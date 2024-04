Serie A de Italia: Inter, esta vez sin goles de Lautaro Martínez, ganó y ya calcula cuándo se llevará el scudetto

Escuchar

Marzo fue un mes en el que el registro goleador de Lautaro Martínez dio un giro. Se estancó en Inter, donde atraviesa por su mejor temporada, y renació en el seleccionado argentino, en el que cortó una racha de 777 minutos sin convertir, desde septiembre de 2022. La vida del goleador se compone de rachas, muchas veces sujetas a imponderables o golpes de (mala) fortuna.

Si bien siempre intentó mostrarse confiado y contó con el respaldo de Lionel Scaloni, el Toro se sacó un peso de encima cuando definió con un remate cruzado tras recibir un pase de Rodrigo De Paul, en el 3-1 a Costa Rica. Un alivio y también un estímulo antes de reincorporarse a Inter, luego de las sombras de marzo en una temporada repleta de luces. En ese mes, además de no marcar ante Genoa y Napoli, pasó por el trago más amargo, al patear a la tribuna el penal de la serie que significó la eliminación frente a Atlético de Madrid por los octavos de final de la Champions League.

Lautaro da una indicación durante la victoria sobre Empoli PIERO CRUCIATTI - AFP

Respetada la tradición del fútbol italiano de no programar partidos en el domingo de Pascuas, este lunes Inter retomó la senda triunfal, que tiene un destino casi irreversible de scudetto. El 2-0 en el Giuseppe Meazza sobre Empoli, que lucha para evitar el descenso, fue otro paso más hacia el título que Inter obtuvo por última vez en 2021.

Inter ya hace cuentas sobre cuándo puede llegar la coronación. Le sacó 14 puntos de ventaja a su escolta, Milan, cuando quedan 24 por disputar. Los cálculos alimentan el morbo porque una posibilidad es que sea campeón dentro de tres fechas, cuando enfrentará a Milan.

Lo más destacado de Inter 2 - Empoli 0

Volvió la pareja ofensiva habitual, la que integran Martínez y el francés Marcus Thuram. El 1-0 llegó pronto, a los cinco minutos del primer tiempo, a través de Federico Dimarco, un carrilero siempre muy activo y vigoroso. El chileno Alexis Sánchez, que dos minutos antes había reemplazado a Lautaro, puso el 2-0 a los 35 de la segunda etapa.

Lautaro se encamina a ser el capocannoniere del calcio; en 27 cotejos lleva 23 goles, ocho más que su perseguidor, Dusan Vlahovic (Juventus). No se reencontró con el gol ante Empoli, dentro de una producción discontinua. Contabilizó tres remates al arco, incluido un cabezazo; ninguno tuvo la potencia ni la dirección necesarias para evitar las atajadas de Caprile. No le gustó cuando vio el marcador luminoso que indicaba su sustitución por Sánchez; hizo un par de gestos de contrariedad, pero no se negó al saludo del entrenador Simone Inzaghi. Le acercaron una campera que no quiso ponerse cuando se sentó en el banco.

El club que tiene a Javier Zanetti como uno de los vicepresidentes negocia una extensión del contrato de Lautaro, que vence en 2026. Siguen las conversaciones entre los 10 millones de euros por temporada que pidió el bahiense y los ocho que le ofrecieron. La economía de Inter dista mucho de ser floreciente y la eliminación en la Champions le representó un ingreso de 45 millones de euros menos con respecto a la temporada pasada, cuando llegó a la final en la que cayó frente a Manchester City.

Alexis Sánchez reemplazó a Lautaro Martínez y marcó el 2-0 de Inter Antonio Calanni - AP

El presidente chino Steven Zhang, que no visita Milán desde julio de 2023 -se sospecha que le secuestraron el pasaporte por sus problemas judiciales derivados de deudas con los bancos-, debe devolver un préstamo de 383 millones de euros al fondo estadounidense Oaktree. Si bien Inter se plantea vender a una de sus figuras al final de la temporada para hacer caja, no contempla desprenderse de Lautaro, emblema y capitán.

En Inter jugó Francesco Acerbi, que finalmente no fue sancionado después de la denuncia de racismo que hizo el zaguero de Napoli Juan Jesús, durante el cotejo disputado hace dos semanas. En un primer momento, el zaguero central fue marginado de la concentración del seleccionado de Italia, que se preparaba para los amistosos contra Venezuela y Ecuador. La investigación de la justicia deportiva no comprobó la acusación de Jesús, que se declaró víctima de la expresión discriminatoria de Acerbi: “Eres negro, solo eres un negro”. El futbolista brasileño, disconforme con la absolución, dijo que recurrirá a la justicia civil.

