alcaraz, la mayor aparición en el mundo del tenis del último lustro. El debut en el Masters 1000 de Montreal representaba todo un desafío: su rival fue el ruso Karen Khachanov (24°, ex 8°), uno de los jugadores que más fuerte le pega a la pelota en el tour. La derrota por 7-6, 5-7 y 6-3 no cambia la ecuación: sigue en ascenso.

Fue una lucha pareja, cambiante. El Pistolero, como lo llaman en su círculo íntimo, tuvo una actuación a la altura del contexto. Más aún, si se espía el pasado reciente, en el que caminaba en el circuito como si se tratara de un extraño. Cambió todo. Le hace frente a los escenarios más complejos y, además, le pone la cara a los adversarios que meses atrás -semanas atrás- parecían una misión imposible. Fue palo y palo, de modo literal: no hacen falta metáforas para describir la batalla.

Francisco Cerúndolo, en acción, en Canadá MINAS PANAGIOTAKIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Se le escapó el primer set, en el tie break: un parejo 7-4. Desde abajo en el marcador (también, en el segundo parcial), reaccionó, quebró dos veces y definió el segundo parcial con un delicioso revés, para el 7-5. Luego, la diferencia fue mayor para el ruso, que ahora se medirá con un croata: Marin Cilic o Borna Coric.

La historia de Cerúndolo es conocida. Se fue ovacionado de Wimbledon luego de una digna derrota ante Rafael Nadal y caer en la primera ronda, en cuatro sets. Pocos días después, obtuvo su primer título ATP (en Bastad, Suecia). Encadenó sus primeras dos victorias ante rivales del Top 10 (Casper Ruud y Andrey Rublev). Llegó a las semifinales en el tradicional torneo de Hamburgo. Y ascendió hasta el puesto 24. Disfruta de un momento radiante de su carrera. En abril ya había roto los pronósticos, al alcanzar las semifinales del Masters 1000 de Miami. Todo ello hizo que su estatus en el circuito se relanzara y que su popularidad aumentara, al mismo ritmo.

“La situación cambió bastante. Pero ya después de Miami, salía a la calle, iba a cualquier lado y me conocían. No pasaba inadvertido en ningún lugar. Siempre alguno me conocía. Al principio me daba un poco de vergüenza, me sentía algo intimidado, pero después me fui acostumbrando. Después de Wimbledon, del partido contra Nadal, esa popularidad aumentó. Ahora, al volver al país, en el aeropuerto me pedían fotos, autógrafos… Algunos te conocen, otros no, pero preguntan ‘¿Quién es este?’ y hace una rueda. El reconocimiento está buenísimo, pero también perdí privacidad”, contaba el mayor de los hermanos Cerúndolo, durante una visita a LA NACION.

Luego de la gira más productiva de su vida, el Pistolero [apodo que se ganó por la explosión de su derecha] regresó a Buenos Aires por un puñado de días. Rápidamente se instaló en Montreal, donde arrancó una extensa gira que lo llevará, además del Masters 1000 canadiense, Cincinnati, el US Open [desde el 29 de este mes] y, seguramente, por primera vez al equipo nacional de Copa Davis [en la fase de grupos de las Finales, del 14 al 18 de septiembre, en Bolonia, Italia].

Serena, un año después

En Toronto, Serena Williams consiguió su primera victoria en más de un año al superar este lunes a la española Nuria Parrizas-Diaz por 6-3 y 6-4 en el National Bank Open de la WTA. Es el segundo torneo que disputa esta temporada la estadounidense, de 40 años, que regresó a las competencias hace poco más de un mes en Wimbledon.

La campeona de 23 torneos de Grand Slam perdió en tres sets en la primera rueda en el All England Club ante Harmony Tan.

Su última competencia había sido en Wimbledon en 2021, cuando se tuvo que retirar en medio del primer encuentro debido a un desgarre en el tendón de Aquiles tras resbalarse en el césped. El primer triunfo de Williams desde el Abierto de Francia de 2021 la llevará a enfrentarse con la ganadora del duelo entre Belinda Bencic y Tereza Martincova.