Belgrano-Talleres: un empate que no conformó a nadie, entre ánimos caldeados y el gol de un brasileño

Un empate que no conformó a nadie ni les sirvió a Belgrano y Talleres para arrimarse con pretensiones a la zona de clasificación. Tenían la necesidad compartida de un triunfo para despegar. Los dos tomaron el 1-1 como otro paso muy corto en un recorrido que los tiene retrasados, con escasez de triunfos. Talleres acumula siete partidos sin victorias en el Torneo Apertura y hace 10 días fue eliminado de la Copa Argentina por Deportivo Armenio. Golpe durísimo. Si la estabilidad del técnico Alexander Medina no se debilitó hasta provocar su salida fue porque todavía perdura el sostén que le dio el título de la Supercopa Internacional al vencer por penales a River. De todas maneras, no eran pocas las especulaciones que lo daban afuera al Cacique en caso de una derrota en el clásico cordobés.

Belgrano no termina de rearmarse desde que el “Ruso” Zielenski reemplazó a Walter Erviti. Debutó con una dura derrota por 4-0 ante Central Córdoba y después llegaron un triunfo, otra caída y tres empates consecutivos. “Queríamos ganar para devolverle a la gente todo el apoyo que nos viene dando y el espectacular recibimiento de hoy. Nos queda la bronca por no poder salir de esta racha de empates”, expresó Santiago Longo, volante de Belgrano. Zielinski consideró que “en el balance, Belgrano fue superior”, pero también admitió: “No sirve empatar, tenemos que ganar para acercarnos”.

Talleres debutará el próximo miércoles por la Copa Libertadores ante San Pablo. Las urgencias quedaron sintetizadas en las palabras del lateral Gastón Benavídez: “Necesitamos la victoria como el agua”.

Talleres había empezado a amortizar el refuerzo más caro de su historia. Los seis millones de dólares pagados en enero por el brasileño Rick Lima Morais tienen sentido si la devolución es un gol de visitante en un clásico. El zurdazo seco y al primer palo del delantero formado en Ceará y con un último paso por Ludogorets (Bulgaria) abrió el marcador a los 19 minutos del primer tiempo. Fue el primer gol en nueve partidos (cuatro de titular) de Rick en la T.

Las combinaciones entre Botta, Bustos y Rick le daban a Talleres un vuelo ofensivo que aterrizó pronto, en la medida que las fricciones, la lucha y las interrupciones se apoderaron del desarrollo. Faltaban ideas y profundidad de ambos lados. La floja actualidad de los dos se tradujo en la falta de soltura para intentar jugar y en las prevenciones defensivas. En un contexto en el que casi nadie tomaba riesgos, Rick era el más atrevido para encarar y gambetear. El brasileño de 25 años fue el más destacado del primer tiempo.

Belgrano, obligado por las circunstancias, mandó a la cancha para el segundo tiempo a “Uvita” Fernández, que no había sido titular porque no estaba plenamente recuperado de una lesión. El ex-Defensa y Justicia ingresó por Ulises Sánchez y enseguida se constituyó en una mejor compañía para Zelarayán, Jara y Passerini. El Pirata fue más profundo ante un rival que, como le viene ocurriendo últimamente, cae en profundos baches.

Tras una asistencia de taco de Passerini, “Uvita” Fernández fue derribado por Guido Herrera cuando lo iba a gambetear para definir. El arquero de Talleres ya estaba amonestado por demorar y en esa acción le hubiese correspondido la segunda tarjeta amarilla, pero el árbitro Sebastián Zunino lo ignoró, ante las encendidas quejas de los jugadores de Belgrano. Jara puso el 1-1 con un remate centrado. “En el segundo tiempo perdimos el control de la pelota, que es nuestro punto fuerte. Nos llevamos un sabor agridulce porque vinimos a ganar”, reconoció el “Cacique” Medina. El DT uruguayo sumó una interpretación inesperada, luego de una tarde de calor intenso, con los bomberos arrojando agua a las tribunas: “El viento no permitía que la pelota pasara más allá de la mitad de la cancha”.

Desde las tribunas bajaba un clima caldeado, con objetos arrojados al banco visitante, y en la cancha no se respiraba algo diferente. Hubo 23 foules, nueve amonestados y un expulsado en el final (Gabriel Compagnucci), por un forcejeo al borde de la agresión con un rival. Zunino se decidió a aplicar una rigurosidad que no había mostrado en acciones anteriores.

Se repartieron casi todo, hasta las situaciones para ganar en las últimas dos jugadas del clásico: una definición de Depietri ante Espínola que salió junto a un poste y un cabezazo de Zelarayán que se fue por el segundo palo. Un tumulto entre integrantes de los dos planteles en la entrada a los vestuarios le puso la firma a un clásico sin sonrisas.

