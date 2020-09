Una relación quebrada que pone en jaque a Josep Maria Bartomeu Fuente: Reuters

Josep Maria Bartomeu está cada día más arrinconado en su carga. Sus días como presidente de Barcelona se hacen cada vez más complejos: el voto de censura promovido por la plataforma "Més que una moció", un colectivo que aglutina a ocho grupos de socios del club catalán y a tres precandidatos a las elecciones anunciadas para el 20 y 21 de marzo de 2021: Víctor Font, Lluís Fernández Alà y Jordi Farré, aseguran tener la cantidad de firmas necesarias para forzar la salida del titular del club antes de término. Y en medio de semejante escenario, algunos medios españoles aseguran que no existe al dialogo entre Bartomeu y Lionel Messi, toda una señal que el presidente de Barça definitivamente está contra las cuerdas.

Será una jornada caliente en Barcelona. Este jueves los aspirantes a derrocar a la junta de Barcelona necesitan 16.520 firmas (contarían con 16.521 firmas, el número que representa el 15% de la masa social y que permite arrancar la moción contra el presidente del Barça y su Junta directiva) y deben presentarlas antes de las 18, hora de España, para lograr su objetivo. Según los medios locales se alcanzaron las firmas solicitadas y que antes del cierre de la presentación podrían alcanzar hasta 18.000 rúbricas.

La cara de Messi explica cómo vive sus días en Barcelona Fuente: Reuters - Crédito: Albert Gea

En el diario El Pais explican que presentados los documentos empezará un periodo de 10 días en el que un responsable de Barcelona, otro de la Federación Catalana de Fútbol y un último de la "moción de censura" validarán cada una de las firmas presentadas. Hasta que no finalice ese proceso no se sabrá si los impulsores cuentan con el apoyo necesario para llevar la moción hasta la celebración de un referéndum, en el cual deberían conseguir el 66,6% de los votos para forzar la salida de Bartomeu y su junta directiva.

Mientras tanto en Mundo Deportivo, uno de los medios con más llegada al mundo Barcelona, aseguran que hace casi quince días que Messi no cruza ni una palabra con Bartomeu. Tras el anuncio de continuidad en el club del rosarino no hubo comunicación alguna entre ellos y se cree que eso seguirá así por mucho tiempo, lo que entienden en el mundo Barça es una pésima señal de cara al futuro.

Koeman no puede sentarse en el banco de suplentes de Barcelona

El debut de Barcelona ante Villarreal en el Camp Nou, todavía no tiene fecha ni tampoco hora, pero lo real es que hasta la fecha Ronald Koeman no está habilitado para poder dirigir a Barcelona por juego oficiales. Según informó la Cadena COPE, la RFEF no habría podido tramitar la ficha del entrenador holandés, ya que Barcelona y Quique Setién mantienen una disputa por el finiquito (la salida) que no permitiría desvincular definitivamente al técnico anterior para proceder a tramitar la ficha del nuevo entrenador.

Quedan unos diez días para que se programe ese partido ante Villarreal, lo que implica que se podría resolver el problema con Setién, de lo contrario el entrenador holandés debería ver el primer partido de Barcelona desde las tribunas.

