Serie A y Premier League: Lautaro, Tucu Correa, Inter, Milan, Manchester City y Liverpool, en dos grandes definiciones de campeonato

Milán vibrará este domingo con definición del “scudetto” en una última fecha de la Serie A que encuentra a los dos clásicos rivales de la ciudad, Inter, el club de Lautaro Martínez y Joaquín Correa, y Milan, enfrascados en la disputa. Y con el nerazzurro, dueño de 19 estrellas, en la defensa de la corona, que el cuadro rossonero pretende quitarle para igualarlo en conquistas del campeonato italiano.

“¿Si mis jugadores podrán dormir? Por lo que veo, creo que sí. Son extraños, pero en el mejor sentido”, respondió Stefano Pioli, el director técnico de Milan, que llega dos puntos arriba a la jornada decisiva y espera gritar campeón después de 11 temporadas. Pioli afirmó que sus entrenados mantienen una tranquilidad típica de la juventud, aun cuando reconoció que “seguramente por dentro están viviendo emociones fuertes”. “Yo, por mi parte, siempre duermo bien antes de los partidos y poco después. Espero que mañana duerma poco después del partido”, auguró antes de la visita de Milan al campo del difícil Sassuolo. El choque comenzará a las 13 de la Argentina y será televisado por ESPN 3.

Theo Hernández, una de las figuras de Milan, que no depende de otros partidos para ser campeón de la Serie A; el club rojinegro puede alcanzar a su archirrival, Inter, en estrellas de liga italiana.

Habrá que ver cómo descansan los futbolistas de Inter, que será local en el Giuseppe Meazza frente a Sampdoria, a la misma hora pero transmitido por ESPN Extra. Deben ganar, claro. “Para no tener nada de qué lamentarnos”, apuntó el entrenador Simone Inzaghi, que además advirtió: “La definición del campeonato no depende sólo de nosotros”. Y hace una falta una ayuda de Sassuolo. “Sería extraordinario, pero tenemos que enfocarnos en nosotros mismos, aunque independientemente de lo que suceda, creo que hemos hecho una excelente temporada”, agregó el DT. “Nos jugaremos el scudetto en un año que no fue nada fácil y en un último partido de un torneo que puede reservar alguna sorpresa”, se ilusionó el entrenador.

Simone Inzaghi, el entrenador de un Inter que pretende ser bicampeón de la Serie A. FILIPPO MONTEFORTE - AFP

“¿Si merecemos ser campeones? Responderé mañana [este domingo], pero puedo decirles que merecemos estar primeros en la tabla”, pareció contestarle Pioli, cuya fórmula del éxito es “no pensar que será un partido fácil”. “Los balances son hechos al final del campeonato”, alertó el allenatore de Milan. Sobre las dificultades que presenta el oponente, Pioli reconoció que “será un rival aguerrido”. “Estamos primeros y cada adversario con el que nos enfrentamos siempre dio el máximo. Sassuolo tiene mucha calidad en la ofensiva y debemos estar atentos para llevar el partido al terreno que más nos conviene”, observó Pioli.

El entrenador de Milan es consciente de que se juega todo en un partido. “Hasta ahora hemos sido los mejores del campeonato, pero debemos serlo también mañana porque, si no, de nada servirá todo lo bueno que hicimos antes”, admitió, y también arengó: “A los hinchas les digo que mañana será difícil, pero juntos somos más y necesitamos de todos y de todo, jugadores e hinchas, tanto los que estarán en el estadio como los que no estarán”. Habrá 18.000 milanistas en el estadio de Sassuolo.

Stefano Pioli dirige a Milan y quiere ganarle a Inter la carrera por la corona, como le ganó (2-1) el clásico el 5 de febrero. ISABELLA BONOTTO - AFP

Quienes se queden en Milán podrán mirar el encuentro sólo en privado: pues la iniciativa del presidente de la región de Lombardía, Attilio Fontana, para disponer de una pantalla gigante en la plaza principal de la ciudad no prosperó.

También para Sassuolo será una jornada especial, en el cierre de su noveno año consecutivo en la primera categoría, pues vivirá la despedida del capitán Francesco Magnanelli y quizás las de sus delanteros Domenico Berardi, Gianluca Scamacca y Giacomo Raspadori, pretendidos por varios clubes.

Pendiente de lo que suceda en Reggio-Emilia estará Inter, que necesita de un tercero para refrendar su cetro, más allá de que Inzaghi destaca que ya alzó dos lauros en esta temporada, la Supercopa y la Copa de Italia. “Logramos dos trofeos, volvimos a jugar la Champions y jugamos la última fecha con la chance de ser campeones, más que los que muchos suponían”, subrayó el DT.

Giacomo Raspadori, una de las figuras de Sassuolo, que este domingo será protagonista de reparto en el desenlace de la Serie A, al recibir al líder, Milan.

Inter apuesta a una sorpresa de Sassuolo como la que hubo en mayo de 2002, cuando Lazio, con Inzaghi como jugador, venció Inter en la última jornada y favoreció la consagración de Juventus. Ahora, Inzaghi niega que Sampdoria y Sassuolo, ya a salvo del descenso, no vayan a ofrecer resistencia. “Sin dudas, saldrán a ganar”.

A su vez, Marco Giampaolo, el entrenador de Sampdoria, no considera que su equipo sea juez en esta definición: “El único juez es Milan, que depende de sí, porque ganando o empatando será campeón”, descartó.

Se define la Premier League

Manchester City solo necesita un triunfo como local ante Aston Villa, que tendrá al argentino Emiliano Buendía, para consagrase campeón de la Premier League, en tanto Liverpool, ubicado a un punto, aguarda un traspié del líder para adueñarse del título, en la 38va. y última fecha.

Los 10 encuentros de la última fecha se jugarán este domingo desde las 12 (hora de la Argentina) y no solo se definirá el campeón, también se determinará un puesto en la Champions, entre Tottenham y Arsenal, y el tercer descenso entre Burnley y Leeds United, acompañando a Watford y Norwich a la segunda división.

Todo está dado para que el City (90 puntos) de Pep Guardiola se consagre campeón inglés por octava vez y retenga el título ya que con vencer en el Ettihad Stadium al Aston Villa que no tendrá por una lesión al arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez y es dirigido por el exLiverpool Steven Gerard podrá festejar, olvidando en parte de la decepción de no llegar a la final de la Champions League.

El Liverpool (89) de Jürgen Klopp, con la mente en la final de la Champions del 28 de mayo ante Real Madrid, necesitará de un triunfo frente al Wolverhampton y una derrota o un empate del City para alcanzar su 20 título, el segundo en la Premier tras el que obtuvo en 2019-2020.