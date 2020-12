Simeone, pensativo. Atlético de Madrid perdió el clásico ante el Real. Fuente: AFP

La seguridad de los jugadores en lo que pueden hacer un partido, su hambre de ganar, la veces exponen a los jugadores. Y los lleva a reaccionar cuando el entrenador los sustituye. Fue así que esta semana, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, se vio involucrado en tres situaciones por disconformidad con sus elecciones. Hoy, la escena quedó expuesta en un momento delicado: Atlético de Madrid perdía ante el Real, como visitante, el clásico de la ciudad, y perdía un invicto de 26 partidos en la Liga de España...

Fue entonces que reaccionó João Félix. El portugués fue sustituido a los 59 minutos de juego por el español Saúl Ñíguez y eso no le gustó y lo demostró. Entró al banco de suplentes y le dio patadas a los bancos, gesticuló, se sentó y se tapó la cara. El delantero luso había sido uno de los que llevó bandera en la delantera rojiblanca, en una noche difícil. Por eso, sorprendió el cuarto cambio del Cholo cuando el partido estaba 1-0 para el local.

En relación a la reacción de Félix, tras el encuentro Simeone, dio su explicación: "El partido lo entendía de la manera que mostré, buscaba tener gente más fresca adelante, tanto Joao como Herrera. Más piernas en el medio, el partido se estaba rompiendo a favor del Madrid y queríamos competir mejor. No pudimos encontrar ese gol que nos acercara para acortar diferencias. Lo enojos los entiendo y los comparto, sé que cuando uno sale quiere dar más, pero hay que preguntarle al jugador que se enoja. Yo le puedo dar lo que pienso que puede ser, que quiere acabar los 90 minutos, jugar mejor... Hay mil cosas. Cuando tengan la oportunidad se lo preguntan a cada uno de los que se enojan", dijo en rueda de prensa, afectado por la derrota y la situación.

La reacción de João Félix

Algo similar ocurrió en el partido por la Champions League frente a Salzburgo de esta semana, que Atlético de Madrid ganó 2-0. Simeone, a los 19 minutos del segundo tiempo, decidió sustituir a Luis Suárez por Ángel Correa, y esto no fue del agrado del uruguayo. Se fue con cara de enojo hacía el banco y allí gesticuló, meneó la cabeza en desacuerdo y tiró las vendas, que se había quitado con bronca.

Al mismo tiempo que sustituyó a Suárez, hizo lo mismo con el español Saúl. Éste salió y fue reemplazado por Héctor Herrera. Tampoco lo tomó con mucho agrado, e hizo la misma manifestación que su compañero en el banco de suplentes.

La reacción de ambos jugadores

Tras el partido en Austria, el entrenador apuntó a lo sucedido: "No hablé con él (Saúl). Le saludé después de la victoria como a todo el equipo. Es normal que cualquier futbolista que salga con la jerarquía que tienen Saúl, Suárez o Koke, terminen enojados. Pero siempre hay un compañero que tiene la ilusión de entrar a ayudar al equipo."

Simeone, al estilo Bielsa: "El entrenador no tuvo lucidez"

Diego Simeone, reconoció que fue un mal partido de su equipo ante Real Madrid, sobre todo en la primera parte, pero explicó que el equipo viene de un gran desgaste y que puede pasar tener un mal partido. "Me llevo cosas importantes de esta derrota, seguramente en el plano entrenador hay algunas cosas que me quedan para mejorar. Ellos fueron superiores, desde el juego posiblemente no, pero fueron contundentes y precisos. Los chicos vienen de hacer un esfuerzo continuo hace bastante tiempo y a un muy buen nivel. Puede pasar y podemos tener un mal partido, duele, pero es fútbol y sucede", señaló.

"El partido no lo iniciamos bien, no pudimos controlarlo. Ellos empezaron mejor desde el control de juego, tuvieron más la pelota, sin crear muchas ocasiones, pero como muestra de estar mejor posicionados. Nosotros no pudimos tener la circulación que habíamos tenido. Aparece un gol importante para ellos por lo que les acomoda, nosotros quisimos mejorar un poco, nos costó bastante", dijo una vez finalizado el encuentro.

El entrenador rojiblanco apuntó que la segunda parte fue distinta pero de nuevo sin lograr el gol que cambiara el partido. "En el segundo arrancamos de otro manera, tuvimos la ocasión de Lemar para empatar el partido, no lo logramos. Ya había una intención mejor y encontramos otra vez ese gol que nos saca del partido. Insistimos con la posibilidad de gol de Saúl pero fue un partido que no nos fue de cara para poder llevarlo adelante", afirmó.

Por otro lado, Simeone insistió con el desgaste de su equipo: "La crítica es justa y merecida, sobre todo por el primer tiempo, pero también está lo que les cuento yo. Un ansia por no quedar fuera de la Champions, mucha carga emocional, que no la busco como excusa pero existe. Hoy jugamos mal, el entrenador no tuvo lucidez para revolver lo que pedía el partido."

El resumen

