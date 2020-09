Siete goles "cantados" por el Bambino Pons en Premier League: así reaccionaron en las redes Crédito: Twitter @debatesfutbol1

27 de septiembre de 2020

El periodista deportivo Juan Manuel "Bambino" Pons fue tendencia este domingo al mediodía en redes sociales tras relatar el partido entre Manchester City y Leicester, en el que "Los Zorros" derrotaron por 5-2 al equipo de Pep Guardiola en el Etihad Stadium.

El equipo ciudadano recibió cinco goles por primera vez desde que el catalán llegó al club en 2016, mientras que el campeón de la liga inglesa en la temporada 2015-2016 logró su tercer triunfo consecutivo, y se afirma en lo más alto de la tabla de posiciones con nueve unidades, habiéndose disputado tres fechas del torneo.

Con tres goles de Jamie Vardy, uno de James Maddison y otro de Youri Tielemans, el conjunto que dirige Bernand Rogers vapuleó a su rival en su visita a Manchester. Por su parte, los goles del conjunto local los marcaron Riyad Mahrez y Nahtan Aké.

El partido fue relatado para Latinoamérica por la pantalla de ESPN en la voz del histórico narrador deportivo, quien a comienzos de los 2000 emocionaba con su particular modo de contar los goles: a través de una canción. Ahora, Bambino volvió a ser designado para relatar algunos partidos de la liga inglesa, y cuando eso ocurre, los usuarios manifiestan sus opiniones en Twitter.

Con siete goles para cantar, entre los que se destacaron las melodías de los temas Have you ever sing the rain, de Creedence Clearwater Revival, y Ob-La-Di Ob-La-Da, de The Beatles, muchos tuiteros admitieron la nostalgia que esto les producía, con ingeniosos comentarios y los ya clásicos memes.