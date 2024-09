Andrés Fassi, presidente de la AFA, y su bronca contra la AFA por la fecha del partido con Boca por Copa Argentina: “Es un castigo personal”

Escuchar

La AFA confirmó que el sábado próximo Boca y Talleres jugarán en Mendoza por los octavos de final de la Copa Argentina y el presidente del club cordobés explotó de bronca. Andrés Fassi protestó casi en cadena nacional porque la decisión privará tanto a su equipo como al conjunto xeneize de contar con varios jugadores, convocados con sus selecciones a la doble fecha FIFA. Por esa razón habían solicitado que el partido por el torneo federal se disputara el 18, ya con los internacionales de regreso. Pero la AFA no los escuchó.

“Hace más de tres semanas le estábamos pidiendo a AFA jugar el partido con Boca, dado que Talleres y Boca no tienen competencia internacional. Había seis fechas. No fuimos escuchados. No le importó”, dijo Fassi en una entrevista con Radio Splendid. Y se lo tomó como una especie de revancha por parte de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia: “Es un castigo personal, porque no pienso como se piensa en el fútbol argentino. O quienes manejan el fútbol argentino. ¿Qué tiene que ver Talleres? Merece todo el respeto. ¿Qué importa lo que pueda opinar?”, se preguntó.

Fassi también reflexionó: ““Cuando estás enfrente de estas grandes instituciones, el peso específico de las decisiones pasa mucho más por estas instituciones que por... Eso no es equidad deportiva. El enojo, definitivamente, pasa por defender el derecho y el respeto que merece Talleres”, comenzó. Y continuó: “¿Que Boca tiene bajas? Talleres tiene 9 jugadores entre lesionados y seleccionados, pero Boca tiene tres equipos. Como River, los tiene. Cerca de 30 jugadores de gran nivel. A nosotros nos cuesta más confeccionar planteles que tengan una equidad deportiva. Pregunto: ¿por qué tenemos que jugar en fecha FIFA cuando hay otras cinco fechas disponibles? Incluso para la seriedad del torneo. Talleres fue finalista dos veces. Le damos toda la seriedad. ¿Por qué no se juega con todos los titulares? Sólo defiendo la gestión de Talleres, al futbol argentino, lo que tiene que ser el fútbol argentino. Y no es. Lamentablemente, se toman determinaciones en contra de Talleres, donde nada tiene que ver Talleres”, esgrimió Fassi, enojado.

La postura del presidente de Talleres sobre el ingreso de los capitales privados al fútbol argentino, antagónica al modelo de gestión que encarna Tapia, pudo haberle valido esta “vendetta” por parte de la AFA. De eso también habló el máximo dirigente de la T: “Viene antes de hablar de las SAD. Hay otros problemas más urgentes para tocar que el tema de las SAD”, afirmó.

Andrés Merlos será el ábitro del partido entre Talleres y Boca por los octavos de final de la Copa Argentina Anibal Greco

No es la primera vez que Fassi despotrica en público sobre la “falta de respeto” hacia su club por parte de la AFA. En la antesala del encuentro ante Estudiantes de La Plata, el último fin de semana, había protestado porque aún no se había programado el encuentro ante Boca por Copa Argentina -que salió este martes- ni el de la Supercopa Internacional que el conjunto cordobés debe disputar frente a River. “Talleres es una institución histórica que merece todo el respeto del mundo. Se le está faltando el respeto a Talleres. Este no es un problema de Andrés Fassi. No es un problema contra Andrés Fassi. Definitivamente, no lo vamos a permitir. Es totalmente injusto. Si hay algo que tenemos que cuidar es la equidad deportiva. Y que todos podamos competir en las mismas circunstancias. No se está dando, y ojalá que objetivamente se haga lugar a lo que ha pedido Talleres”.

Para más bronca de los dirigentes cordobeses, la AFA designó para el partido de Copa Argentina a Andrés Merlos, quien fue duramente criticado por el propio Fassi después de algunas actuaciones. En total, el árbitro internacional dirigió a la T en 18 partidos, con nueve derrotas e igual cantidad de victorias. Los hinchas tallarines recuerdan el enfrentamiento del dirigente y su hijo Juan Pablo con el árbitro tras la expulsión de Juan Carlos Portillo en un partido con Vélez de marzo del año pasado. Tras el hecho, el hijo de Fassi acudió a su cuenta de X (ex Twitter) para hacer catarsis: “Cómo le duele a Tapia y a sus secuaces el presente de Talleres, manden al árbitro que quieran y sigan intentando bajarnos. No van a poder, la T es mucho más grande”.

💣"SE LE ESTÁ FALTANDO EL RESPETO A TALLERES"



"La fecha no sabemos ni la Copa Argentina ni la copa con #River" 💬



💥Habló el presidente Andrés Fassi y apuntó a la organización de ambos partidos y destacó que le faltan el respeto a #Talleres pic.twitter.com/Lj47FTNQYN — La1913ok (@la1913com) August 31, 2024

