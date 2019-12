Mario Pergolini, durante la firma de las actas que rubrican el traspaso de mando en Boca. Crédito: Prensa/Boca

La comisión directiva que encabezaba Daniel Angelici entregó el mando en Boca. Lo hizo este viernes con la firma de actas que rubrican su salida del gobierno y la llegada de la nueva administración, con Jorge Amor Ameal (presidente), Mario Pergolini (vicepresidente primero) y Juan Román Riquelme (vicepresidente segundo) a la cabeza.

El presidente electo, sin embargo, no asistió a la firma de las actas, que se realizó en la Bombonera. Por más que Angelici y la comisión saliente querían la foto con los dirigentes entrantes, Ameal no apareció por el estadio. Y no hubo foto. Tampoco, altercados como el que ocurrió el domingo durante el escrutinio, cuando Christian Gribaudo se acercó al flamante presidente para felicitarlo por el triunfo. Hoy no hubo festejos efusivos, sino caras de felicidad. "El traspaso se realizó en buenos términos", dijeron las fuentes consultadas.

Mario Pergolini, ya en funciones como vicepresidente primero de Boca. Crédito: Prensa/Boca

Está previsto que Ameal asuma formalmente el lunes, y que el acto oficial de asunción se realice el jueves. Un día después, el viernes próximo, la flamante comisión directiva celebrará su primera reunión. Una de las primeras decisiones de los nuevos dirigentes fue la de convocar a una auditoría sobre los fondos de Boca. Esa inspección sobre los números ya está en marcha y el objetivo final será cuantificar el superávit de las cuentas que deja la administración que encabezó Daniel Angelici.