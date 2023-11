escuchar

La última fecha de la Copa de la Liga 2023 continúa este lunes con cuatro partidos -Estudiantes de La Plata vs. Lanús, San Lorenzo vs. Central Córdoba, Newell’s vs. Defensa y Justicia y Racing vs. Belgrano- y se define el último clasificado a la Copa Libertadores 2024 a través de la tabla anual.

En total, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispone de seis plazas y tres de ellas las consiguieron River -campeón de la Liga Profesional 2023-, Talleres y Rosario Central, los últimos dos por su ubicación en la clasificación general de la temporada. La tercera por esa vía es, de momento, para Godoy Cruz. Sin embargo, el Tomba puede caer si el Pincha y Ciclón superan al Granate y el Ferroviario, respectivamente. Si el Millonario, el Canalla o el Tomba se coronan campeones del certamen en curso, liberarán un cupo hacia abajo y el quinto, actualmente, es Boca.

En caso de igualdad de puntos en la tabla general de la temporada, los criterios de desempate para la clasificación a las copas son los siguientes: mejor diferencia de gol, mayor cantidad de goles a favor, equipo mejor ubicado en la tabla del Fair Play y, por último, sorteo.

Los otros dos boletos a la próxima Libertadores serán para el campeón de la Copa de la Liga y el de la Copa Argentina, cuya final la disputarán Estudiantes y Defensa y Justicia.

La situación actual de cada equipo

Clasificado a la Copa Libertadores 2024: River (campeón de la Liga Profesional 2023), Talleres (tabla anual) y Rosario Central (tabla anual).

Clasificando a la Libertadores 2024 por la tabla anual: Godoy Cruz.

Con posibilidades de clasificar a la Libertadores 2024 : Estudiantes, San Lorenzo, Boca, Huracán, Belgrano, Racing, Platense, Central Córdoba y Banfield (los últimos seis siendo campeón de la Copa de la Liga).

Clasificando a la Copa Sudamericana 2024 por la tabla anual: Estudiantes, San Lorenzo, Boca, Defensa y Justicia, Racing, Belgrano y Lanús.

Con posibilidades de clasificar a la Copa Sudamericana 2024 por la tabla anual: Argentinos Juniors.

Sin posibilidades de acceder a ninguna copa internacional: Atlético Tucumán, Instituto, Newell’s, Vélez, Barracas Central, Tigre, Sarmiento, Unión, Colón (jugará un desempate para no descender vs. Gimnasia), Gimnasia (jugará un desempate para no descender con Colón), y Arsenal (descendido).

Resultados de los partidos de la última fecha

Las chances de Boca de estar en la próxima Copa Libertadores

La participación de Boca Juniors en la Copa Libertadores 2024 todavía no está descartada porque este domingo le ganó 2 a 1 a Godoy Cruz de Mendoza como visitante en la última jornada del grupo B de la Copa de la Liga y ascendió al quinto lugar de la tabla anual, la única vía por la que puede entrar porque no puede ser campeón del torneo en curso ni de la Copa Argentina. Si bien la victoria de Rosario Central sobre Arsenal 2 a 1 le impidió llegar hasta el cuarto puesto y quedar en zona de clasificación al máximo certamen continental, todavía tiene posibilidades y depende de lo que ocurra este lunes desde las 19 con Estudiantes de La Plata y San Lorenzo.

El xeneize tiene 62 puntos, uno más que el Pincha y el Ciclón pero con un partido más. El conjunto platense jugará ante Lanús y el de Boedo, contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Si ambos ganan, superan al conjunto de la Boca y lo dejarán séptimo, sin chances de ingresar a la próxima Libertadores. El empate de ambos conjuntos lo favorece a los dirigidos por Mariano Herrón porque quedarán con mejor diferencia de gol. Si solo uno de ellos lo supera en la general, Boca quedará sexto y dependerá de que Godoy Cruz, Rosario Central o River se coronen campeones de la Copa de la Liga y liberen un cupo.

El peor escenario para el xeneize es que lo deje atrás San Lorenzo porque no clasificó a cuartos de final de la Copa de la Liga 2023 y, además, quedó eliminado de la Copa Argentina. En ese contexto, no puede liberar plazas. De pasarlo Estudiantes, el conjunto azul y amarillo necesita que el Pincha le gane la final de la Copa Argentina a Defensa y Justicia para que deje su lugar de la tabla anual. Lo cierto es que Boca no depende de sí mismo y el panorama es bastante complejo, pero todavía sueña con entrar y no quedar afuera tras seis participaciones seguidas y luego de haber sido finalista esta temporada y haber estado a un paso de la ansiada séptima corona. El premio consuelo será, en todo caso, incursionar en la Copa Sudamericana, donde tiene el lugar asegurado en caso de que no ingrese a la Libertadores.