Un banner virtual sobre los periodistas que cubrían el Superclásico para ESPN dio la primicia: unas horas antes del River-Boca en el Monumental se anunció que la Supercopa Argentina iría “en exclusivo” por la plataforma Star+. Por primera vez, una plataforma de streaming sería el único medio con imágenes de una final por un trofeo de la AFA. En ese momento -25 de febrero- nadie reparó en el anuncio. Ni fue a los contratos: la organizadora del partido entre los campeones de la Copa Argentina y de la liga del año anterior es la productora Torneos, que firmó un acuerdo de venta de los derechos de TV con ESPN Sur. El convenio tiene validez hasta 2030 y fue rubricado en septiembre de 2020. Otro fútbol y, sobre todo, otro país.

A la firma del convenio, Star+ no existía. ESPN era dueña de señales lineales, que integraban su oferta deportiva en los canales de aire. Más tarde llegaría la fusión de Disney -controlante global de ESPN- con Fox y el ingreso de la empresa del Ratón Mickey al pack fútbol. Fox Sports Premium se renombraría como ESPN Premium y entre ambas pantallas codificadas se distribuirían todos los encuentros de la Liga Profesional. En todo este tiempo, la Supercopa Argentina tuvo apenas una edición: la 2022, que disputaron Boca (ganador de la liga) y Patronato de Paraná (monarca de la Copa Argentina). Ganaron los xeneizes por 3-0 y el partido pudo verse por ESPN Premium. Y también pudieron disfrutarlo los abonados a Star +. No hubo problemas legales de ningún tipo. Tampoco, polémicas.

La diferencia entre aquel antecedente y lo ocurrido entre River y Estudiantes en Córdoba tiene que ver con la “pantalla exclusiva”. ESPN Sur, una empresa subsidiaria de Disney, decidió usar el derecho adquirido en 2020 para transmitir el partido sólo a través de Star +. Ante la comunicación de aquella determinación -ocurrida en el Superclásico- se sucedieron los llamados telefónicos entre los ejecutivos de las empresas involucradas. La AFA, que intuía un problema y a la que no le gustaba que, en teoría, se restringiera el acceso a una final oficial por una copa, se mantenía expectante. No tardaría en entrar a escena.

El lunes pasado se desencadenaron las comunicaciones entre los protagonistas de la novela. “Con fecha 11 de marzo se intimó formalmente a la empresa Torneos y Competencias S.A. a fin de que arbitren los medios para una adecuada distribución del partido, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de accionar judicialmente”, detalla la AFA en un comunicado publicado hoy, jueves 14. Torneos, por su parte, le mandó una carta de tres páginas a ESPN .

El documento lleva la firma de Gustavo Isaak, presidente de la empresa. Allí, la productora le recuerda a la dueña de los derechos del partido que transmitir el partido en forma exclusiva por Star+ constituiría un “incumplimiento de contrato” y “vulneraría su espíritu”. “El partido resulta una final del fútbol argentino, de un torneo oficial de la AFA. Limitar su distribución de este modo, excluyéndolo de servicios habituales de televisión pagos -entre los que justamente ya se incluyen variadas señales de ESPN, inclusive ESPN Premium, degradaría la relevancia que semejante cotejo reviste, tanto para los aficionados en general, las parcialidades de ambos clubes en particular y la AFA como titular originaria”, continúa Torneos en su misiva. Y le recuerda a ESPN una cláusula específica del contrato firmado en 2020 que establece que para transferir a otra empresa los derechos adquiridos precisa del previo consentimiento de Torneos.

Hubo también un comunicado oficial de la productora: “Ante la información difundida sobre la transmisión de la Supercopa Argentina, Torneos -titular de los derechos audiovisuales- informa que dicho encuentro no podrá transmitirse en la plataforma Star+ de manera exclusiva. El acuerdo con ESPN Sur SRL prevé la transmisión del partido en las señales lineales disponibles en los operadores de cable, tal como ha ocurrido en las ediciones anteriores”. El conflicto escalaba, pero la TV del partido se mantenía en Star+.

ESPN Sur respondió el mismo día del partido. Y le recordó a la productora que su reclamo había sido “atemporal” (la campaña de comunicación del partido ya había sido lanzada el 25 de febrero en ocasión del Superclásico) y ya no se podía modificar, dado que “se había invitado a los fanáticos a suscribirse a Star+”. En este sentido, la compañía entendía que “abrir” el partido a cualquiera de las señales de ESPN, incluida ESPN Premium, hubiera sido “una estafa”, ya que toda la comunicación anterior había girado en torno a la exclusividad por Star+. Y que hacerlo hubiera significado “un daño a la credibilidad de Disney” .

El intercambio epistolar terminó con la transmisión el partido y lo que sobrevino durante los 90 minutos que duró el encuentro: las fallas técnicas, los cortes constantes y las quejas en las redes sociales de los hinchas que hacían catarsis. “Lo de Star+ es vergonzoso, pagar por este servicio es un robo. Por Fútbol Libre anda mejor y es gratis. Y eso que rompieron las bolas para que sea exclusivo”, expresó el usuario @AguirregarayTW. “#star+ servicio de cuarta, se corta de manera constante, imposible ver River vs Estudiantes #ESPNenStarPlus desastre, pero cobran puntual”, se quejó por su parte el periodista jujeño Marcelo Reynaga. “Pésimo servicio de #Star. Odioso ver un partido que se tilda cada 5 segundos”, protestó @feriturralde. Ante la consulta de este diario, en la empresa de streaming negaron que las dificultades se hubieran debido a un exceso de usuarios concurrentes. Es decir, la cantidad de abonados que querían ver el partido entre River y Estudiantes no hicieron colapsar el sistema. Las primeras conjeturas apuntan a un problema en el ancho de banda y hay quienes no descartan un eventual sabotaje. La investigación técnica sobre lo ocurrido recién empieza.

Las quejas de los usuarios salpicaron llegaron hasta la propia AFA: el presidente Claudio “Chiqui” Tapia no estuvo en la premiación en Córdoba, pero desde las oficinas del predio de Ezeiza estuvieron muy al tanto de lo que ocurrió durante la transmisión del partido. “Nosotros hicimos lo correcto, mandamos la nota a Torneos y les advertimos en caso de avanzar”, contó una fuente de la casa madre del fútbol argentino.

El comunicado de la entidad, difundido este jueves, aporta más datos: “Los antecedentes fueron elevados a la Gerencia de Legales de AFA con el propósito de evaluar las acciones correspondientes a fin de defender los derechos de la Casa y del fútbol argentino en su totalidad”. Un dato: según datos del mercado, el pack fútbol tenía 1,73 millones de abonados en enero de este año. Los números de Star + se desconocen, pero si en Argentina superaran esa cifra, el partido habría llegado a más hogares de la mano del streaming que de la linealidad tradicional . Números aparte, ESPN asegura haber hecho lo que estipulaba el contrato, al que aún le quedan cinco años de vigencia. La historia continuará...