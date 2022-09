Sigue el escándalo: acusan a un “socio” del hermano de Lionel Messi de cobrar comisiones en la renovación del contrato de Ansu Fati

El escándalo en derredor de Barcelona y Lionel Messi por la renovación trunca del contrato en 2021, que derivó en la intempestiva salida del club catalán del astro argentino, continúa con diferentes coletazos. El informe exclusivo del diario El Mundo, de España, dado a conocer en las últimas horas sigue impactando con derivaciones de alto voltaje. Ahora, se habla de un “socio” de Rodrigo Messi, hermano de Lionel, que habría participado en nombre de la familia para “cobrar comisiones en la renovación del contrato de la nueva joya del club: Ansu Fati.

El día anterior, El Mundo había publicado mails cruzados entre el club y el entorno del jugador argentino, con sus pedidos para renovar el vínculo con la entidad culé. Se citó como “brutales exigencias de Messi” y entre otros pedidos figuraban un palco para la familia y para el uruguayo Luis Suárez en el Camp Nou, pasajes aéreos en Navidad, bonus especial y una cláusula de rescisión simbólica, de 10.000 dólares, en lugar de la original, de 700 millones de euros. Finalmente, Messi no renovó el convenio y continuó su carrera en el París Saint Germain.

El nuevo informe de El Mundo, de España, relacionado con Barcelona y Messi

Barcelona reaccionó después de la publicación que recorrió el planeta. Mostró su indignación, a través de un comunicado oficial. “En relación con la información publicada hoy en El Mundo del Siglo XXI, bajo el título ‘BarçaLeaks, los archivos secretos del club, parte 1′, el FC Barcelona expresa su indignación ante la filtración interesada de unas informaciones que formarían parte de un procedimiento judicial. El Club lamenta también que el medio alardee de haber tenido acceso a una ingente cantidad de documentación y correos electrónicos que están en poder de la investigación del Barçagate cuando estas informaciones y documentación todavía no han sido compartidas con las partes”.

“En cualquier caso, el artículo en cuestión hace públicos documentos que nada tienen que ver con la instrucción del caso y su uso atenta contra la reputación y la confidencialidad del Club. Por eso, y con el objetivo de proteger los derechos del FC Barcelona, los servicios jurídicos del Club ya están estudiando las medidas oportunas a emprender”.

El caso Ansu Fati y el “socio” de Rodrigo Messi

Ahora bien, ¿de qué se trata esta nueva historia cuando el impacto por el informe original aún no había cesado? El Mundo publicó el caso de Francesco D’Argenio, representante de Ansu Fati, de supuesta relación laboral con Rodrigo Messi.

Según El Mundo, “Un partner de los Messi extorsionó al Barcelona en nombre de la familia del futbolista argentino para cobrar comisiones por la renovación de Ansu Fati. De esa forma lo denunció el propio club azulgrana por escrito a la familia Messi en julio de 2020. La directiva azulgrana dirigió un correo electrónico a Alfonso Nebot, director de la Family Office del internacional argentino titulado: ‘Urgente. Máxima preocupación’. En esta comunicación, el responsable de los servicios jurídicos azulgrana le trasladó la inquietud del club por “proteger al máximo la figura del que, sin duda, pasará a la historia como nuestro mejor jugador” y que “al margen de los valores que representa como persona, no deja de ser (para qué engañarnos) el mayor activo con el que cuenta el FC Barcelona”.

Detalles del caso Ansu Fati y las acusaciones a un supuesto socio del hermano de Messi

“Tras esta introducción, Román Gómez-Ponti señaló que “ambas cuestiones, la persona y sus valores y su impacto en todo lo que rodea al club, merecen nuestra máxima atención y cuidado”. Por ese motivo añadió que “es del todo incompatible la asociación del apellido/marca/imagen de Leo con conductas o personas de dudosa reputación o que directamente impliquen conductas reprobables respecto de una entidad centenaria como es el FC Barcelona”.

“Todo lo anterior trae cuenta”, prosiguió el abogado jefe del club, “de la actuación que desde hace meses viene manteniendo respecto del FC Barcelona el Sr. Francesco d’Argenio”, uno de los representantes de Ansu Fati. “Quien se viene presentando al club como socio o persona de estrecha relación con Rodrigo Messi”, hermano del entonces futbolista azulgrana, actualmente en el PSG. Con respecto al hermano de Messi, eso sí, el club quiso dejar claro “que viene desarrollando actividades de representación e intermediación de diferentes jugadores del club respecto de las que el FC Barcelona no tiene ninguna queja”.

La portada de El Mundo, de España, con su informe sobre las exigencias de Leo Messi a Barcelona

El problema radicaba, abundó el club azulgrana, en la “extorsión a la que el Sr. D’Argenio está sometiendo al club, al objeto de percibir el importe de una parte de la intermediación/agencia realizada en su día por Rodrigo Messi con ocasión de la renovación contractual de nuestro jugador Ansu Fati, pretendiendo que el FC Barcelona le pague el 50% de los servicios correspondientes a esta intermediación que, desde el club, y a todos los efectos, realizó íntegramente Rodrigo”.

Los antecedentes de D’Argenio

El problema es aún mayor, ya que según el informe, D’Argenio cuenta con antecedentes que invalidarían los procedimientos internos del club. Se lo involucra directamente con investigaciones de operaciones por tráfico de drogas y de empresas de blanqueo de dinero creadas desde Barcelona. En el primer caso se menciona que D’Argenio “se encuentra involucrado en la investigación de la ‘Operación Búfala’, relacionada con la mafia italiana por ser presuntamente el jefe de la entidad que operaba en Barcelona para blanquear dinero del tráfico de drogas”. En el segundo caso, se cita que “en el marco de esta investigación, D’Argenio fue detenido el 5 de julio de 2017 por la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra”. Y califica toda operación mercantil con este agente como “de alto riesgo”.

Ansu Fati, la nueva joya de Barcelona

Y lo acusa de extorsiones. “D’Argenio ha amenazado recientemente a los responsables de nuestro fútbol base con no suscribir contratos de renovación de algunos jóvenes jugadores si no se atendían sus exigencias relativas a los pagos antes descriptos”.

Especifica El Mundo que “El Barça comunicó a los Messi que no iba a emprender acciones de momento contra él, pero ello no debe obstar para que se le advierta desde donde proceda que el FC Barcelona no tolera en modo alguno estas actitudes. Asimismo, indicó que “si nuestro CEO no recibe en un plazo máximo de 24 horas un mail de disculpa por parte del Sr. D’Argenio por todo lo acontecido, procederemos a prohibir su acceso a las instalaciones del club”.