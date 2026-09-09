Slavia Prague vs. Lens, por la Champions League 2026: día, hora y cómo seguir online

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Juegan este jueves desde las las 16.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber
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Slavia Prague y Lens se enfrentan este jueves desde las 16.00h en el estadio Fortuna Arena, por la Champions League 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Slavia Prague viene de ante por mientras que Lens llega de ante por .
Todo lo que hay que saber
- Slavia Prague vs. Lens
- Hora: las 16.00h
- Partido correspondiente a la fecha 1 de la Champions League 2026
- ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com
El resultado en vivo
Así están Slavia Prague y Lens en la tabla de posiciones
Cómo se disputa la Champions League en 2026
La Liga de Campeones de la UEFA es el torneo más prestigioso del fútbol europeo a nivel de clubes. Participan más de 80 equipos que representan a las principales ligas del continente. El certamen comienza con una fase de clasificación de cuatro rondas, que incluye una “Ruta de Campeones” para los ganadores de las ligas nacionales y una “Ruta de Liga” para los equipos que no fueron campeones pero lograron buenas posiciones. Los vencedores de estas etapas acceden a la fase liga principal.
En esta etapa de Liga, 36 equipos disputan ocho partidos frente a rivales diferentes (cuatro como local y cuatro como visitante), según un sistema de bombos basado en los coeficientes UEFA.
¿Cómo sigue el camino después de la Liga? Los ocho mejores avanzan directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9.º y el 24.º puesto deben jugar un play-off para ingresar a esa instancia. Desde allí, la competencia sigue con eliminatorias de ida y vuelta (octavos, cuartos y semifinales) hasta llegar a la gran final que define al campeón de Europa.
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