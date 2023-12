escuchar

19.30. Todos los ganadores y los participantes

Argentina y Uruguay son los máximos ganadores de la competencia, ambos levantaron el trofeo en 15 oportunidades. Los sigue Brasil, con nueves. Luego Chile y Paraguay con dos, y Colombia y Bolivia se quedaron con la copa una sola vez. Ni Ecuador ni Venezuela fueron los únicos equipos de Conmebol que no pudieron ganarla.

Además de los 10 equipos de Sudamérica también la disputaron otros seleccionados que son aquellos que pertenecen a Concacaf: México, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Panamá, Jamaica y Haití. Por otra parte, Japón y Qatar también dijeron presente en la copa.

19.00 Scaloni está en Miami

Tras su viaje desde España, Lionel Scaloni llegó a Miami y desde el aeropuerto fue hacia el hotel lindante al Centro de Convenciones en el que se realizará el sorteo, donde hizo una prueba de sonido poco después de arribar. El DT ocupará un sector en el que estarán los entrenadores durante la ceremonia, a un costado del escenario.

18.45 Chiqui Tapia y Scaloni, ¿cara a cara?

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, aprovechó su visita a Estados Unidos, donde luego presenciará el sorteo de la Copa América 2024, para inaugurar las nuevas oficinas y centros deportivos de la entidad argentina. En la inauguración estuvo acompañado por el mandamás de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que lo definió como “el capitán del barco” del campeón del mundo, y otros dirigentes sudamericanos. Tapia no mencionó a Lionel Scaloni, el DT, con el que coincidirá en el sorteo luego de que el entrenador pusiera en duda su continuidad al final de la conferencia de prensa posterior al triunfo por las eliminatorias sobre Brasil en el Maracaná, el mes pasado. Ambos estarán en la ceremonia en Miami, aunque se hospedan en hoteles diferentes, separados por una calle.

#Institucional El presidente Claudio Tapia inauguró las oficinas de la Asociación del Fútbol Argentino en Miami.



📝 https://t.co/7AQGdb7EvO

18.30 En qué ciudades jugará Argentina

Con Lionel Messi a la cabeza, en la Copa América 2024 que se hará en Estados Unidos el conjunto albiceleste tendrá la oportunidad de recorrer el país para defender el título que actualmente ostenta. Por lo pronto, participará del partido inaugural, el 20 de junio, en Atlanta. Su segundo encuentro será muy cerca de Nueva York, en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, el 25 de junio. Y para el tercer juego se trasladará al Hard Rock Stadium de Miami, Florida, el 29. Luego, si se clasifica y sigue avanzando, hay dos estadios de Texas como opciones para los cuartos de final, el 4 o 5 de junio, según la posición que ocupe en la zona. En el caso de llegar a semifinales, repetiría estadio en Nueva Jersey, el 9 de julio. La final será en el Hard Rock Stadium el 14 de julio, mientras que el tercer puesto se disputará en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

Estados Unidos tiene 14 sedes para recibir la Copa América 2024 conmebol.com

18.10 Argentina defiende el título

En el historial de la Copa América, el seleccionado argentino, que defiende el título, y el de Uruguay, son los que más títulos consiguieron: 15. Después, los siguen Brasil, con 9; Paraguay, Chile y Perú, con 2, y Colombia y Bolivia, con 1.

Lionel Messi levanta la Copa América rodeado del plantel y el cuerpo técnico en el Maracaná, tras ganar la final de 2021. MB Media - Getty Images Europe

18 En qué sedes se jugará la Copa

La Copa América 2024 se jugará en 14 estadios distribuidos a lo alto y ancho del amplio territorio estadounidense. En ese contexto, dos grupos disputarán sus partidos en el oeste y centro y las otras dos zonas, en el este y centro. Luego, los cuartos de final tendrán lugar en el oeste y centro mientras que las semifinales y la final serán en el este. Los estadios serán: Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (tres partidos, dos de la primera etapa y uno de cuartos de final); AT&T Stadium de Arlington, Texas (tres partidos, dos de la primera etapa y uno de cuartos de final); Bank of America Stadium de Charlotte, North Carolina (dos partidos, una semifinal y el del tercer puesto); Children’s Mercy Park de Kansas City, Kansas (un partido de grupo); Exploria Stadium de Orlando, Florida (un partido de la primera etapa); GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri (dos partidos de grupo); Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida (tres partidos, dos de la primera etapa y la final); Levi’s Stadium de Santa Clara, California (un partido de grupo); Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia (un juego de la primera etapa); MetLife Stadium de East Rutherford, New Jersey (tres partidos, dos de la primera etapa y una semifinal); NRG Stadium de Houston, Texas (tres partidos, dos de grupos y uno de cuartos de final); Q2 Stadium de Austin, Texas (un encuentro de la primera etapa); SoFi Stadium de Inglewood, California (dos partidos de la primera etapa) y State Farm Stadium de Glendale, Arizona (tres partidos, dos de grupos y uno de cuartos de final).

El Hard Rock Stadium, el estadio que albergará la final de la Copa América 2024 y será una de las sedes del Mundial 2026 GMCVB

17.45 Cómo ver el sorteo online

El sorteo de la etapa de grupos y de las instancias de eliminación directa se realizará este jueves desde las 21.30 (hora argentina) en el complejo James L. Knight Center de Miami. Se transmitirá en vivo por TyC Sports y DSports, por lo que también se podrá ver online en las plataformas digitales TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play. Desde aquí, en LA NACION, se seguirá la cobertura minuto a minuto.

17.30 Cómo será el sorteo

Los participantes de la Copa América 2024 se dividieron en cuatro bombos de cuatro seleccionados cada uno. En el 1 están la Argentina, México, Estados Unidos y Brasil, los cuales son cabezas de serie y están asignados a los grupos A, B, C y D, respectivamente. En el copón 2 aparecen Uruguay (con Marcelo Bielsa como DT), Colombia (dirigida por Néstor Lorenzo), Ecuador y Perú; en el 3 están Chile, Panamá, Venezuela (conducida por Fernando “Bocha” Batista) y Paraguay (al mando de Daniel Garnero), y en el 4, Bolivia, Jamaica y otros dos clasificados de las llaves pendientes de la Concacaf. Ninguno de los grupos debe tener más de tres equipos de la Conmebol ni más de dos pertenecientes a la Concacaf. Una curiosidad: Argentina sólo podría cruzarse con Estados Unidos o Brasil en la final.

Los bolilleros para el sorteo de la Copa América 2024, con la Argentina cabeza de serie en el grupo A

17.15 Qué selecciones participan

Argentina, México, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Panamá, Venezuela, Paraguay, Bolivia y Jamaica más Costa Rica u Honduras y Canadá o Trinidad y Tobago son los 16 seleccionados que competirán en la Copa América 2024. Esos dos últimos cupos se definirán en marzo.

17 Bienvenido a la cobertura del sorteo de la Copa América 2024

Esta noche, desde las 21.30 (hora argentina), se realizará el sorteo de la Copa América 2024, que se efectuará en los Estados Unidos del 20 de junio al 14 de julio del año próximo. Será la segunda vez en la historia que se desarrollará el torneo en ese país y el seleccionado argentino es uno de los cabezas de serie.

