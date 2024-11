Gerardo Martino y la eliminación de Inter Miami: “Nos hemos quedado demasiado cortos”

Un golpe que no esperaban; la ilusión era demasiado grande como para despedirse antes de tiempo. Es un desenlace que deja sin Copa de la MLS a Lionel Messi y a Inter Miami en 2024. Atlanta United se encargó de romper los sueños de coronación con una victoria a la constelación de estrellas de la liga de los Estados Unidos. El descarrilamiento llegó mucho antes de lo que cualquiera hubiera imaginado. El 3-2 para ganar la primera ronda de los playoffs, al llevarse el tercer y definitivo encuentro, dejó a la franquicia de Miami con un sabor a nada que es difícil de soportar.

“No hay éxito cuando uno queda eliminado acá en los cuartos de final de la conferencia”. Las palabras de Gerardo Martino, sin demasiados rodeos, permiten comprender que se trató de un traspié demasiado grande para Inter. Aunque el análisis posterior a la eliminación pareció lejos de tener rasgos de autocrítica: “El partido en rasgos generales sería hablar otra vez de merecimientos. Justificamos a lo largo del partido haberlo podido ganar; generamos muchas situaciones de gol y jugamos cerca del área de Atlanta en varias ocasiones”.

Pero claro, las emociones, en los momentos más complicados pueden fluctuar y Martino dejó en claro que la campaña no fue exitosa, a pesar de haber conseguido la mayor cantidad de puntos en la etapa regular y que le permitió quedarse con el título de la MLS Supporters’ Shield: “No, éxito cuando uno queda eliminado en cuartos de final, no. Ha tenido cosas buenas y malas. Si uno piensa en dónde estábamos en noviembre pasado, evidentemente hay progreso en el club, no sólo en el equipo. Pero si uno considera las expectativas para los playoffs, evidentemente nos hemos quedado demasiado cortos”.

El entrenador argentino además entendió que algunas de las determinaciones del árbitro perjudicaron el resultado final: “En el primer tiempo hubo un penal muy claro. Le pega en la mano y el árbitro ni siquiera la revisó. Y después hubo una jugada similar al segundo partido en Atlanta, donde teníamos que sacar la pelota afuera por un jugador caído. Pero nosotros no íbamos ganando, no teníamos motivos para hacer tiempo”.

Lógicamente que la atención sobre Lionel Messi es absoluta, por lo tanto, resultó inevitable que las consultas para Martino sobre el capitán de su equipo: “No sé qué tan limitado será su tiempo en la MLS. El paso del tiempo es evidente, pero no me animaría a decir que sea tan corto”.

Y finalizó: “Estamos tristes, como hay que estar cuando había tantas expectativas y el equipo no puede cumplirlas. En esta última parte del año nos acostumbramos a lograr los objetivos planteados, pero no pudimos conseguir el más importante. Solo agradecimiento y disculpas por no haber podido lograr los objetivos que todos teníamos en la cabeza, tanto los de ellos como los de nosotros”.

Más allá del golpe por la eliminación, el club en las redes sociales eligió agradecer por la temporada que realizó el plantel y en la cuenta oficial de X, postearon una foto del grupo reunido en el campo de juego y sobre la imagen escribieron: “Gracia familia”. Además, en la publicación expresaron: “Gracias por todo el amor y apoyo en esta temporada”.

