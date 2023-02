The Best: cómo nacieron, cómo son y cómo se votan los premios que pueden ganar Lionel Messi, Lionel Scaloni, Dibu Martínez y los hinchas argentinos

escuchar

La entrega de los Premios The Best de este lunes estará teñida de celeste y blanco. Lionel Messi (futbolista masculino), Emiliano Martínez (arquero) y Lionel Scaloni (entrenador) son finalistas y pueden quedarse con las respectivas estatuillas, que son otorgadas desde 2016. La gala se desarrollará en París, Francia, y comenzará a las 17 de la Argentina, con televisación de ESPN y TyC Sports. Vale recordar que Messi ganó el The Best absoluto en 2019, y en caso de volver a obtenerlo igualará al portugués Cristiano Ronaldo y al polaco Robert Lewandowski.

FIFA resolvió entregar los premios The Best en 2016. Ese año concluyó el contrato de seis con la revista France Football que establecía al Balón de Oro como el galardón al mejor futbolista del planeta. Antes de esta asociación entre el medio francés y FIFA, el lauro al mejor futbolista del año era otorgado por la propia Federación Internacional. El primero en obtenerlo fue el alemán Lothar Mattheus, en 1991, luego de que guiara a Alemania al título de campeón mundial en Italia 1990, conseguido con la victoria sobre Argentina por el gol de Andreas Brehme. Messi recibió el Balón de Oro por primera vez en 2009 y lleva seis en su carrera (2010, 2011, 2012, 2015 y 2019, los restantes).

En 2016, cuando FIFA toma la decisión de independizarse de France Football, encomendó a la artista croata Ana Barbic Katicic la creación de otro trofeo, que recreara de alguna manera la pelota del primer mundial, Uruguay 1930, ganado por la selección local. “Compartimos los principios y por eso no nos desviaremos de las convenciones clásicas: respetaremos la identidad conocida y familiar de FIFA”, dijo la artista al ser consultada sobre el premio.

Los ganadores del premio al Mejor Jugador desde 1991

Un The Best está hecho en carbono y platino, pesa 6,4 kilos, consta de cinco partes y mide 31 centímetros de altura. Los ganadores reciben un trofeo auténtico, con el que se quedan. En este sentido, el premio es distinto a la Copa del Mundo: el ejemplar original de esta última duerme en la sede de FIFA, en Zúrich, y sale solamente para su presentación en el partido inaugural de un mundial y en la final. Una vez que el ganador celebra con el trofeo original, FIFA le entrega una réplica autenticada, y el otro pasa por un taller italiano que lo retoca y luego regresa a Suiza.

Los The Best no tienen contraprestación monetaria y son “los premios del fútbol”, porque votan los capitanes de los seleccionados nacionales, los entrenadores, un periodista por país e hinchas vía internet. Esta vez se tiene en cuenta el período comprendido entre el 8 de agosto de 2021 y el 18 de diciembre de 2022, día en el que se jugó la final del Mundial de Qatar, ganada por Argentina. Los premios The Best al mejor futbolista tuvieron una primera lista de 14 nominados, entre los cuales también estaba Julián Álvarez. Todos los votantes hicieron sus primera, segunda y tercera selecciones: los nominados recibieron puntos según su posición en el sufragio (5 al del primer puesto, 3 al del segundo y 1 al del tercero). Los capitanes preseleccionados no podían votarse a sí (caso Messi). El lauro es asignado al futbolista que más puntos reúne y el detalle se publica en el portal de FIFA una vez que se determina el ganador.

La gala de entrega, que este año será en París, tiene otros galardones importantes, para la mejor futbolista, la mejor entrenadora, el mejor entrenador, la mejor arquera, el mejor arquero, el mejor equipo puesto por puesto de FIFA-FIFPRO (el sindicato mundial de futbolistas), el mejor equipo puesto por puesto femenino, el Fair Play, el mejor gol (premio Puskas) y las hinchadas (premio FIFA).

Así recibió Lionel Messi el premio en 2019

Will Lionel Messi be accepting another #TheBest Award a week from now? 🏆 pic.twitter.com/NyADmUS4HS — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 20, 2023

Un dato curioso: el premio más antiguo no es el que honra al mejor futbolista del año, instituido en 1990. Más longevo es el Fair Play, instaurado en 1987, sin ceremonias ni galas. El sitio de FIFA asegura que la edad de ese reconocimiento es indicativa de la importancia que da la entidad al juego limpio. Los primeros en recibirlo fueron los hinchas de Dundee United, de Escocia. Ese año, éstos colmaron el estadio Tannadice Park en la final de la Copa de UEFA contra Gothemburg, de Suecia. Dundee había perdido por 1-0 en la ida y estaba obligado a ganar en su casa. Tras el 1-1 no hubo insultos ni chiflidos a los visitantes, que se quedaron con el trofeo. Ese comportamiento motivó el premio Fair Play. El estadio de Dundee tiene una tribuna construida gracias al dinero que por entonces llegaba con el galardón.

En 2009 se creó el Premio Puskas para distinguir al mejor gol del año. Se lo creó en honor a Ferenc Puskas, histórico capitán del seleccionado húngaro en los años cincuentas. Se lo entrega al autor del gol “más estético” del lapso evaluado (en este caso, un año y medio). Un solo argentino consiguió ese galardón: Erik Lamela, ex jugador de River, Roma y Tottenham Hotspur, hoy en Sevilla, lo obtuvo en 2020 por anotar un gol de rabona para el equipo londinense en la Premier League. Messi se quedó a las puertas en dos ocasiones: fue segundo en 2015 y en 2019, cuando jugaba por Barcelona.

El gol ganador de Erik Lamela

En 2016 FIFA creó el Fan Award, el premio para los hinchas. Votado mediante internet por aficionados, su objetivo es “reconocer a los hinchas en los que late el juego más lindo del mundo” y “resaltar un momento o gesto de un hincha o de un grupo de hinchas sin importar en la liga, el sexo ni la nacionalidad. Es un premio único en el contexto de los FIFA The Best: se trata de un premio para los hinchas votado por los propios hinchas”.

Esa distinción tiene también una candidatura celeste y blanca en esta entrega: los hinchas argentinos están nominados por “el apoyo increíble” al seleccionado en Qatar 2022 y por la multitudinaria celebración en el país luego de la obtención de la Copa del Mundo. Compiten con los japoneses, que se hicieron virales en las redes sociales por limpiar las butacas de los estadios durante la Copa del Mundo, y con Abdullah Alsulmi, un fanático saudí que caminó a través del desierto durante 55 días para llegar a Qatar y apoyar a su equipo. “Combinó su pasión por el senderismo con el fútbol al planear su travesía más ambiciosa: una caminata de 1600 kilómetros”, dice FIFA.

El masivo apoyo en Qatar por parte de los hinchas argentinos, nominados para el premio a los aficionados que integra el lista de los The Best, de FIFA. NurPhoto - NurPhoto

El público argentino tendrá motivos deportivos (Scaloni, Messi, Dibu Martínez) y emocionales (el Premio al Hincha) para estar pendiente de la ceremonia de los The Best. Será una realización teñida de los colores de Argentina, país campeón del mundo por tercera vez y que nunca antes aspiró a tantos galardones de FIFA juntos.

