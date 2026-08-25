Stas Pokatilov: el arquero que protagonizó dos bloopers insólitos y la posterior remontada histórica en la Champions League

Dos errores difíciles de explicar, una remontada que parecía imposible y una clasificación histórica. Sabah protagonizó este martes una de las series más llamativas de la última etapa previa de la Champions League: su arquero, Stas Pokatilov, tuvo responsabilidad directa en los dos goles de Hapoel Beer Sheva, pero el conjunto de Azerbaiyán reaccionó, se impuso por 5-2 después del alargue y consiguió por primera vez el acceso a la etapa de liga de la máxima competición europea. Y se convirtieron en el club más joven en clasificarse.

La secuencia más curiosa tuvo como protagonista a Pokatilov, kazajo, de 33 años. En el primer tiempo intentó iniciar una jugada con un pase rasante hacia un compañero que tenía un adversario muy cerca. Hapoel Be’er Sheva recuperó inmediatamente la pelota e Igor Zlatanovic aprovechó el regalo para convertir el 1-0.

Sabah encontró el empate por medio de Christian Nwachukwu, pero el arquero volvió a quedar en el centro de la escena durante la segunda parte. Esta vez quiso lanzar rápidamente un contraataque con la mano y nuevamente un rival interceptó la entrega. Guy Mizrahi recibió la pelota y, de primera, definió por encima de los futbolistas que estaban en el área, con Pokatilov lejos de su arco.

¡CON USTEDES, EL BLOOPER DE LA SEMANA! Insólito regalo de Pokatilov, arquero del Sabah Baku de Azerbaiyán frente al Hapoel Beer Sheva en un partido CLAVE por entrar en la Fase Liga de la #Champions.



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Los dos bloopers parecían encaminar la eliminación de Sabah. Hapoel Beer Sheva había ganado por 2-1 el encuentro de ida y volvió a quedar en ventaja en Bakú, pero el desarrollo tuvo un vuelco extraordinario. El conjunto local remontó hasta ponerse 3-2 y llevó el marcador global a un 4-4 que obligó a disputar el alargue.

Allí se completó una noche que tuvo de todo. Tras una expulsión en Beer Sheva, Sabah aprovechó la superioridad numérica, convirtió otros dos goles y cerró el partido con un 5-2 y la serie con un 6-4. En el banco del conjunto israelí estuvo Marco Wolff, arquero argentino.

La clasificación también dejó un registro particular. Fundado en 2017, Sabah se convirtió, con nueve años de existencia, en el club más joven de la historia en alcanzar la principal competencia europea. Según los datos difundidos tras el encuentro, superó así la marca que pertenecía a Krasnodar desde 2020 y será el segundo representante de Azerbaiyán en llegar a esta instancia después de Qarabag.

La clasificación histórica de Sabah ante Beer Sheva

La jornada también confirmó el regreso de Bodo/Glimt a la fase de liga por segunda temporada consecutiva. El conjunto noruego, una de las revelaciones de la última edición, derrotó por 3-0 a NEC Nijmegen y completó un contundente 6-1 en el resultado global, después de haberse impuesto por 3-1 en Países Bajos.

Para NEC, el partido quedó condicionado casi desde el comienzo por una acción que tuvo como protagonista a Gonzalo Crettaz, arquero argentino-español. A los dos minutos, salió del área ante un avance de Bodo/Glimt y tocó la pelota con la mano, por lo que recibió la tarjeta roja. Con diez futbolistas durante prácticamente todo el encuentro, el conjunto neerlandés no pudo revertir la eliminatoria y terminó goleado.

Bodo/Glimt tendrá así otra oportunidad en el máximo torneo europeo después de su destacada actuación en la temporada 2025/26, cuando consiguió victorias ante Manchester City, Atlético de Madrid e Inter y alcanzó los octavos de final.

El gran batacazo de la jornada, sin embargo, llegó en Austria. Celtic había viajado para enfrentar a LASK con una ventaja de 3-0 obtenida en Escocia y aumentó todavía más la diferencia con el gol de Callum McGregor a los 21 minutos. Parecía una eliminatoria resuelta, pero el conjunto austríaco protagonizó una remontada extraordinaria: dio vuelta el encuentro hasta el 4-1, forzó el alargue con un tanto de Florian Flecker en el cierre y allí completó el 5-1 que eliminó a Celtic. Incluso pudo ampliar la diferencia, pero Viljami Sinisalo le atajó un penal a Samuel Adeniran.

Así, Sabah, Bodo/Glimt y LASK consiguieron este martes los tres lugares que estaban en juego para la fase de liga de la Champions. El próximo paso será el sorteo, previsto para este jueves a las 13 de la Argentina, cuando se conocerán los cruces de la primera etapa del principal torneo de clubes de Europa.