Dibu Martínez y una atajada clave para Aston Villa, que ganó con un gol de Emiliano Buendia

Dibu Martínez se prepara para la entrega de los premios The Best de este lunes, en París. Esa noche, vestido de gala, el arquero argentino competirá por el premio a mejor arquero de 2022 contra el belga Thibaut Courtois, figura de Real Madrid, y el marroquí Bono, del Sevilla. ¿Y cómo llega? Según lo visto este sábado, de la mejor manera: tuvo una actuación muy destacada en el triunfo de Aston Villa por 2-0 ante Everton, como visitante. Una manera de enderezar las estadísticas negativas de su equipo, que registraba tres derrotas al hilo, con 11 goles registrados en el arco de Dibu...

La última había sido la peor de esa serie de derrotas. Aston Villa perdió por 4-2 como local con el puntero Arsenal. El equipo de los argentinos estuvo dos veces arriba en el marcador, pero el visitante lo dio vuelta, con el arquero argentino involucrado en los dos últimos goles, en el tiempo de descuento. El primero de ellos fue en contra y de cabeza, ante el infortunio de un rebote en el travesaño tras un remate desde fuera del área; y el otro se gestó cuando el campeón mundial había dejado el arco vacío al ir a buscar el gol del empate en un tiro de esquina: vino el contraataque y Dibu solo pudo mirar desde la mitad de la cancha cómo Gabriel Martinelli corría con la pelota hasta adentro de su propia valla...

Emiliano Martinez se recupera de un golpe y recibe la atención del árbitro, durante el triunfo de su equipo en el estadio Goodison Park dpa - PA Wire

Entonces llegaron las críticas públicas de Unai Emery, el propio entrenador de Aston Villa contra Dibu: “Nunca le dije a mi arquero de ir a marcar el gol a los 92 minutos. Porque tal vez, yo no tengo la estadística, porque hay un gol cada 100 intentos, y 20 veces se hacen las transiciones y 10 goles. Hoy no se hizo”, criticó el DT en relación al gol recibido porque Martínez decidió ir a cabecear en el tiempo de descuento. Ayer, antel de partido, emery intentó suavizar aquel mensaje: “Hable con él, tenemos mucha confianza. Lo conozco desde mis días en el Arsenal y después del partido no solo hablamos de la última jugada, sino que de todo, de su momento, de cómo podemos mejorar...”, comentó. Faltaba la respuesta del arquero, que llegaría en la cancha...

Hoy, Martínez tuvo una atajada de esas que cambian el desarrollo de los partidos. Ocurrió a los 36′ del primer tiempo, cuando se arqueó, estiró su brazo derecho y alcanzó a desviar un cabezazo furibundo, ejecutado a menos de dos metros por el volante belga Amadou Onana. Una reacción impresionante, típica de Dibu, que suele protagonizar esas atajadas espectaculares. Después ofreció seguridad y clausuró su arco por segunda vez en los últimos siete partidos del torneo (todos desde su regreso como campeón mundial)

Dibu Martínez 🇦🇷 le puso un candado al arco de Aston Villa. Disparate de atajada.pic.twitter.com/xXsmxtmMEj — VarskySports (@VarskySports) February 25, 2023

Antes del partido, Martínez había protagonizado un saludo cordial con el colombiano Yerry Mina (suplente en Everton). El momento, captado por la transmisión televisiva, sirvió para recordar aquel episodio en la Copa América 2021, que lanzó a la fama a Dibu en la Argentina, cuando le dijo “mirá que te como, hermano”, antes de atajarle un penal en la definición por el pase a la final de aquel torneo, que Argentina ganaría.

Emiliano Buendia anotó el segundo gol de Aston Villa dpa - PA Wire

Su compatriota Emiliano Buendía, marplatense como él además, contribuyó al triunfo de Aston Villa: marcó el segundo gol luego de una buena jugada, en la que enganchó en el área, dejó pasar de largo a un defensor y remató con decisión. El tanto del argentino se dio a los 36 minutos del segundo tiempo y liquidó el partido para su equipo, que navega en la zona media de la tabla de posiciones de la Premier League, con 31 puntos.

Martínez no hizo declaraciones ante la prensa, pero sí subió un posteo a su cuenta de Instagram. En el mismo eligió una serie de fotos suyas. La primera es la más significativa: la de su brillante atajada...

Luego del partido, Emery valoró el triunfo, aunque no hizo ninguna referencia directa a su arquero: “Planeábamos ganar con la portería a cero. Defensivamente éramos compactos. Intentamos mantener el equilibrio. Creo que la única actuación realmente extraña, realmente mala, fue contra el Leicester. El Manchester City fue mejor que nosotros, el Arsenal también estuvo bien. Quizá podríamos haber sumado más puntos contra el Arsenal, pero ellos fueron mejores que nosotros. Ahora nuestro reto está en casa, cómo podemos controlar el partido mejor de lo que lo estamos haciendo. Tenemos que pensar en cada partido cómo podemos afrontarlo. Perfecto hoy. Ha estado muy bien cómo hemos reaccionado después de tres partidos perdidos”, comentó.

Los goles de Aston Villa

