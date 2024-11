Tensa relación: Rodrigo De Paul respondió a los silbidos que recibe de una parte de los hinchas del Atlético de Madrid

Considerado como el “motorcito” cuando viste la camiseta del seleccionado argentino, Rodrigo de Paul es visto por parte de la parcialidad del Atlético de Madrid como un volante de baja cilindrada, que incumple con los recorridos y velocidades que exigen su función de mediocampista interior, al lado de Koke. Los hinchas manifestaron con silbidos su disconformidad con el argentino en los últimos dos partidos en el estadio Metropolitano, cuando ingresó en los segundos tiempos ante Leganés y Las Palmas.

No fueron reprobaciones masivas ni estruendosas, pero no dejan de llamar la atención porque ponen en el punto de mira a un jugador que en más de tres temporadas disputó el 80 por ciento de los partidos (111 de 126) por La Liga. Una continuidad que encierra un mérito y un voto de confianza de su director técnico. Sin embargo, le toca transitar una etapa en la que el Atlético no ganó ningún título desde su llegada, a mediados de 2021, por 35 millones de euros.

El gesto de Rodrigo De Paul durante un partido del Atlético de Madrid JOSE JORDAN - AFP

En la conferencia de prensa previa al encuentro de este miércoles en París ante PSG por la cuarta fecha de la Champions League, De Paul recibió más de una consulta sobre los silbidos recibidos. Se manejó con el manual del buen protocolo: evitó confrontar con los hinchas, no puso excusas y tomó las manifestaciones como un desafío para seguir exigiéndose.

De regreso a las trenzas doradas, dentro de sus continuos cambios de peinado, De Paul respondió a cómo le cayó la reacción de los hinchas: “Siempre es bueno que la gente se exprese, está muy bien. Ellos están en todo su deber de exigirnos a nosotros, yo siempre intento dar lo mejor”. De manera sutil, el ex-Racing hizo una reivindicación de su rendimiento, porque de una profunda asistencia de su pie derecho llegó el gol de Alexander Sorloth para el 2-0. También había dejado en situación de gol a Nahuel Molina: “Ojalá que todos los partidos que vengan finalicen como el del otro día, sería una gran alegría porque querrá decir que el trabajo paga”.

Cuando le volvieron sobre el tema, mantuvo su discurso: “Lo súper entiendo. Está bien que me exijan, eso quiere decir que yo puedo dar más y bienvenido sea para que todos sigamos creciendo. Está bueno que la gente exija, será porque entienden que puedo dar mucho más. Lo más importante es que el Atlético cada día sea más grande”. Consultado por si los simpatizantes le estaban apuntado a él para expresar un malestar general, por un equipo que está por debajo de las expectativas, De Paul expresó: “Obviamente que entiendo las exigencias del club. Atlético de Madrid es muy grande y hay que intentar ganar todos los partidos. Intentamos hacer lo mejor y si podemos mejorar este arranque creo que va a ser un gran año para todos”.

💭 Champions League pic.twitter.com/3xWMjxYRZp — Atlético de Madrid (@Atleti) November 5, 2024

Tras el encuentro del domingo, el capitán Koke había salido en defensa de De Paul: “Rodri es importante. Hay que respetar al aficionado, pero debemos apoyarnos entre nosotros. No es un plato de buen gusto que tu afición te silbe, hay que apoyarlo”.

Semanas atrás, Simeone había marcado un contraste entre el De Paul del seleccionado y del Atlético: “Desde que llegó, Rodrigo no ha podido darnos lo mismo que ha dado en la selección argentina. Con la Argentina ganó un Mundial y dos Copas América. Acá no le ha tocado ganar. Tuvo momentos importantes, pero esa estabilidad de la selección no pudo fortalecerla acá”.

El Cholo trató de entender la postura de los hinchas: “La gente tiene una exigencia a un campeón del mundo que él mismo se impuso. Es un chico extraordinario, un jugador muy importante para nosotros, nos ayuda a tener una visión de juego diferente al resto”. El entrenador se refirió a las diferentes funciones que debe adaptarse De Paul: “En el seleccionado juega en un lugar diferente al de acá. Allá lo hace como cuarto volante, con dos mediocentros que lo acompañan y le dan más contundencia, con Messi cerca. Acá a veces lo ponemos de doble medio-centro, donde el trabajo no es el mismo”.

Diego Simeone, con la misión de que Atlético de Madrid recupere terreno en la Champions League tras un mal arranque PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Al margen del caso De Paul, al Atlético le espera un partido muy importante en el Parque de los Príncipes. Llega condicionado por las dos derrotas en tres fechas y una ubicación en la tabla general (28°) que lo tiene fuera de los play-offs para los octavos de final. PSG tampoco se puede descuidar, su campaña es irregular, se posiciona 24°, con una victoria, un empate y una caída.

Simeone no quiere que se haga prematuramente un balance negativo: “Todavía es pronto, estamos empezando, la temporada es larga y los números se hacen al final. Es normal que haya preocupación, pero hay que esperar para ver si se alcanzan los objetivos”. El Cholo fue elogioso con su colega Luis Enrique y el estilo que le imprime al campeón francés: “Me encanta como juega el PSG, tiene una dinámica muy buena, el sello absoluto del entrenador, con gente joven, moviéndose en distintas posiciones de mitad de cancha hacia adelante. Propone un fútbol como siempre ha hecho Luis y no me imagino otro partido que no sea similar a los que han jugado últimamente”.

Cuando a Simeone le recordaron que tiene un historial negativo (nueve derrotas en 14 cotejos) contra Luis Enrique, salió con una gambeta: “No lo sabía. Tranquilidad y a esperar que sea lo mejor en el partido de mañana”.

Luis Enrique, fiel a su desparpajo ante la prensa, recordó que el Atlético de Madrid intentó contratarlo antes de la llegada de Simeone, a fines de 2011: “Sí, es cierto que tuve una oferta del Atlético de Madrid, pero ya tenía tomada una decisión, había dado mi palabra a otro club (Roma) y no iba a romperla. El Atleti tuvo suerte de encontrar a Simeone, yo no habría durado ni la mitad de año, no tengo esa energía. Encontró al mejor entrenador que podría tener, como lo demuestra su trayectoria y los títulos que ha conseguido en tantas temporadas”.

Los partidos de este miércoles por la Champions League (4a fecha)

Brujas vs. Aston Villa

Shakhtar Donetsk vs. Young Boys

Estrella Roja vs. Barcelona

Bayern Munich vs. Benfica

Feyenoord vs. Salzburgo

Inter vs. Arsenal

Paris Saint Germain vs. Atlético de Madrid

Sparta Praga vs. Brest

Stuttgart vs. Atalanta

LA NACION