"Tengo ganas": Fernando Gago habló sobre su futuro como futbolista

Fernando Gago atraviesa un nuevo proceso de rehabilitación física Fuente: FotoBAIRES

El futbolista de Vélez Sarsfield , Fernando Gago , habló con el programa 90 Minutos de Fútbol sobre su futuro como futbolista, luego de romperse el ligamento cruzado de su rodilla izquierda y atravesar una nueva recuperación física.

"Me operé el 10 de febrero y ahora sigo con los procesos de rehabilitación normales. Tengo que esperar un poco más para empezar a hacer ejercicios. Es todo mucha rutina, muy físico. A partir del cuarto mes, voy a empezar a meterle un poquito más de carga para seguir recuperándome", explicó el ex-5 de la selección Argentina.

Consultado por el Pollo Vignolo acerca de si volverá a jugar al fútbol, Gago respondió: "Lo voy a intentar. A mediados de julio, agosto, calculo que sabré bien que haré porque también quiero ver como estoy, no quiero entrar a una cancha por entrar, quiero ver como responde la rodilla". Y diferenció su actual recuperación de las anteriores: "Dentro de las cosas que me pasaron, fue la más fácil. Lo más difícil fue el tendón de Aquiles. Voy a hacer todo el esfuerzo que tenga que hacer".

El deseo de Fernando Gago es volver a jugar al fútbol

También revivió el momento en que sufrió la lesión , que tuvo lugar en un partido frente a Aldosivi : "Había tenido una molestia los días previos en la semana, que fue parecido el dolor pero no tanto. Cuando me pasó eso dije no, ya está, para mí se me rompió". Sin embargo, explicó que no tuvo problemas de movilidad: "Me permitió salir caminando. Después de la operación, al otro día estaba caminando acá en mi casa".

Finalmente, el exvolante del Real Madrid señaló: "Tengo que seguir, y tengo ganas. El día que no tenga más ganas, lo quiero decidir yo". Gago sufrió cinco graves lesiones en los últimos cinco años: tres roturas del tendón de Aquiles, y dos rupturas de los ligamentos cruzados.