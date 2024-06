Sorpresa en Alemania: Borussia Dortmund anunció que su entrenador Edin Terzic no cumplirá su contrato hasta 2025

Escuchar

No parecía que podía darse un final tan pronto. El mundo del fútbol está impactado con la noticia, porque haber llegado a la final de la Champions League -perdió ante Real Madrid-, permitía imaginar un futuro diferente, más allá de cualquier resultado. Sin embargo, se confirmó que la etapa de Edin Terzic como conductor de Borussia Dortmund llegó a su fin. El club alemán emitió un comunicado este jueves en el que informó que el DT no cumplirá su contrato (hasta 2025) en el Signal Iduna Park y que cerrará antes de lo previsto su segunda etapa en el Dortmund.

En el comunicado que publicó el club, además hay declaraciones de Terzic, de 41 años, que explica por qué se tomó esta determinación: “ Aunque ahora me duela de forma brutal, quiero comunicar que dejaré el BVB. Ha sido un gran honor conducir a este gran club a la victoria en la Pokal y, más recientemente, a una final de Champions. Después de nuestra final en Wembley, pedí conversar con los responsables porque, después de diez años en el BVB, cinco de ellos como miembro del cuerpo técnico y dos y medio como primer entrenador, creo que el nuevo comienzo que se avecina debe ir acompañado de una nueva cara en la zona técnica ”.

Edin Terzic verlässt den BVB



Borussia Dortmund und Trainer Edin Terzic gehen getrennte Wege. Der 41-Jährige bat den BVB um die sofortige Auflösung seines Vertrages. Borussia Dortmund hat der Bitte nach einem gemeinsamen Gespräch entsprochen.



🗞️👉 https://t.co/IyygoG0dZA pic.twitter.com/7MQtGaolz3 — Borussia Dortmund (@BVB) June 13, 2024

Y agregó: “ Cualquiera que me conozca sabe que en las últimas semanas me han latido dos corazones en el pecho durante este proceso de toma de decisiones. Pero incluso, después de intensas discusiones, mis sensaciones no han cambiado. Sólo deseo lo mejor para Borussia Dortmund y no digo adiós, sino hasta pronto ”.

Desde el club se enfocaron en agradecerle a Terzic por su tarea en la institución durante tanto años: “ Edin Terzic ha realizado un excelente trabajo en el BVB. Todos le estamos muy agradecidos . Edin y yo seguiremos siendo amigos siempre”, explicó el director general Hans-Joachim Watzke. Y el director deportivo Sebastian Kehl añadió: “ Edin es un borusse hasta la médula, una persona auténtica que siempre se ha comprometido al cien por cien con el BVB . Hemos vivido muchas cosas juntos. Ha sido muy divertido trabajar con Edin en la consecución de nuestros objetivos. Nuestros éxitos de los últimos años siempre estarán asociados a él y estoy seguro de que nuestros caminos volverán a cruzarse. Edin seguirá su propio camino”.

Eine Nachricht von Edin Terzic an alle Borussinnen und Borussen. pic.twitter.com/6KLe5hT4vu — Borussia Dortmund (@BVB) June 13, 2024

Los medios alemanes comenzaron a especular sobre posibles reemplazos para Terzic, y el periódico Bild, fue más directo, ya que asegura que Nuri Sahin, que llegó al cuerpo técnico de Borussia durante el mercado de pases junto con el alemán Sven Bender, podría convertirse en el entrenador principal del Dortmund.

Borussia Dortmund había viajado a Londres con gran confianza y una actitud relajada para jugar su tercera final de la Champions League, esperanzado de dar la sorpresa el sábado 1° de junio ante el Real Madrid, defensor del título. “Tenemos la firme convicción de quepodemos lograr algo extraordinario “, declaró entonces el entrenador del club alemán, Edin Terzic.

