Sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, en vivo

11.40 – Así serán los playoffs de la Copa Sudamericana

Sin sorteo de por medio, los segundos de cada grupo se cruzarán con los terceros de cada grupo de la Copa Libertadores para definir a los que avancen a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Las llaves se ordenan de acuerdo a los puntos obtenidos. Por ejemplo, el segundo de la Sudamericana que más puntos obtuvo jugará contra el tercero de la Libertadores que menos unidades cosechó, y así sucesivamente. Serán partidos de ida y vuelta que se disputarán en las últimas dos semanas de julio. Tendrán la ventaja deportiva de definir de local los equipos de la Sudamericana.

Bragantino (Brasil) vs. Barcelona (Ecuador) *

Parananese (Brasil) vs. Cerro Porteño (Paraguay) *

Cuiabá (Brasil) vs. Gremio (Brasil) o Estudiantes

U. Católica (Ecuador) vs. Palestino (Chile)

Boca vs. Libertad (Paraguay)

vs. Libertad (Paraguay) Always Ready (Bolivia) vs. Independiente del Valle (Ecuador)

Racing (Uruguay) vs. Liga de Quito (Ecuador)

Delfín (Ecuador) vs. Rosario Central

* Cruces ya definidos.

Falta definir un grupo de Libertadores y otro de la Sudamericana, por la postergación de dos partidos de Inter y Gremio de Porto Alegre, como consecuencia de las graves inundaciones que sufrió la zona de Porto Alegre, en Brasil.

11.20 – Los bombos de la Copa Libertadores

Bombo 1 (en orden por cantidad de puntos obtenidos)

River (ARG)

Atlético Mineiro (BRA)

Palmeiras (BRA)

Fluminense (BRA)

San Pablo (BRA)

Bolívar (BOL)

Junior (COL)

The Strongest (BOL), Huachipato (CHI) o Gremio (BRA) *

Bombo 2 (en orden por cantidad de puntos obtenidos)

Talleres (ARG)

Peñarol (URU)

Flamengo (BRA)

Nacional (URU)

Botafogo (BRA)

The Strongest (BOL), Huachipato (CHI) o Gremio (BRA) *

San Lorenzo (ARG)

Colo Colo (CHI)

* The Strongest ya está clasificado, pero aún no se definió su puesto como primero o segundo del Grupo C, donde Gremio debe disputar dos partidos pendientes vs. Huachipato (4-6) y Estudiantes (8-6), postergados por las inundaciones en Porto Alegre.

😍 ¡Todo listo! Los bolilleros para el sorteo de octavos de final de la CONMEBOL #Libertadores, que será el lunes.#GloriaEterna

11.00 – Formato y cómo es el sorteo de la Libertadores

Todos los equipos que se clasificaron en primer lugar durante la etapa de grupos (1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G y 1H) formarán parte del bolillero 1. Los ocho clasificados en segundo lugar (2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G y 2H) estarán en el bolillero 2. A cada equipo se le otorgará una numeración del 1 al 8 según su ubicación en la tabla y del 9 al 16 para los segundos. Los líderes tendrán la ventaja deportiva de definir sus partidos de local.

10.40 – Los argentinos en la Libertadores

Son tres los equipos argentinos que formarán parte de los octavos de final de la Copa Libertadores. River finalizó como líder del Grupo H, mientras que Talleres y San Lorenzo fueron segundos en las zonas B y F, respectivamente. Al no haber impedimento de cruces entre equipos del mismo país, el Millonario podría cruzarse con el conjunto cordobés o con el Ciclón en octavos.

10.20 – Los argentinos en la Sudamericana

Son cinco los equipos argentinos que siguen en competencia en la Copa Sudamericana. Belgrano, Lanús y Racing terminaron en la cima de los grupos C, G y H, respectivamente, y se clasificaron directamente a los octavos de final. A ellos se les suman Boca (que terminó segundo en el Grupo D) y Rosario Central, que fue tercero en el Grupo G de la Libertadores y bajó a la segunda competencia más importante de Sudamérica a nivel clubes. Ambos deberán disputar un repechaje previo, que precisamente cruza a los segundos de la Sudamericana con los terceros de la Libertadores, emparejados de acuerdo al puntaje que obtuvo cada uno y sin sorteo de por medio. Estudiantes podría sumarse a este lote, pero sus chances son escasas. El Pincha está último en el Grupo C de la Libertadores con 4 unidades y precisa que Gremio (6) no derrote a Huachipato (8) este martes para luego definir mano a mano con el conjunto brasileño el tercer puesto.

10.00 – Equipos clasificados a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Lanús

Corinthians

Belgrano

Racing

Independiente Medellín

Fortaleza

Ameliano

Cruzeiro

9.45 - Equipos que jugarán los 16avos de final de la Sudamericana

Universidad Católica (ECU) (Segundo Grupo B, Sudamericana)

Paranaense (Segundo Grupo E, Sudamericana)

Cuiabá (Segundo Grupo G, Sudamericana)

Racing (U) (Segundo Grupo F, Sudamericana)

Bragantino (Segundo Grupo H, Sudamericana)

Boca (Segundo Grupo C, Sudamericana)

Always Ready (Segundo Grupo A, Sudamericana)

Delfín o Internacional (Segundo Grupo C, Sudamericana)

Rosario Central (Tercero Grupo G, Libertadores)

Liga de Quito (Tercero Grupo D, Libertadores)

Palestino (Tercero Grupo E, Libertadores)

Cerro Porteño (Tercero Grupo A, Libertadores)

Barcelona de Guayaquil (Tercero Grupo B, Libertadores)

Independiente del Valle (Tercero Grupo F, Libertadores)

· Libertad (Tercero Grupo H, Libertadores)

· Gremio o Estudiantes (Tercero Grupo C, Libertadores)

9.30 – Cómo ver online el sorteo

Las instancias del sorteo podrá seguirse de manera online a través de los canales 104 de Flow, 623 (SD) y 1623 (HD) de DirecTV, y 1012 (HD) de Telecentro. También se puede seguir el sorteo Star+, el servicio de streaming que ofrece ESPN o accediendo a ESPN 3 a través de Telecentro Play, D Go y Flow.

9.15 – A qué hora es el sorteo

La ceremonia comenzará a las 13 de la Argentina y en los siguientes horarios del resto de los países de Sudamérica:

Brasil: 13

Uruguay: 13

Chile: 12

Paraguay: 12

Bolivia: 12

Venezuela: 12

Ecuador: 11

Perú: 11

Colombia: 11

9.00 - El fútbol sudamericano vibra con las Copas

Bienvenidos al minuto a minuto del sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, que se realizará este mediodía, desde las 13, en la sede de la Conmebol ubicada en Luque, Paraguay.

