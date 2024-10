Tata Martino, el autor intelectual de la segunda corona de Inter Miami en la temporada, otro logro en sociedad con Messi

Escuchar

Un logro más a la carrera como director técnico de Gerardo Tata Martino tras conseguir el Supporters’ Shield con Inter Miami. El entrenador argentino llegó a mediados de 2023 a dirigir a un club del sur de la Florida que se encontraba en los últimos lugares de la MLS. Con su voz de mando y con estrellas como Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez, construyó un equipo que torció el rumbo y que en un año sumó su segundo galardón de la temporada.

Pasaron de ser últimos en el verano de 2023, a asegurar la posición de superlíder a dos fechas del final de la temporada 2024. En poco más de un año, se puede decir que llevó a Inter a ser considerado como un serio candidato a quedarse con el título de la MLS. La conquista del Supporters’ Shield fue un paso más para Martino,quedarse con el último boleto para el Mundial de Clubes de la FIFA de 2025. “ No es un tema menor lo de hoy porque empezamos a justificar por qué podría Inter Miami ir al Mundial de Clubes. Esto es lo que a mí me da tranquilidad ”, dijo Tata.

Y agregó: “ Inter Miami, a partir de los nombres que tiene, podría empezar a verse como un equipo potable para ser electo. Pero a mí me parece mucho más justo que logremos eso a través de méritos deportivos y hoy hemos logrado eso: tener el mérito deportivo ”.

A falta de dos jornadas para terminar la temporada regular, Inter Miami se proclamó campeón del MLS Supporters’ Shield tras vencer 2-3 al Columbus Crew con dos goles fantásticos de Messi y un tanto de Luis Suárez. Este es el segundo trofeo para el Inter Miami en su breve historia después de la Leagues Cup que consiguió en 2023. Además es el título número 46 para Messi, que ya era el futbolista más laureado de la historia (Dani Alves es el siguiente con 44). “ Messi fue determinante, sí. También es un poco lo que pasa cuando el equipo tiene esa fisonomía. Nosotros, ofensivamente, terminamos dependiendo mucho de Leo y de Luis ”, dijo Martino.

Además, el entrenador habló del camino que recorrieron juntos con Messi: “ Esto es importante lograrlo con él. Este año conseguimos la League Cup y ahora la Supporters Shield, lo que nos da mucha felicidad y no hace más que engrosar la lista de títulos que él tiene. No se compara con mis logros. Porque si nos vamos para atrás y vemos el paso por Barcelona y la selección argentina, a él no le quedó nada pendiente y a mí me quedaron cosas pendientes y no hay manera de volver a esos momentos. Por eso me da satisfacción que, en Inter Miami, en un año, pudimos ganar dos títulos, y siendo el entrenador de él ”.

"A ÉL NO LE QUEDÓ NADA PENDIENTE, A MÍ ME QUEDARON MUCHAS COSAS PENDIENTES..." Tata Martino se toma estos logros con Inter Miami junto a Leo Messi como una revancha personal.



📺 #ESPNF10 | #DisneyPlus pic.twitter.com/qtSHxZe4nE — SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2024

Este camino hacia una posible corona en los Estados Unidos no es nueva para Gerardo Martino, ya que el DT argentino ya ganó la MLS Cup, en 2018, en su etapa con Atlanta United. El trofeo MLS Supporters Shield, que gana el mejor equipo de la temporada regular, es un primer paso hacia el objetivo mayor para Inter Miami: “ La realidad es que tenemos la mente puesta en poder llegar al 7 de diciembre, que es lo que queremos ”, dijo Martino en referencia precisamente a la final por la MLS Cup de este año.

LA NACION